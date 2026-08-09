Horóscopo de hoy para Tauro del 9 agosto de 2026

Avanzarás con agilidad en los asuntos económicos, percibiendo respaldo de tu entorno. Podrás involucrarte en negocios familiares o recibir un importante apoyo de alguien cercano. Si estás por llevar adelante una operación inmobiliaria, la energía te favorecerá con resultados positivos.

Horóscopo de amor para Tauro Tu éxito se enfrenta a conflictos. Personas que conoces tratan de pasarte sus problemas que no tienen nada que ver contigo. Es posible que las personas digan cosas para lastimarte, o hacer demandas posteriores irracionales. Abraza las confrontaciones, úsalas para reforzar tu posición, muestra cuan fácil pueden resolverse los conflictos.

Horóscopo de dinero para Tauro Aun si estas recibiendo ofertas tentadoras para inversión, espera un tiempo. Puede ser que no conozcas todos los hechos, puede haber una trampa o una desagradable sorpresa esperando, o una coincidencia inconveniente puede arruinar tus inversiones. La paciencia es una virtud y es particularmente cierto para las transacciones económicas.