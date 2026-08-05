FIFA lanza advertencia: No tolerará más ataques tras el fallido intento de privatizar el Mundial

La FIFA reconoció públicamente que cometió errores durante el desarrollo del proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), iniciativa con la que buscaba abrir la puerta a la participación de inversores privados en los ingresos de la Copa Mundial. Tras retirar la propuesta, el organismo aseguró que revisará sus procesos internos y lanzó una firme advertencia: “No tolerará más ataques” contra su integridad y gobernanza.

Durante una reunión celebrada en Rabat, la dirigencia encabezada por Gianni Infantino aceptó que la gestión del proyecto pudo haberse manejado de mejor manera y anunció una revisión interna para evitar que una situación similar vuelva a repetirse.

La FIFA admite errores en el proyecto FIFA Forward Enterprise

A través de un comunicado oficial, la FIFA explicó que ni su Consejo ni las 211 federaciones miembro tuvieron la intención de excluir a las asociaciones nacionales del proceso de análisis del proyecto.

FIFA leadership holds constructive and positive meeting in Rabat, Morocco



The FIFA Secretary General and members of the FIFA Management Board in attendance reaffirmed their full support for FIFA President Gianni Infantino, as the only official elected by the 211 FIFA Member? pic.twitter.com/IlmSOq1se8 — FIFA Media (@fifamedia) August 5, 2026

El organismo reconoció que la iniciativa “debería haberse gestionado de otra manera” y admitió que también hubo errores una vez que la propuesta fue filtrada a los medios de comunicación.

Como parte de las medidas adoptadas, la organización envió una carta a los integrantes del Consejo y a las federaciones afiliadas ofreciendo disculpas por lo ocurrido y comprometiéndose a presentar un informe con las conclusiones de la revisión en la próxima reunión del máximo órgano directivo.

La advertencia de la FIFA tras retirar el proyecto

Después de cancelar el plan, la FIFA endureció su postura respecto a las críticas recibidas durante el proceso.

El organismo señaló: “Tras la retirada del proyecto, se acordó que la FIFA no tolerará más ataques a su integridad, buen gobierno y debido proceso, y que adoptará todas las medidas necesarias para proteger y salvaguardar su nombre y reputación. Siempre se aprende de esta experiencia, y la FIFA seguirá mejorando sus procesos. (…) Si bien se cometieron errores, todo lo que se hizo se realizó en pleno cumplimiento del marco normativo de la FIFA.”

La organización insistió en que el proyecto respetó sus normas internas, aunque aceptó que la forma en que se comunicó y desarrolló generó dudas entre distintas federaciones.

Gianni Infantino recibe respaldo de la dirigencia

En la reunión participaron el presidente de la FIFA, Gianni Infantino; el secretario general, Mattias Grafström; y miembros de la Junta Directiva.

Según el comunicado, los asistentes coincidieron en la necesidad de fortalecer los mecanismos internos de comunicación y gobernanza tras la cancelación del FIFA Forward Enterprise.

Asimismo, el organismo informó que Infantino reiteró su respaldo a Mattias Grafström y al equipo administrativo de la FIFA, destacando el trabajo realizado durante los últimos meses.

La FIFA busca recuperar la confianza de las federaciones

El máximo organismo del fútbol mundial aseguró que el objetivo ahora será reforzar la transparencia y mejorar la relación con todas las partes involucradas en sus procesos de decisión.

En ese sentido, la FIFA también destacó el trabajo realizado por su administración para garantizar el desarrollo de la Copa Mundial y aseguró que continuará colaborando con las 211 federaciones miembro, las confederaciones y las asociaciones regionales mediante el programa FIFA Forward.

Con esta revisión interna, la organización pretende fortalecer su estructura de gobierno, recuperar la confianza de sus afiliados y enfocarse en la preparación de los próximos torneos internacionales, dejando atrás la polémica que generó el fallido proyecto de inversión privada vinculado al Mundial.

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