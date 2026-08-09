La historia del polémico plan: Cómo Infantino casi vende al “diablo” la estabilidad de la FIFA

Las sacudidas en los despachos de Zúrich suelen medirse por la velocidad con la que las federaciones del mundo recalculan sus posiciones. Lo que inició como una propuesta técnica de Gianni Infantino para modificar la estructura comercial de la FIFA terminó desatando un pulso político global.

En el centro del mapa, el fútbol mexicano operó bajo sus propios tiempos, combinando la cautela inicial con la disciplina institucional de siempre, inclusive con una actitud dubitativa que solo tenía la explicación de los grandes intereses que se mueven tras bambalinas.

Statement on behalf of UEFA and its 55 National Associations — UEFA (@UEFA) July 30, 2026

El origen de la fricción

El detonante fue el proyecto denominado “FIFA Forward Enterprise”. La propuesta planteaba un viraje en la gestión del organismo: crear una filial mercantil externa, con apertura a fondos de inversión privados, para administrar los derechos comerciales y audiovisuales de los torneos de selecciones.

El argumento desde la presidencia de la FIFA apuntaba a una mayor captación de recursos para inyectar en las federaciones en desarrollo, prometiendo elevar a 20 millones de dólares los fondos tradicionales por ciclo y activando el programa “FIFA Fast Forward” con otros 20 millones adicionales. Sin embargo, la falta de consenso previo encendió las alarmas en los mercados más consolidados.

Statement attributable to the FIFA President



The FIFA Forward Enterprise project was intended to provide a basis for further strengthening our FIFA Member Associations and our sport worldwide, especially in those countries where support is most needed. And more so, as we said? — FIFA Media (@fifamedia) July 31, 2026

La muralla europea y el repliegue de Infantino

La resistencia no tardó en tomar forma una vez que los detalles del plan llegaron a la luz pública. La filtración del documento a la prensa británica precipitó las acciones; la UEFA, arropada por federaciones de peso como la inglesa, la sueca y la croata, lideró el bloque de contención, sumando el rechazo de la AFC y la Concacaf.

A la par, el sindicato global de futbolistas, FIFPRO, elevó el tono de forma drástica en su posicionamiento oficial, señalando que el plan constituía un «profundo abuso del poder presidencial» y advirtiendo que la privatización de competencias históricas representaba una línea roja institucional insostenible. El reclamo fue directo: centralización de funciones y riesgos en la gobernanza.

Ante la advertencia de un boicot institucional en el Consejo, Infantino optó por retirar el proyecto del orden del día y emitir una aclaración pública donde reconoció fallas en la socialización del plan, congelando la iniciativa para evitar una ruptura abierta con el bloque europeo.

En un inusual ejercicio de contrición, la FIFA admitió en su comunicado de prensa que «cometió errores al no involucrar formalmente al Consejo y a las federaciones en el proceso», añadiendo que la gestión «debió manejarse de otra manera» tras las filtraciones, optando por disculpas públicas para calmar las aguas.

El compás de espera en el entorno local

Mientras la Concacaf se sumaba a las exigencias de revisión integral, la Federación Mexicana de Fútbol se desmarcó de la beligerancia de sus vecinos del norte. Al conocerse los detalles a finales de julio, la dirigencia en Toluca optó por un silencio calculado. En su primer pronunciamiento, la FMF evitó comprometer un respaldo o un rechazo tajante.

El organismo mexicano emitió un comunicado de tono neutro, limitándose a informar que abriría un periodo de escrutinio técnico en mesas de trabajo. Esta postura dubitativa evidenció que México prefirió ver cómo se acomodaban las cargas a nivel internacional antes de dar el paso al frente.

? La AFC (Asia) expresa su profunda decepción por el sorpresivo y unilateral anuncio de la FIFA para crear "FIFA Forward Enterprise" sin consulta previa. Considera inaceptable esta falta de transparencia.



La AFC pedirá explicaciones formales a la FIFA y solicita a sus? pic.twitter.com/TjLvYg8eSr — Histoporte (@histoporte_) July 31, 2026

El reacomodo y el factor del negocio hacia 2030

La balanza comenzó a inclinarse tras una reunión del comité ejecutivo de la FIFA en Marruecos, donde bloques de África y Sudamérica salieron a estabilizar la posición de la presidencia al defender el control exclusivo de Zúrich sobre los calendarios y reglamentos deportivos. Resuelto el frente más crítico, la FMF concluyó su fase de análisis y modificó el rumbo.

El segundo y definitivo posicionamiento del fútbol mexicano fue de alineación total. A través de una postura institucional firme, la federación mexicana justificó su viraje manifestando formalmente que «el fútbol es el valor fundamental y su mejor defensa descansa en la solidez institucional y el respeto a la gobernanza».

Incluso figuras clave del entorno nacional, como Mikel Arriola, ratificaron en declaraciones complementarias su respaldo irrestricto al liderazgo de Infantino con miras a su reelección.

El viraje responde a una realidad de números y calendarios. Con los contratos de derechos de transmisión televisiva vigentes amarrados a las estructuras tradicionales y la mirada puesta en el largo y lucrativo proceso hacia el Mundial de 2030, la dirigencia mexicana determinó que abrir un frente de batalla con Zúrich resultaba contraproducente.

??? LA FMF CONTRADICE A CONCACAF



La Federación Mexicana de Fútbol informó que analizará la propuesta de FIFA Forward Enterprise antes de tomar una decisión. El organismo explicó que recibió la iniciativa el 28 de julio y ahora abrirá un periodo de evaluación para definir su? pic.twitter.com/kIVolcf6pI — Claro Sports (@ClaroSports) July 30, 2026

Así, tras semanas de titubeos y evaluación de riesgos, la FMF priorizó la estabilidad de sus acuerdos comerciales futuros y selló su adhesión a la directriz oficial del máximo organismo.

El horizonte: Un congreso bajo la sombra de la fractura

El repliegue estratégico de la FIFA no significa que la tormenta haya pasado; solo se ha postergado. Si las negociaciones tras bambalinas no logran apaciguar los ánimos del bloque europeo —que mantiene activos amagos de boicot argumentando que la retirada de la filial es insuficiente— y las agrupaciones de futbolistas que exigen reformas estructurales, el próximo Congreso de la FIFA se perfila como un escenario de alta tensión política.

De mantenerse el encono por el control financiero global, lo que comenzó como un diferendo técnico por una filial comercial podría escalar hasta convertirse en un referéndum abierto sobre la continuidad de Gianni Infantino al frente del organismo.

¡FIFPRO LE PONE UN ULTIMÁTUM A LA FIFA!??



Tras la cancelación del proyecto FIFA Forward Enterprise, FIFPRO aseguró que el problema de fondo sigue siendo la forma en que se gobierna el fútbol mundial. El sindicato de futbolistas pidió una reforma estructural en la FIFA, mayor? pic.twitter.com/wjDpmtddX7 — Claro Sports (@ClaroSports) August 6, 2026

Para la FMF, el panorama es complejo: haber adelantado su apoyo institucional la coloca en una posición de lealtad absoluta al proyecto actual, pero en un tablero donde los votos y las alianzas se mueven a velocidad vertiginosa, amarrarse a un liderazgo cuestionado podría obligar al fútbol mexicano a recalcular el costo político de su disciplina si el timón de Zúrich llega a tambalearse.

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