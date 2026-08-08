México cae ante Venezuela en la final del fútbol masculino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

La medalla de oro se escapó para la selección mexicana Sub-23 en Santo Domingo 2026. Venezuela derrotó al Tricolor 3-2 en la tanda de penales después de un empate 2-2 que se mantuvo durante el tiempo reglamentario y la prórroga, resultado que dejó a México con la plata y frustró su intento de conquistar el bicampeonato centroamericano.

La definición desde los once pasos tuvo un protagonista claro: el guardameta venezolano Diego Ochoa, quien detuvo tres disparos mexicanos y se convirtió en la figura decisiva de la final.

México llegó al partido con la intención de repetir el éxito logrado un día antes por la selección femenil, que había ganado el oro también en penales. Esta vez, sin embargo, el desenlace fue diferente.

#Sub23 | Termina la Final en Santo Domingo 2026.



Nos quedamos con la Plata en Juegos Centroamericanos y del Caribe. ?



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El conjunto dirigido por Eduardo Arce mostró capacidad de reacción durante el encuentro y logró recuperarse en dos ocasiones de una desventaja en el marcador.

Un inicio adverso y la respuesta de Mateo Levy

La Vinotinto golpeó apenas comenzado el partido. Al minuto 1, Luis Carrera culminó un rápido contragolpe y adelantó a Venezuela, aprovechando el desconcierto defensivo mexicano.

La respuesta del Tricolor llegó gracias a Mateo Levy. El delantero de Cruz Azul empató al 24’ después de recuperar un balón en tres cuartos de cancha, conducir hacia el área y definir ante la salida del portero.

La igualdad duró poco. Cinco minutos más tarde, Diego Claut volvió a poner al frente a Venezuela tras conectar un centro desde la izquierda.

Levy apareció nuevamente antes del descanso y firmó su doblete al rematar de primera dentro del área, dejando el marcador 2-2.

En la segunda mitad, el partido cambió de ritmo. México asumió la iniciativa, mientras Venezuela apostó por aprovechar los espacios al contragolpe. Las ocasiones claras fueron escasas y el empate se mantuvo hasta el final del tiempo reglamentario.

Penales decisivos y una deuda pendiente

La prórroga tampoco modificó el marcador. El desgaste físico y los nervios marcaron el cierre del encuentro y obligaron a definir el título desde el punto penal.

Ochoa detuvo tres disparos mexicanos y aseguró la victoria venezolana por 3-2 en la serie.

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El duelo tenía además un antecedente especial: era la quinta final centroamericana entre ambas selecciones. Antes de este partido, México y Venezuela sumaban dos triunfos cada uno en enfrentamientos por la medalla de oro.

Con esta derrota, México deberá seguir esperando para conquistar un bicampeonato en el fútbol masculino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, algo que no consigue desde hace 88 años.

La selección mexicana cerró el torneo con la medalla de plata, mientras que Venezuela celebró el título tras imponerse en una final que se resolvió en el último detalle.