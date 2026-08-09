Horóscopo de hoy para Leo del 9 agosto de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 9 agosto de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Leo

(07/21 – 08/21)

Tus amistades ejercerán una influencia muy positiva y, gracias a ellas, te sentirás más seguro de tu identidad. Llegarán personas que te inspirarán a mostrar lo mejor de ti. Te sumarás a un proyecto grupal en el que, de manera natural, asumirás el liderazgo y marcarás el rumbo.

Horóscopo de amor para Leo

Te sientes positivo respecto a tu relación, hacer sentir a tu amado contento, muestran mucha confianza en ti y respetan tus ideas Si eres soltero, te acercas a personas nuevas en forma confidente inspirándolos con tu atractivo natural Arriésgate con un nuevo inicio y no sientas miedo de situaciones desconocidas.

Horóscopo de dinero para Leo

Eres completamente realista en lo que respecta al dinero, tienes buenos instintos para tomar las decisiones correctas. Esto te dará confianza para escuchar a tus buenos instintos. De esta forma puedes encontrar nuevos socios de negocios que pronto te estarán agradecidos. Estos contactos pueden ser útiles en el futuro.

Horóscopo de sexo paraLeo

Tú y tu pareja no pueden dejar de tener más uno del otro y esto se nota. No habrá momentos aburridos, ni en la cama ni en ningún otro lado. ¿ Te sientes como para hacer un grupo de tres? Cuéntale a tu pareja sobre tu fantasía secreta, puede ser que quiera hacerlo también y ¡sorprenderte con quien sugieren para tentarte!

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Leo
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