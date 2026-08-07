Tragedia en Tailandia: adolescente abrió fuego en su escuela y dejó varios muertos

Un adolescente de 14 años mató este viernes a sus abuelos y después acudió a su escuela al norte de Bangkok, donde disparó contra profesores y compañeros, dejando al menos 5 fallecidos, todos maestros y personal del centro, y una treintena de heridos antes de quitarse la vida, según las autoridades del país.

El tiroteo, el más grave en Tailandia en casi cuatro años, fue “planeado con cuidado”, dijo el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, desde el lugar de los hechos, la prestigiosa Escuela Debsirin en Nonthaburi.

Las primeras investigaciones apuntan a que el joven sufría de “estrés académico” ante la supuesta presión de sus abuelos para que sacase buenas notas, afirmó el dirigente a los medios.

“Por lo que hemos podido saber, el ataque comenzó en su casa, donde atacó a sus abuelos, quienes fueron sus primeras dos víctimas”, señaló Anutin, quien aclaró que uno de ellos había sido profesor, sin especificar si de esa misma escuela.

En Tailandia, un joven de tan solo 14 años mató primero en su casa a sus dos abuelos con quienes vivía, para después dirigirse a la escuela privada donde asistía para atacar a sus profesores y trabajadores del centro escolar. El saldo de este ataque fue de 8 muertos, entre ellos? pic.twitter.com/WRpv76zhWG — Hiram Hurtado (@ehiramhurtado) August 7, 2026

Después se dirigió al centro, de acuerdo con la reconstrucción policial, y disparó con una pistola que pertenecía a su abuelo contra docentes y alumnos, dejando allí un saldo preliminar de cinco fallecidos y más de una treintena de heridos, nueve de ellos en estado crítico, dijo Anutin.

La Policía tailandesa añadió que no se ha registrado la muerte de ningún estudiante, al contrario de lo que se había informado previamente, y que todos los fallecidos son profesores y personal del centro. No detalló las identidades de los heridos.

El adolescente se quitó después la vida, cuando aún tenía “más de 30 balas” disponibles, agregó el dirigente.

“No hubo señales de alerta”

Un familiar de uno de los profesores fallecidos afirmó a EFE, que, según las conversaciones con su pariente, no cree que hubiera “señales de alerta”.

“No hubo ningún problema (en su enseñanza). Todo era normal. No había nada fuera de lo común“, declaró pidiendo el anonimato, y aclaró que su familiar fallecido era el vicedirector del centro y llevaba mucho tiempo trabajando en esta escuela.

Pocas horas después del ataque, del que comenzó a informarse a través de cuentas en redes sociales de la Policía alrededor, el centro permanecía desalojado y bajo resguardo de agentes y personal del Ministerio de Educación.

El tiroteo es el segundo en una escuela en lo que va del año, pues el pasado febrero la directora de un colegio de Hat Yai (sur del país) murió después de que un hombre irrumpiera a tiros en el centro, lo que vuelve a poner sobre la mesa el debate de la tenencia de armas de fuego en el país, donde sucesos así no son inusuales.

El tiroteo de este viernes fue el más grave en Tailandia desde octubre de 2022, cuando un expolicía abrió fuego en el interior de una escuela infantil del noreste de Uthai Sawan (noreste) y mató con un rifle automático y un cuchillo a 34 personas, entre ellas 22 niños y una profesora embarazada.

Con información de EFE.

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