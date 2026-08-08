Cómo Netflix filmó la caída de Macondo y el reto de conservar la irreverencia de García Márquez

La llegada del tren a Macondo comienza como una fiesta. El pueblo que durante años vivió aislado por fin queda conectado con el resto del país y ve descender de los vagones inventos, visitantes y nuevas posibilidades. En la segunda parte de “Cien años de soledad”, sin embargo, esa imagen contiene también la caída que vendrá después: por la misma vía llegará la compañía bananera y una forma de progreso capaz de transformar la vida hasta volverla irreconocible.

Netflix estrenó la segunda parte el 5 de agosto de 2026 con siete episodios. El especial que concluirá la adaptación se estrenará el 26 de agosto. La primera parte, formada por ocho capítulos, había llegado en diciembre de 2024. Con el capítulo final, la producción rodada en Colombia completará el recorrido de los Buendía desde la fundación de Macondo hasta el cumplimiento de su destino.

El proyecto tiene un peso singular porque se trata de la obra más emblemática de la literatura colombiana y de una novela que Gabriel García Márquez se resistió durante décadas a entregar al formato audiovisual. Le preocupaba que la imagen fijara los personajes y espacios que cada lector podía imaginar. En 1987, sin embargo, llegó a decir que podía imaginarla como una serie de televisión prolongada durante años. Después de su muerte, sus hijos Rodrigo y Gonzalo aceptaron la adaptación y se incorporaron como productores ejecutivos.

La pregunta sobre si era necesario adaptarla resulta inevitable y acompañó también, recientemente, a “Pedro Páramo“, la película que Rodrigo Prieto dirigió a partir de la novela de Juan Rulfo. En ambos casos, la pregunta resulta útil cuando obliga a medir qué añade la pantalla y qué se pierde al convertir una voz literaria en cuerpos, paisajes y sonidos. Esta segunda parte da sus mejores respuestas en la transformación física de Macondo y tropieza cuando la fidelidad a las palabras da por hecho que el tono se sostendrá solo.

Laura Mora dirige los episodios 1, 2, 5 y 6 de esta entrega, además del gran final; Carlos Moreno estuvo al frente de los capítulos 3, 4 y 7. En entrevista con La Opinión, ambos describieron una producción que debía completar medio siglo de historia, incorporar una nueva generación de personajes y resolver algunas de las imágenes más reconocibles de la novela: el ascenso de Remedios la Bella, la llegada del tren, la masacre de los trabajadores y el diluvio.

El progreso lleva la política al centro de Macondo

La historia retoma a los Buendía después del armisticio firmado por el coronel Aureliano. Mientras los conservadores preparan un ataque contra él, una sucesión de acontecimientos lleva a Fernanda del Carpio hasta Macondo. Su matrimonio con Aureliano Segundo la incorpora a una casa gobernada durante décadas por Úrsula Iguarán. Al mismo tiempo, José Arcadio Segundo consigue llevar el ferrocarril al pueblo y abre, sin saberlo, la puerta a la compañía bananera.

Mora, quien había dirigido tres episodios de la primera parte, asumió en esta entrega la dirección creativa y estuvo al frente de cinco capítulos. Volvió al cuarto de guionistas, participó en la reescritura y buscó que cada episodio funcionara como una película con personalidad propia. Su reto, explicó, era complejizar la puesta en escena al mismo ritmo que la novela y “devolverle el carácter político a la obra”. Esa decisión se percibe en una narración más segura de las multitudes, la guerra y el deterioro físico del pueblo.

La segunda parte amplía la escala política y visual de Macondo mediante escenas corales y una puesta en escena más ambiciosa. Crédito: Netflix

En pantalla, la segunda parte se percibe más lograda en producción. Macondo aparece como una recreación de época que envejece y acumula el paso del tiempo. La primera entrega dedicó largos pasajes al romance y al drama familiar, con frecuencia a costa de la desmesura y el humor del libro. Ahora el tren, la huelga, la masacre y los años de lluvia articulan una cadena más clara entre las decisiones de los personajes y las fuerzas económicas que transforman la comunidad.

Moreno resume el cambio mediante una paradoja: “Por la misma puerta que entra el progreso, entra la injusticia social, entra el capitalismo”. El ferrocarril cumple el sueño de José Arcadio Buendía de conectar a Macondo con el mundo. También introduce dinámicas imperialistas y una empresa que modifica las relaciones laborales, desplaza a las autoridades locales y consigue imponer su propia versión de la realidad después de la violencia contra los trabajadores.

La compañía bananera tiene un referente histórico preciso. En 1928, trabajadores de la United Fruit Company en la zona bananera del Magdalena organizaron una huelga cuyo pliego fue suscrito por delegados de 15 sindicatos y respaldado por miles de trabajadores. El 6 de diciembre, el Ejército colombiano abrió fuego contra una concentración en Ciénaga.

El estreno coincidió con una transición política en Colombia. La segunda parte llegó el 5 de agosto y dos días después el derechista Abelardo de la Espriella asumió la presidencia, tras un ajustado triunfo electoral y al término del gobierno de Gustavo Petro. SI bien es cierto que el calendario no convierte la serie en comentario electoral ni permite equiparar a sus personajes con figuras actuales, sí vuelve especialmente resonantes sus conflictos sobre partidismo, autoridad, capital extranjero y la disputa por la memoria.

La apuesta también tiene una dimensión material. Netflix estimó que, hasta diciembre de 2024, el proyecto había contribuido más de COP 225,000 millones a la economía colombiana mediante el gasto directo y su cadena de suministros. La cifra procede de la empresa, no de una auditoría independiente, y tampoco equivale al presupuesto de esta segunda entrega. Aun con esa cautela, sitúa la adaptación en el cruce entre patrimonio literario, inversión global y política industrial colombiana.

Cómo se construyeron los prodigios frente a cámara

El ascenso de Remedios la Bella y el diluvio fueron construidos en gran medida frente a la cámara. Mora resumió el principio técnico como utilizar la tecnología “más para borrar que para crear”. En el diluvio, los efectos digitales extendieron la lluvia y eliminaron mecanismos visibles, pero los actores, los decorados y buena parte del agua estuvieron físicamente presentes durante el rodaje.

La decisión aporta peso y textura a las imágenes. Moreno, quien afirmó considerar “sagrados” los recursos de una producción de esta magnitud, habló de devolverlos mediante eficiencia, belleza y efectividad. Mora añadió que las herramientas sin una idea detrás se convierten en “juegos pirotécnicos”. La escala de esta entrega suele responder a un propósito narrativo: hacer visible cómo el pueblo se expande, se deteriora y pierde el control de su propia historia.

El diseño de producción convierte el deterioro de la casa Buendía en una expresión visible de la decadencia de Macondo. Crédito: Netflix

El realismo mágico y el problema de la solemnidad

Para Moreno, el realismo mágico es sobre todo una etiqueta foránea. Durante la entrevista dijo que los realizadores buscaron liberar a Macondo de una lectura fantástica y “casi infantil” para acercarse a la ironía, la contradicción y el humor. La intención es pertinente: convertir cada presagio o aparición en una postal exótica reduciría la obra a una colección de prodigios separados de la vida que los produce.

Moreno agregó que García Márquez nunca habló de su literatura en esos términos. La afirmación no se sostiene de manera literal. El escritor rechazó el encasillamiento y llamó a lo suyo “realismo puro y simple”, pero también empleó la expresión “realismo mágico” para describir un rasgo de la cultura latinoamericana. Que el término naciera fuera de la región no lo vuelve falso; el riesgo aparece cuando se usa como marca y aplana lo que en el Caribe era materia cotidiana.

La etiqueta conserva utilidad para describir un pacto narrativo. Pierde precisión cuando convierte la obra en fantasía ornamental. Mitos, creencias religiosas, exageraciones, recuerdos y relatos orales forman parte de lo que una comunidad reconoce como realidad. La fuerza de la novela está en que una ascensión, una peste de insomnio o una lluvia de flores no obligan a suspender la vida cotidiana para ser aceptadas. Ocurren dentro de ella y son narradas con la misma seguridad que una comida, una guerra o un pleito familiar.

García Márquez insistía en que sus invenciones tenían una base en la realidad y que la experiencia caribeña podía parecerse a la imaginación más desatada. Esa convicción también es una técnica: la voz mantiene el aplomo cuando el hecho narrado desafía las leyes ordinarias. El humor nace muchas veces de esa falta de subrayado. En pantalla, la música, la iluminación y el ritmo pueden anunciar que ha llegado un milagro antes de que ocurra; cuando lo hacen, separan del mundo aquello que la novela presenta como una extensión natural del mismo.

El ascenso de Remedios la Bella ofrece el contraste más claro. En el libro, varias mujeres están doblando sábanas cuando ella comienza a elevarse. Úrsula comprende lo ocurrido y Fernanda acaba preocupada por recuperar la ropa. La belleza de la escena convive con una molestia doméstica y con el humor de una familia que no necesita discutir las leyes de la levitación. La serie reproduce el prodigio con cuidado, pero la gravedad de la imagen subraya su excepcionalidad y debilita parte de esa naturalidad.

Algo semejante sucede con el diluvio. Los cuatro años de lluvia marcan la decadencia de Macondo y borran las huellas de la compañía bananera. En la novela también producen goteras, aburrimiento, ropa que nunca se seca y personajes obligados a encontrar rutinas dentro del desastre. La adaptación privilegia con mayor claridad el purgatorio y el ocaso. Es una decisión legítima, aunque revela cuánto puede cambiar el tono incluso cuando se conservan las acciones y las palabras del original.

El trabajo material no resuelve por sí solo la relación con la novela. La técnica decide cómo se construye un milagro; que el espectador lo reciba como un hecho ordinario de Macondo o como una excepción depende del tono. Esta segunda parte gana en cohesión y en ambición política y visual frente a la primera. Confirma también que narrar en voz alta pasajes enteros del libro no basta para conservar la irreverencia con que García Márquez ponía la tragedia y el absurdo dentro de la misma vida cotidiana.