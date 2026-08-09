Horóscopo de hoy para Libra del 9 agosto de 2026

Se activan los vínculos con el extranjero y podrían llegar propuestas muy estimulantes desde lugares lejanos. Estas experiencias renovarán tu entusiasmo y ampliarán tu mirada. El aire fresco de lo nuevo te devolverá la confianza para recuperar la fe en tu entorno social y en el futuro.

Horóscopo de amor para Libra No olvides a aquellos que más te importan, estas son las personas que necesitan de tu atención. Pasa más tiempo con tu pareja y hagan actividades que ayuden a estrechar su amor. Si eres soltero haces un esfuerzo por impresionar a un nuevo conocido, algún día veras atrás con afecto esta primera reunión.

Horóscopo de dinero para Libra Manejaras los asuntos financieros con el aplomo usual y debes considerar diferentes tipos de inversiones. Una buena idea puede significar un buen futuro. Aun cuando solo estés buscando gangas, serás capaz de distinguir entre buenas y malas ofertas. ¡Saca provecho de ellas antes de que alguien más lo haga!