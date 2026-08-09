Horóscopo de hoy para Leo del 9 agosto de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 9 agosto de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Tus amistades ejercerán una influencia muy positiva y, gracias a ellas, te sentirás más seguro de tu identidad. Llegarán personas que te inspirarán a mostrar lo mejor de ti. Te sumarás a un proyecto grupal en el que, de manera natural, asumirás el liderazgo y marcarás el rumbo.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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