Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 8 agosto de 2026

El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 8 de agosto de 2026.

03/21 – 04/19

Serás un maestro de la creatividad verbal, y esto abrirá las puertas a nuevos vínculos. Compartirás ideas, comentarios y propuestas originales con otros. Descubrirás que el diálogo tiene una chispa especial y que las palabras pueden tender puentes donde antes parecía no existir conexión.

04/20 – 05/20

En el trabajo valorarán tu dedicación y es posible que recibas un reconocimiento inesperado. Además, surgirán ideas valiosas que te ayudarán a mejorar tus ingresos. Descubrirás que una buena administración y una gestión inteligente son claves para multiplicar tus recursos.

05/21 – 06/20

Tienes una mente única, y ahora también podrás mostrar al mundo tu frescura, gracia y encanto. Las decisiones que tomes estarán orientadas a renovarte y conectar con una versión más plena de ti. Es tiempo de expresar tu esencia, brillar con luz propia y asumir el protagonismo.

06/21 – 07/20

En el ámbito familiar vivirás un período grato de reencuentro, lo que te permitirá relajarte al sentir que puedes liberarte espiritualmente. Podrías conectarte con seres de luz, sueños, telepatía o percepciones de otros planos. Sentirás que todo en el cosmos está interconectado.

07/21 – 08/21

Te conectarás con un grupo diverso de personas, y esta experiencia llena de sorpresas propiciará un verdadero renacer mental. Mantendrás conversaciones que sumarán nuevos matices a tu visión. La clave estará en abrirte a otras miradas y permitir que cada encuentro te aporte aprendizajes.

08/22 – 09/22

Estarás en primera plana y alcanzarás una mayor exposición pública, destacándote por tu originalidad y capacidad de aportar. Al mismo tiempo, contarás con personas que acompañarán tu camino. La creatividad y la colaboración serán claves para avanzar hacia un lugar de reconocimiento.

09/23 – 10/22

Serás como un faro que irradiará armonía y energía positiva. Cada paso que des te permitirá elevarte y ampliar tus horizontes. El mundo se abrirá ante ti si mantienes una actitud dispuesta tanto a aprender como a enseñar. Tu brújula interior podrá convertirse en guía e inspiración para los demás.

10/23 – 11/22

Descubrirás que, al soltar aquello que ya cumplió su ciclo, comienzan a surgir soluciones para antiguos conflictos. A veces es necesario cerrar capítulos para abrir espacio a nuevas oportunidades. Observa tu manera de pensar, porque en tu mente habita una gran capacidad de transformación.

11/23 – 12/20

Estarás en un estado de ánimo ideal para relacionarte con los demás, y aparecerán personas que traerán una brisa de renovación y alegría a tu vida. Si estás en pareja, vislumbrarás un futuro esperanzador. Si estás soltero, el amor estará en el aire y podría sorprenderte de las formas más inesperadas.

12/21 – 01/19

Todo lo que resuelves día a día comenzará a mostrar resultados significativos. Se perfilará una meta importante hacia la cual orientar tus energías y optimizar tus relaciones públicas. Renovarás tu motivación y acelerarás procesos que te acercarán a nuevos reconocimientos.

01/20 – 02/18

En el amor será esencial compartir ideales, sueños y el deseo de crecer a través de nuevas experiencias. Si surge la oportunidad de viajar, aprovéchala, porque abrirá tus horizontes y renovará tu visión del mundo. Si tienes hijos, sabrás guiarlos para que descubran su propio camino.

02/19 – 03/20

Descubrirás secretos familiares que te ayudarán a comprender mejor tus raíces. Al conocer la verdad, sentirás que puedes escribir tu propia historia con mayor libertad. También podrías decidir renovar por completo tu hogar mediante una limpieza profunda o una reforma que embellezca cada rincón.