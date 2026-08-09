Antonio Banderas contó por qué nunca se imaginó pasando toda su vida en Hollywood

A pesar de haber consolidado una de las carreras más respetadas de la industria cinematográfica internacional, Antonio Banderas nunca vio a Los Ángeles como su destino final.

En una entrevista con la revista People, el intérprete malagueño confesó que, aun en la cúspide de su éxito en la meca del cine, siempre guardó una certeza inamovible: su estancia en California era solo una etapa transitoria y tarde o temprano regresaría a su tierra natal.

“Fueron años hermosos y emocionantes. Pero siempre tuve esa sensación de provisionalidad, de que no iba a durar toda la vida. Sabía que Málaga estaba ahí, mi ciudad natal. No debía estar en Malibú, sino en Málaga”, declaró la estrella española, quien desembarcó en la meca del cine en 1995 tras el rodaje de “Two Much” e impulsó una brillante trayectoria con títulos emblemáticos como “Desperado”, “La máscara del Zorro”, “Filadelfia”, “Entrevista con el vampiro” y “Evita”.

Aunque el apego a sus raíces siempre estuvo presente, un serio problema de salud aceleró de forma definitiva su retorno. En 2017, a los 56 años, Banderas sufrió un infarto de miocardio que derivó en una intervención quirúrgica para colocarle tres stents. Lejos de verlo como un trauma, el actor definió aquel episodio como un punto de quiebre transformador que le dio absoluta claridad.

“Mi infarto fue lo mejor que me pasó en la vida. Fue como si alguien me hubiera puesto unas lentes para poder ver la realidad. La gente vive como si fuera inmortal y colecciona cosas; yo no quiero coleccionar nada, solo me interesa la experiencia de vivir”, reflexionó.

Esa nueva perspectiva lo llevó a afincarse de nuevo en España, donde centró su pasión artística e inversión en el Teatro Soho CaixaBank de Málaga —proyecto del cual es impulsor y propietario— y en la apertura de ocho restaurantes. Precisamente, esta faceta hostelera facilitó su participación en su próximo filme, “Tony”, la película biográfica sobre los años de formación del chef Anthony Bourdain, donde Banderas interpreta al cocinero que sirvió de mentor al célebre divulgador.

En el plano personal, la distancia no ha debilitado el lazo con su entorno en Estados Unidos. El actor mantiene una sólida y sincera amistad con su exesposa Melanie Griffith, así como un vínculo inquebrantable con su hija Stella Banderas y con Dakota Johnson y Alexander Bauer, a quienes crió durante su matrimonio y considera sus propios hijos.

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