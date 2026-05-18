Antonio Banderas aclaró rumores sobre estar en bancarrota

Tras varios días de protagonizar titulares en los medios españoles debido a una presunta quiebra financiera, Antonio Banderas decidió romper el silencio.

El célebre actor de “La Máscara del Zorro” desmintió categóricamente las versiones que aseguraban que se encontraba en la ruina debido a las supuestas pérdidas millonarias de su proyecto cultural en su Málaga natal.

Los rumores cobraron fuerza luego de que programas de televisión y diversas publicaciones especularan que el Teatro del Soho CaixaBank, fundado por el intérprete en 2019, registraba números rojos con pérdidas anuales superiores a los 2.5 millones de euros (casi 3 millones de dólares), atribuidas a los elevados costos de mantenimiento y personal.

Ante el revuelo, Banderas emitió un comunicado directo en el que calificó de “desolador” tener que dar explicaciones nuevamente.

“La ruina de la que se me hace víctima en determinados medios no existe. Lo siento por aquellos que pudiesen encontrar un cierto placer en que esto fuese así“, manifestó con firmeza.

El actor aclaró que el espacio escénico opera de forma privada y sin ánimo de lucro, funcionando con el espíritu de un teatro público y sin recibir subvenciones estatales.

También explicó que su único fin es buscar la excelencia artística y que tiene la solvencia económica para asumir cualquier déficit que las grandes producciones puedan generar. “Si hubiese querido ganar dinero habría sido muy fácil. Pero he preferido hacer producciones grandes, donde he dado trabajo a cientos de personas”, añadió.

Finalmente, el malagueño agradeció el apoyo de sus patrocinadores y celebró que el año pasado lograron congregar a casi 200,000 espectadores. Concluyó su mensaje con optimismo y humor de cara a su próximo cumpleaños 65: “No, amigos míos, no estoy arruinado, ¡estoy a tope! ¡Y soy amenazantemente feliz!”.

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