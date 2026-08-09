Horóscopo de hoy para Capricornio del 9 agosto de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 9 agosto de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Capricornio

(12/21 – 01/19)

Para potenciar tu rendimiento, mantente en movimiento y adopta una rutina flexible con recreos frecuentes. La sexualidad será una valiosa fuente de renovación física y mental, ayudándote a liberar tensiones y recuperar energías. Cuidar este aspecto favorecerá tu bienestar integral.

Horóscopo de amor para Capricornio

Parece ser que en tu relación hay malos entendidos innecesarios y te abrumas con lo que esperan otros de ti. Si eres soltero existe cierta intromisión que no aguantas y tienes que resolver, tomate tiempo para una charla de corazón a corazón. Cuando eres capaz de restablecer cosas en común, las cosas mejoran.

Horóscopo de dinero para Capricornio

Con respecto a las finanzas, puedes tener algunas experiencias poco placenteras el día de hoy y serás forzado a estar consciente de tu propia debilidad. Se fuerte cuando otros te hagan verte a tí mismo en el espejo, podría ser una experiencia positiva de aprendizaje. Te ayudará a prepararte para proyecto a gran escala. Evita las inversiones grandes por el momento.

Horóscopo de sexo paraCapricornio

¿Piensas constantemente en tu pareja complaciéndote en pensamientos eróticos y lujuriosos? Si lo haces, ¡entonces probablemente tu pareja este pensando de misma forma sobre ti! Tu vida sexual está llena de variaciones inusuales para que las compartan y experimenten juntos, descubren posiciones excitantes y desviaciones. ¿Puede ponerse mejor que esto?

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Capricornio Horóscopo de hoy
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