México no pagará deuda millonaria de TV Azteca a acreedores de EE.UU. tras ganar arbitraje internacional

México obtuvo un fallo favorable en un arbitraje internacional promovido por los fondos estadounidenses Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Management, con lo que evitó asumir una reclamación por más de 219 millones de dólares derivada del conflicto financiero entre esos acreedores y TV Azteca.

La Secretaría de Economía informó que el tribunal arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) desestimó en su totalidad la demanda presentada por ambos fondos, al concluir que carecía de jurisdicción para conocer el caso.

Los inversionistas habían argumentado que resoluciones emitidas por tribunales mexicanos favorecieron indebidamente a TV Azteca en el litigio relacionado con el incumplimiento del pago de bonos internacionales, por lo que buscaban que el Estado mexicano respondiera por los daños ocasionados.

Sin embargo, el tribunal determinó que los demandantes no podían ser considerados inversionistas protegidos ni acreditaron contar con una inversión amparada por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), por lo que rechazó sus reclamaciones sin entrar al análisis del fondo del asunto.

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México gana arbitraje internacional ante el CIADI quedando desestimada una reclamación que superaba 219 millones de dólares en contra del país



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Asimismo, ordenó a Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Management cubrir los gastos y costos del procedimiento arbitral a favor de México.

El origen del conflicto

La controversia se remonta a la deuda derivada de bonos por 400 millones de dólares emitidos por TV Azteca en 2017. Tras el impacto económico de la pandemia de covid-19, la televisora dejó de cumplir con los pagos pactados y buscó reestructurar sus obligaciones financieras.

En 2022, un tribunal de la Ciudad de México concedió medidas cautelares que limitaron las acciones legales de los acreedores mientras se resolvía el litigio, decisión que los fondos estadounidenses consideraron una violación a las obligaciones internacionales de México en materia de protección a las inversiones.

Con base en esos argumentos, en 2023 promovieron un arbitraje internacional bajo el mecanismo previsto en el TLCAN, reclamando una indemnización superior a los 219 millones de dólares, además de intereses, gastos y costos legales.

La resolución representa un revés para los fondos de inversión, que buscaban trasladar al Estado mexicano la responsabilidad derivada del conflicto con la empresa de Ricardo Salinas Pliego.

El fallo también refuerza la posición del gobierno mexicano de que las controversias comerciales entre particulares no generan automáticamente responsabilidad internacional del Estado, particularmente cuando no se cumplen los requisitos para acceder a los mecanismos de protección de inversiones previstos en los tratados internacionales.

Aunque el arbitraje quedó concluido a favor de México, el litigio entre TV Azteca y sus acreedores por el pago de la deuda continúa por otras vías judiciales y mercantiles, por lo que la resolución no implica la extinción de las obligaciones financieras de la televisora, sino únicamente que el gobierno mexicano no deberá responder por ellas.

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