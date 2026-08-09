Pentágono destituye a general destinado en Europa y encargado de la ayuda a Ucrania

El Ejército removió del mando al teniente general Charles Costanza, comandante del V Corps, casi dos meses antes de que concluyera su periodo al frente de una de las principales estructuras militares estadounidenses desplegadas en Europa. La destitución fue confirmada por el Ejército, después de que dos funcionarios estadounidenses informaran sobre el cambio a The Hill bajo condición de anonimato debido a que se trata de un asunto interno de personal.

Las autoridades militares no han explicado públicamente qué provocó la salida de Costanza. Un portavoz del Ejército señaló que el asunto fue “remitido a la autoridad competente de acuerdo con las regulaciones del Ejército”.

La decisión ocurre en un momento de importantes cambios dentro de la cúpula militar estadounidense. Más de dos docenas de oficiales de alto rango han sido removidos o separados de sus responsabilidades desde que Pete Hegseth asumió como secretario de Defensa, aunque fuentes familiarizadas con el caso aseguraron que la salida de Costanza no obedeció a motivos políticos ni fue ordenada por Hegseth.

Una de las fuentes consultadas por The Hill describió la situación como una conducta que “podría acarrear la destitución de un comandante en cualquier nivel”.

? UPDATE: Top US general in Europe Charles Costanza has been REMOVED from command, months before his time on the job would've been up ? ABC pic.twitter.com/sbAWDWOTjF — Eric Daugherty (@EricLDaugh) August 8, 2026

Costanza deja el mando antes de lo previsto

Costanza asumió la dirección del V Corps en abril de 2024. El cuerpo militar tiene instalaciones en Fort Knox, Kentucky, y Camp Kościuszko, en Polonia, y desempeña un papel estratégico en la coordinación de las operaciones terrestres estadounidenses con los aliados europeos. Su importancia aumentó después de la invasión rusa de Ucrania, debido a la necesidad de coordinar fuerzas estadounidenses y de la OTAN en el flanco oriental de Europa, además de contribuir a las operaciones relacionadas con el respaldo militar de Washington a Kiev.

De manera interina, el mando estará a cargo del general de brigada John B. Mountford, actual subcomandante general de preparación del V Corps. El relevo definitivo ya estaba previsto para octubre. El mayor general Thomas Feltey, quien fue nominado recientemente para ascender a teniente general, asumirá entonces la comandancia. Feltey anteriormente dirigió la 1.ª División de Caballería, con base en Fort Hood, Texas.

Antes de dirigir el V Corps, Costanza ocupó el cargo de subcomandante general del Ejército estadounidense en Europa y África y estuvo al frente de la 3.ª División de Infantería en Fort Stewart, Georgia. También cuenta con una maestría en estudios militares de la American Military University.

Cambios militares generan atención en Europa

La salida de Costanza ocurre mientras el Pentágono modifica parte de su presencia militar en Europa. En mayo fue cancelado el despliegue previsto de la 2.ª Brigada Blindada de Combate de la 1.ª División de Caballería hacia Polonia, una decisión que generó críticas entre autoridades de ese país. Posteriormente, el presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos enviaría 5,000 soldados adicionales a Polonia.

Sin embargo, a finales de julio, el representante Don Bacon, republicano de Nebraska y miembro del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, afirmó que la brigada del Ejército todavía no había sido enviada.

El ministro de Defensa polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz, había señalado en junio que el regreso de las tropas estadounidenses se concretaría en las semanas siguientes. En este contexto, la destitución de Costanza agrega otro cambio inesperado a la estructura militar estadounidense en Europa, aunque las autoridades no han establecido públicamente una relación entre ambos acontecimientos.

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