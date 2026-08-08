Eric Adams, exalcalde de Nueva York, comparte una fotografía sin camisa y sosteniendo un pepino

Eric Adams, exalcalde de Nueva York, encendió las redes sociales a través de la publicación de una fotografía en la plataforma X, anteriormente conocida cono Twitter, donde aparece sin camisa luciendo el torso y sosteniendo con mano derecha un pepino y con la izquierda un pimiento.

El objetivo del político demócrata consiste en invitar a los estadounidenses a modificar sus hábitos alimenticios y a ponerse en forma a través del ejercicio para de esa manera evitar enfrentarse a delicadas enfermedades.

Como ejemplo de que sí es posible darle un giro a la vida consumiendo alimentos naturales y adoptando alguna actividad deportiva, el afroamericano acompañó a la imagen descrita con un mensaje donde refiere cómo un problema de salud lo hizo replantear su estilo de vida al grado de que, en la actualidad, está compitiendo con uno de sus hijos para ver quién podrá estar en mejor forma.

“¡Tengo 65 años y nunca he estado en mejor forma! Unos años antes de convertirme en alcalde, la diabetes estuvo a punto de costarme la vista. Cambié mi dieta, cambié mi estilo de vida y cambié mi vida.

Ahora mi hijo y yo tenemos una competición para ver quién estará en la mejor forma de nuestra vida”, señala parte del testimonial.

65 years old and I’ve never been in better shape!



A few years before I became Mayor, diabetes nearly cost me my eyesight. I changed my diet, changed my lifestyle, and changed my life.



Now my son and I have a competition to see who will be in the best shape of our lives by our? pic.twitter.com/vZXup8HIVz — Eric Adams (@ericadamsfornyc) August 7, 2026

Mientras algunas de las más de 136,000 personas que siguen al exalcalde demócrata en X elogiaron su determinación por lucir un físico fornido gracias a su rutina en el gimnasio, hubo quienes le reprocharon tratar de acaparar la atención recurriendo a la Inteligencia Artificial para editar una de sus fotografías y mostrar un físico completamente distinto al suyo.

Cabe señalar que, en septiembre de 2024, el político demócrata se convirtió en el primer alcalde en funciones en la historia de Nueva York enfrentándose a cinco cargos criminales federales entre ellos conspiración, fraude electrónico, soborno y aceptación de donaciones de campaña consideradas ilegales por provenir de extranjeros.

Sin embargo, a principios del año pasado, el Departamento de Justicia ordenó suspender cualquier tipo de investigación en contra de Adams, cuyo caso penal terminó formalmente siendo desestimado por el juez Dale E. Ho a petición gubernamental, lo cual generó controversia.

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