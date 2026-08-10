Horóscopo de hoy de Nana Calistar 10 de agosto de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
Nana Calistar ha consultado las estrellas para decirle a cada signo del zodiaco qué le espera en este lunes 10 de agosto. Consulta tu horóscopo, a continuación.
LEO – 10 DE AGOSTO DE 2026
Vienen días en los que tendrás que pensar muy bien hacia dónde vas y, sobre todo, con quién quieres llegar. Has estado avanzando por inercia en ciertos asuntos, resolviendo lo urgente y dejando para después decisiones que ya piden atención. Este 10 de agosto de 2026 será importante para poner orden en tus prioridades, porque podrías descubrir que estás gastando energía en personas o situaciones que ni te dejan ganancia ni te dan paz. No quieras cargar hasta con el muerto cuando ni al velorio te invitaron.
Un amor del pasado volverá a rondar tus pensamientos. No necesariamente significa que esa persona regresará a buscarte; puede bastar una canción, una fotografía, un lugar o un comentario para remover aquello que creías bien enterrado. Aquí tendrás que ser inteligente: recordar no significa regresar. Si aquella historia terminó fue porque algo dejó de funcionar, así que no maquilles los recuerdos nomás porque hoy te agarró la nostalgia. El corazón tiene la mala costumbre de acordarse de los besos y hacerse menso con las chingaderas.
En cuestiones de salud, tu cuerpo podría comenzar a cobrarte algunas desveladas y excesos. Necesitas descansar mejor y respetar tus horas de sueño, porque podrías sentir cansancio, pesadez muscular, dolor de cuerpo o molestias relacionadas con cambios de temperatura. También será buen momento para mejorar tus hábitos de alimentación. No se trata de vivir comiendo lechuga como conejo castigado, sino de bajarle a las harinas, refrescos, alimentos demasiado salados y antojos que últimamente se te han hecho costumbre. Si continúas comiendo por ansiedad o aburrimiento, la ropa podría comenzar a mandarte señales antes que la báscula.
Tu sinceridad será otro asunto que tendrás que administrar con inteligencia. Eres bueno para observar lo que sucede alrededor y todavía mejor para decir aquello que muchos piensan pero nadie se atreve a soltar. El problema es que no toda verdad necesita micrófono. Un comentario tuyo podría llegar deformado a oídos de alguien que anda buscando cualquier pretexto para hacerla de tos. Antes de opinar pregúntate si realmente vale la pena meterte en ese asunto. No todo circo necesita tu participación y mucho menos tienes que andar domando animales ajenos.
Mucho cuidado con provocaciones, indirectas y chismes, principalmente en redes sociales, grupos de mensajes o reuniones donde existen viejas diferencias. Alguien podría querer picarte las costillas para hacerte reaccionar y después hacerse la víctima. No le des ese gusto. Si entras en una guerra de dimes y diretes, podrían salir conversaciones antiguas, capturas de pantalla o información que termine involucrando a terceras personas. Tu mejor respuesta será demostrar que ya no estás para pleitos baratos.
En dinero aparece una oportunidad de recuperar una cantidad que dabas por perdida, conseguir un descuento importante o resolver un pendiente que venía quitándote tranquilidad. Sin embargo, evita prestar por compromiso durante estos días. Hay alguien que podría pedirte ayuda económica utilizando una historia bastante convincente, pero recuperar ese dinero después estaría más difícil que encontrar político que regrese lo que se llevó.
En lo laboral se marca una conversación que podría cambiar tu manera de ver un proyecto. Escucha antes de responder, porque una propuesta que inicialmente parecerá poca cosa puede abrirte una puerta interesante durante las próximas semanas. También podrías descubrir que alguien ha estado observando tu trabajo más de lo que imaginabas.
En el amor presente, si tienes pareja, necesitarás dejar de suponer y comenzar a preguntar. Un malentendido pequeño puede crecer si ambos esperan que el otro adivine lo que sucede. Si estás soltero o soltera, aparecerá una persona con carácter fuerte que no llegará precisamente aventándote flores; comenzará con conversación, bromas y cierta competencia entre ustedes. No descartes esa conexión nomás porque al principio te saque canas verdes.
COLOR DEL DÍA: Dorado mostaza.
FRASE DEL DÍA: “No necesito regresar a donde fui feliz; necesito construir algo mejor donde estoy ahora.”
VIRGO – 10 DE AGOSTO DE 2026
Hay posibilidades de que un nuevo amor comience a hacer ruido en tu vida, pero no te aceleres ni quieras ponerle nombre a algo que apenas está aprendiendo a caminar. Tu corazón estará medio revuelto y podrías sentir atracción por alguien mientras todavía cargas dudas, recuerdos o sentimientos que no has terminado de acomodar. El problema no será que llegue alguien nuevo, sino que tú quieras comparar lo que comienza con lo que ya viviste. Cada persona trae su propio costal de mañas, así que conoce primero la mercancía antes de andar apartándola.
También se marcan encuentros pasajeros, coqueteos y uno que otro amor de una noche que podría dejarte con una sonrisa de oreja a oreja, pero también preguntándote al día siguiente qué fregados estás haciendo con tu vida. Disfruta si eso quieres, pero no confundas química con compromiso ni unas cuantas caricias con planes de boda. Alguien podría hablarte muy bonito cuando tenga ganas de verte y después desaparecer como abonero cuando toca cobrarle. Observa hechos antes de entregar sentimientos.
En estos días tendrás que declarar la guerra a la flojera. Has esperado demasiado que ciertas cosas se acomoden solas y la vida no trabaja de empleada doméstica para andarte recogiendo el tiradero. Si quieres mejorar tus ingresos, comenzar un proyecto, cambiar algo de tu apariencia o resolver un pendiente, tendrás que moverte. Se presenta una oportunidad pequeña que podría crecer bastante si eres constante. No la desprecies porque al principio parezca poca cosa; muchas veces quieres el árbol completo sin haber sembrado ni la mendiga semilla.
Si tienes pareja, la comunicación será fundamental. Has guardado molestias por evitar discusiones, pero callarte no significa que el problema desaparezca. Todo lo contrario: vas echando corajes al costal hasta que cualquier tontería termina rompiéndolo. Habla de lo que necesitas sin convertir la conversación en juicio oral. También escucha, porque últimamente podrías estar tan concentrado o concentrada en demostrar tu punto que se te olvida entender el de la otra persona. Una conversación pendiente puede mejorar muchísimo la relación si ambos dejan el orgullo afuera.
En familia se aproxima un desacuerdo por decisiones que has tomado recientemente. Alguien podría cuestionar tu manera de gastar, una amistad, una relación o simplemente la forma en que estás llevando ciertos asuntos personales. Recuerda que una cosa es escuchar consejos y otra permitir que quieran manejarte como carrito de supermercado. No armes pleito, pero establece límites. Tu vida no necesita comité de aprobación.
Viene una salida con amistades que te ayudará a despejar la cabeza. Podría surgir de manera improvisada y terminar mejor de lo esperado. Ahí podrías enterarte de una noticia relacionada con alguien que hace tiempo no veías. Cuidado con andar soltando información privada después de dos tragos, porque cuando se afloja la lengua salen hasta secretos que uno juró llevarse a la tumba.
En cuestiones económicas, tendrás una semana favorable para organizar cuentas y encontrar una manera distinta de administrar tus gastos. También tendrás buena racha para juegos de azar, principalmente hacia el sábado, pero no confundas suerte con permiso para empeñar hasta los calzones. Juega únicamente aquello que puedas perder sin andar después comiendo aire.
En trabajo o estudios, una persona comenzará a exigirte más porque sabe que puedes dar mejores resultados. No lo tomes inmediatamente como ataque. Podría ser precisamente el empujón que necesitabas para demostrar una capacidad que has tenido guardada. Hacia finales de semana podrías recibir reconocimiento, una respuesta o información que te devuelva motivación.
Cuida tus horarios y especialmente esa costumbre de querer resolver pendientes cuando ya deberías estar descansando. Tu cabeza necesita desconectarse. También procura tomar más agua y moverte un poco durante el día, sobre todo si pasas muchas horas sentado o sentada.
Este 10 de agosto de 2026 comienza para Virgo una etapa donde dejarás de esperar señales y comenzarás a provocar resultados. Quien quiera caminar contigo tendrá que demostrarlo, y quien solamente aparezca cuando necesita atención que agarre ficha y espere sentado.
COLOR DEL DÍA: Verde olivo.
FRASE DEL DÍA: “El milagro que estoy esperando comienza el día que dejo de poner pretextos y me pongo a trabajar por mí.”
LIBRA – 10 DE AGOSTO DE 2026
Aprende de una buena vez a darte el lugar que mereces y deja de andar buscando explicaciones donde los hechos ya hablaron clarito. Has permitido que ciertas personas entren y salgan de tu vida como si tu corazón fuera tienda de conveniencia abierta las 24 horas, y no, criatura, también se cierra por inventario. Este 10 de agosto de 2026 será importante para recuperar dignidad, seguridad y amor propio. Quien te falló tendrá que hacerse responsable de sus decisiones; tú no necesitas ensuciarte las manos buscando venganza porque tarde o temprano cada quien termina cosechando lo que sembró.
Entrarás en días de mucha reflexión y podrías sentir necesidad de buscar a alguien de tu pasado. Si necesitas hablar, aclarar algo o cerrar un capítulo, hazlo, pero ten presente para qué estás regresando. No confundas extrañar con necesitar. A veces uno no extraña a la persona, sino la versión de uno mismo que existía cuando estaba con ella. Puedes volver a tocar una puerta antigua, pero no necesariamente tienes que mudarte otra vez a la misma casa donde ya se te cayó el techo.
Lo interesante será que dos personas relacionadas con tu pasado podrían reaparecer casi al mismo tiempo. Una podría hacerlo mediante redes sociales, mensaje o reacción aparentemente inocente; la otra llegará por medio de una coincidencia, amistad en común o asunto que quedó pendiente. Ambas apariciones tendrán un propósito distinto. Una te demostrará cuánto has cambiado y la otra podría tentarte a cometer una vieja estupidez con diferente envoltura. Antes de emocionarte, recuerda por qué cada historia terminó.
En el amor necesitarás poner orden. Si estás soltero o soltera, podrías sentirte atraído nuevamente por alguien que ya conoces, mientras una persona nueva comienza discretamente a interesarse en ti. No quieras tener un pie en cada lancha porque luego acabas en el agua y todavía preguntando quién te empujó. Decide desde la tranquilidad, no desde la soledad. Si tienes pareja, evita hacer comparaciones con relaciones anteriores, principalmente durante una discusión. Sacar muertos del panteón sentimental solamente conseguirá convertir un desacuerdo sencillo en una bronca tamaño familiar.
Precisamente la familia será uno de tus mayores apoyos durante estos días. Habrá una persona cercana que te hará entender algo importante mediante una conversación que inicialmente podría incomodarte. No todo consejo que contradice tus deseos es un ataque. Sin embargo, también necesitarás evitar discusiones por asuntos viejos, propiedades, responsabilidades domésticas o diferencias entre hermanos y familiares. Hay temas que llevan años dando vueltas porque todos quieren tener razón y nadie quiere encontrar solución.
En cuestiones de dinero aparece un gasto relacionado con casa, reparación, trámite o compromiso que no tenías contemplado. No será una tragedia, pero sí podría desacomodarte el presupuesto si continúas comprando cosas nomás porque estaban “en oferta”. Recuerda que comprar algo que no necesitas al 50% de descuento sigue siendo gastar dinero a lo menso. Hacia la segunda mitad de la semana podrías encontrar una manera de recuperar estabilidad o generar un ingreso adicional mediante algo que sabes hacer bien.
En trabajo se marca un cambio de dinámica. Una persona que parecía tenerte cierta tirria podría comenzar a tratarte diferente después de darse cuenta de que necesita de tus capacidades. No aproveches para cobrar facturas emocionales; demuestra con resultados quién eres. Tu mejor venganza profesional será que tengan que reconocer aquello que antes minimizaron.
También será necesario trabajar el rencor. Perdonar no significa volver a confiar ni extender alfombra roja para que regrese quien te dañó. Puedes dejar de odiar a alguien y aun así mantenerlo bien lejos de tu vida. Esa será una de tus grandes lecciones: soltar el coraje sin recuperar a la persona. No vuelvas a entregar la misma confianza a quien anteriormente te jugó el dedo en la boca, porque la segunda vez ya no sería sorpresa, sería necedad.
Se aproxima además una invitación o reunión donde conocerás información que cambiará la opinión que tenías sobre alguien. No saques conclusiones inmediatamente ni participes en chismes. Escucha, observa y deja que las piezas se acomoden solas.
Libra entra en una etapa de limpieza emocional donde comprenderá que cerrar ciclos no siempre requiere despedidas dramáticas. Algunas veces basta con dejar de regresar. Lo que verdaderamente sea para ti no necesitará destruir tu tranquilidad para quedarse.
COLOR DEL DÍA: Azul petróleo.
FRASE DEL DÍA: “Puedo perdonar lo que me hicieron sin volver a darle entrada a quien ya me enseñó de qué es capaz.”
ESCORPIÓN – 10 DE AGOSTO DE 2026
Se empiezan a mover las aguas en el terreno económico y esta vez para bien, pero tendrás que dejar de pensar tanto las cosas y comenzar a ejecutarlas. Traes desde hace tiempo la idea de un negocio, venta, servicio o proyecto que podría convertirse en una fuente importante de ingresos si finalmente le das forma. Tienes facilidad para detectar oportunidades donde otros solamente ven problemas, pero luego te entra la pensadera, quieres tener todo perfecto y terminas dejando pasar el momento. Empieza con lo que tengas y ve corrigiendo sobre la marcha, porque nadie comenzó siendo experto ni con la cartera llena.
También se marca la llegada de un dinero extra, devolución, comisión o pago que ya dabas por perdido. Ese dinerito te caerá como agua en el desierto, pero no lo despilfarres celebrando que ya tienes con qué despilfarrar. Utiliza una parte para resolver pendientes y guarda otra, porque antes de terminar el mes podría presentarse una oportunidad que requerirá inversión. Mucho ojo con prestar cantidades grandes durante estos días, principalmente a personas que tienen doctorado en pedir y amnesia cuando llega la fecha de pagar.
La consolidación de ese negocio que has traído en mente estará cada vez más cerca. Podría aparecer alguien con información, experiencia o un contacto que te ayude a resolver justamente aquello que te tenía detenido. Escucha propuestas, compara números y no firmes ni aceptes nada solamente por emoción. Tu intuición será buena, pero acompáñala con cuentas claras porque hasta al más vivo le venden el mismo perro dos veces si se descuida.
En cuestiones de salud, pon atención a molestias en pies, cansancio y especialmente a la manera en que estás hidratándote. Si has abusado de refrescos, café u otras bebidas oscuras, bájale varias rayitas y dale prioridad al agua. Si alguna molestia persiste o se vuelve intensa, mejor revisarla profesionalmente que andar jugando al médico con remedios que te recomendó la comadre de la prima.
En el amor, si tienes pareja, se aproxima un momento de mucha conexión, pasión y reconciliación. Podría darse una noche bastante perrísima si ambos dejan afuera los problemas, el celular y las caras largas. No arruines un buen momento preguntando cosas que ya sabes que van a terminar en pleito. Algunas veces tienes una habilidad impresionante para investigar hasta encontrar algo con qué enojarte. Deja que las cosas fluyan y disfruta lo que tienes enfrente.
Si estás soltero o soltera, alguien comenzará a mostrar interés de una manera poco convencional. No será la típica persona que llega echándote flores; podría comenzar llevándote la contraria, haciéndote bromas o buscando cualquier pretexto para tener conversación contigo. Ahí hay una atracción que podría crecer, pero ve despacio porque tampoco todo el que te mueve el tapete merece conocer hasta dónde guardas las escrituras.
Recibirás un mensaje o llamada que te cambiará completamente el humor del día. Puede estar relacionado con una respuesta que esperabas, una propuesta o alguien que llevaba tiempo sin comunicarse contigo. No contestes inmediatamente desde la emoción; primero procesa lo que escuches porque podría existir información entre líneas que será más importante que el mensaje mismo.
Recuerda todo lo que has tenido que atravesar. Has salido de situaciones que en su momento parecían imposibles y precisamente ahí está la prueba de que puedes volver a levantarte si algo se complica. No utilices el pasado para torturarte; úsalo como evidencia de tu resistencia. Aquello que casi te quebró también te enseñó dónde nunca más debes permitir que te vuelvan a poner.
En trabajo tendrás que ignorar provocaciones. Alguien podría lanzar un comentario buscando que explotes porque conoce perfectamente tu carácter. No muerdas el anzuelo. Cuando Escorpión se enoja puede aventar verdades como chancla de mamá mexicana: directo y sin preguntar quién estaba enfrente. Esta vez será mejor observar y guardar información. La persona que intenta hacerte quedar mal podría terminar exhibiéndose sola.
Además, comenzarás a preocuparte menos por quedar bien con todo mundo y más por construir la vida que quieres. Ese cambio será fundamental durante agosto de 2026. No necesitas demostrarle nada a quien decidió tener una mala opinión de ti. Deja que hablen mientras tú avanzas.
Se abre un periodo excelente para recuperar ambición, ordenar tus finanzas y transformar una idea en algo productivo. El dinero podrá llegar, pero necesitará encontrarte trabajando y no nomás decretando acostado con el teléfono en la mano.
COLOR DEL DÍA: Vino tinto.
FRASE DEL DÍA: “Ya sobreviví a días que pensé que me iban a quebrar; lo que venga ahora tendrá que agarrarme más fuerte y más cabrón.”
PISCIS – 10 DE AGOSTO DE 2026
Se viene una carga importante de trabajo, pendientes y responsabilidades que podrían hacerte sentir que todos se pusieron de acuerdo para fregarte la paciencia al mismo tiempo. En el terreno laboral habrá asuntos que requerirán respuestas rápidas, cambios de última hora o responsabilidades que originalmente ni siquiera te correspondían. No quieras resolverle la existencia a medio mundo porque terminarás haciendo el trabajo de tres mientras otros muy cómodamente se hacen patos. Aprende a decir: “esto sí me corresponde y esto no”, porque poner límites también es parte de hacer bien tu trabajo.
En familia también habrá movimiento. Una persona cercana podría atravesar una situación que requiera apoyo, tiempo o simplemente alguien que la escuche. Ayuda hasta donde puedas, pero no cargues problemas que no son tuyos. Piscis tiene esa costumbre de absorber emociones ajenas como trapeador nuevo y después anda triste, cansado o de malas sin entender ni por qué. Durante estos días necesitarás separar lo que tú sientes de lo que los demás están aventando sobre tus hombros.
En cuestiones económicas, organiza desde ahora tus gastos porque podrían aparecer pagos que no tenías contemplados. Se marca una compra relacionada con casa, transporte, escuela, trabajo o algún compromiso familiar. Además, podrías caer en uno que otro gasto innecesario por querer darte un gusto para compensar el estrés. Date gustos, claro que sí, pero tampoco quieras curar una semana pesada dejando la tarjeta como Cristo: clavada y sufriendo.
Habrá muchos movimientos y cambios a tu alrededor. Personas cercanas estarán más sensibles, irritables o desesperadas de lo normal y podrían intentar llevarte entre las patas con sus malos modos. No respondas inmediatamente. Si alguien llega buscando pleito, que lo busque en otro departamento porque tú no tienes por qué pagar los platos que rompieron en otra casa. Mantener la calma será una de tus mejores armas.
Pon especial atención al conducir, caminar por lugares mojados, usar escaleras o andar con prisas. Las distracciones podrían jugarte una mala pasada. Nada de ir manejando mientras contestas mensajes ni caminar viendo el teléfono como si trajeras piloto automático. Más vale llegar cinco minutos tarde que andar después explicando cómo terminaste besando el pavimento por andar en la mensada.
Un chisme relacionado con una amistad llegará a tus oídos y podría sorprenderte porque involucrará a alguien de quien no esperabas ciertas acciones. Escucha, pero no corras a repetirlo. Tampoco condenes a nadie con una sola versión. En pocos días aparecerá información adicional y descubrirás que la historia no era exactamente como te la contaron. Esta vez tu silencio te ahorrará quedar como bocina de mercado reproduciendo información que ni siquiera estaba completa.
En el amor entrarás en una etapa bastante interesante porque comenzarás a dejar de idealizar personas. Si estás soltero o soltera, podrías darte cuenta de que alguien que parecía maravilloso trae más focos rojos que feria de pueblo. Lo bueno será que ahora tendrás mayor capacidad para retirarte antes de involucrarte demasiado. También podría acercarse alguien tranquilo, quizá sin el espectáculo que normalmente te llama la atención, pero con una estabilidad que terminará sorprendiéndote.
Si tienes pareja, necesitarás cuidar la manera en que descargas el estrés. No conviertas a quien está contigo en costal de boxeo emocional. Una salida sencilla, cambiar la rutina o simplemente pasar tiempo juntos sin hablar de problemas podría devolverles una cercanía que habían descuidado.
Uno de los cambios más fuertes para Piscis durante este 10 de agosto de 2026 será emocional. Comenzarás a ver a ciertas personas sin la máscara que tú mismo les habías puesto. Y sí, algunas verdades van a doler porque descubrirás que defendiste gente que jamás te defendió, justificaste actitudes que no tenían justificación y esperaste reciprocidad de personas que solamente sabían recibir.
Pero ahí estará precisamente tu madurez: dejarás de preguntarte por qué alguien no fue como tú esperabas y comenzarás a aceptar quién es realmente. Ya no esperes que todo mundo tenga tu corazón, tus códigos o tu manera de querer. Cuando bajas las expectativas equivocadas, también disminuyen muchas decepciones.
En trabajo podría abrirse una posibilidad de asumir una función diferente, colaborar con otra persona o aprender algo que posteriormente te servirá para ganar más. Aunque inicialmente parezca otra carga, analiza bien antes de rechazarla porque podría convertirse en una oportunidad importante.
Esta semana no necesitarás correr detrás de nadie ni exigir explicaciones. Observa. Quien quiera estar presente lo demostrará y quien solamente te busque cuando necesita algo también terminará enseñando el cobre. Tu tarea será creerle a los hechos y no seguir inventando excusas para justificar a nadie.
COLOR DEL DÍA: Turquesa profundo.
FRASE DEL DÍA: “Dejé de sufrir porque la gente no era como yo quería; ahora observo quiénes son y decido hasta dónde los dejo entrar.”
ACUARIO – 10 DE AGOSTO DE 2026
Es momento de cambiar la manera en que estás mirando tu vida, porque últimamente podrías estar concentrándote demasiado en aquello que falta y muy poco en todo lo que ya has avanzado. No necesitas convertirte en optimista de calendario y andar sonriendo cuando algo te está cargando la fregada; necesitas aprender a distinguir entre un problema real y esas tragedias que tu cabeza fabrica antes de dormir. Este 10 de agosto de 2026 te conviene poner orden entre lo que quieres, lo que puedes hacer ahora y aquello que tendrá que esperar su momento.
Vienen movimientos importantes en tus planes personales. Algo que habías considerado difícil comenzará a mostrar una salida diferente, posiblemente gracias a una conversación o información que llegará cuando menos la esperes. No quieras resolver el año entero en una tarde. Traza objetivos pequeños y comienza por uno, porque cuando quieres hacer veinte cosas al mismo tiempo terminas cansado o cansada y sin acabar ni una.
En el amor existe un panorama favorable, pero tu principal obstáculo podría ser la desconfianza. Te han quedado ciertas mañas después de experiencias anteriores y ahora quieres encontrar señales hasta donde no existen. Una cosa es tener intuición y otra convertirte en investigador privado porque alguien tardó quince minutos en contestarte. Si estás conociendo a una persona, dale oportunidad de demostrar quién es antes de responsabilizarla por las fregaderas que hicieron quienes llegaron antes.
Si tienes pareja, cuidado con los celos y especialmente con interpretar silencios, horarios o actividades como si escondieran necesariamente algo. Si necesitas revisar teléfonos, perseguir conexiones o hacer interrogatorios para sentir tranquilidad, entonces el verdadero problema de la relación necesita hablarse. Amar a alguien no significa vigilarlo como pollo rostizado para ver cuándo da la vuelta. La confianza se construye entre dos, y cuando desaparece por completo también hay que tener los pantalones para preguntarse si vale la pena continuar.
Para Acuario soltero o soltera se marca una conexión que podría desarrollarse lentamente. Esa persona posiblemente no será exactamente tu “tipo” habitual, y precisamente ahí estará lo interesante. Podría sorprenderte por su inteligencia, manera de conversar o forma de tratarte. No descartes algo bueno solamente porque no llegó envuelto como normalmente lo habías imaginado.
En trabajo habrá comentarios que podrían tocarte el orgullo. Una persona cuestionará una decisión, proyecto o manera de hacer las cosas. Antes de mandar todo a la chingada, analiza si existe algo útil dentro de esa crítica. Si solamente se trata de envidia o mala leche, no alimentes el espectáculo. Tu seguridad suele incomodar a personas que necesitan verte dudando para sentirse superiores.
También aparecerá una oportunidad para demostrar una habilidad que normalmente no utilizas. Puede relacionarse con organización, tecnología, ventas, creatividad o capacidad para resolver un problema que otros no han podido solucionar. No minimices lo que sabes hacer. Esa situación podría servirte posteriormente para negociar mejores condiciones o abrir una puerta diferente.
En economía necesitarás tener cuidado con compras impulsivas relacionadas con gustos personales. Algo podría entrarte por los ojos y hacerte sacar la cartera antes de preguntarte si realmente lo necesitas. Espera un par de días antes de realizar compras grandes. También podrías recibir una propuesta para participar económicamente en algo; revisa perfectamente números y condiciones antes de soltar un solo peso.
Una amistad te hará una confesión que cambiará ligeramente la manera en que la ves. No necesariamente será algo negativo, pero sí comprenderás por qué había estado comportándose de manera extraña. Guarda lo que te cuente, porque esa persona estará depositando confianza en ti y no necesita que su problema termine convertido en contenido para sobremesa.
En cuestiones personales, deja de permitir que comentarios ajenos determinen tu ánimo. No toda persona que critica tu camino conoce lo que te costó llegar hasta donde estás. Algunos opinan desde la banqueta mientras tú eres quien viene manejando. Escucha aquello que te ayude y manda el resto mentalmente a donde no estorbe.
Sobre todo, date tu lugar. No persigas mensajes, no ruegues atención y mucho menos mendigues cariño. Cuando alguien necesita que estés constantemente demostrando cuánto vales para decidir si te trata bien, ahí no es. El amor sano no debería sentirse como examen de admisión diario.
Acuario comenzará estos días entendiendo algo importante: no necesitas controlar cada detalle para sentir seguridad. Algunas cosas saldrán distintas a como las planeaste y terminarán siendo mejores. Confía más en tu capacidad para reaccionar ante lo inesperado y menos en esa necesidad de tener absolutamente todo bajo control.
Tu reto será sencillo de entender, aunque no siempre fácil de cumplir: dejar de sabotear con miedo aquello que podría hacerte feliz. Lo que venga con claridad, reciprocidad y tranquilidad merece una oportunidad; lo que te obligue a perder dignidad para conservarlo, que agarre sus tiliches y siga su camino.
COLOR DEL DÍA: Morado ciruela.
FRASE DEL DÍA: “No voy a mendigar un lugar en la vida de nadie; donde tenga que rogar cariño, ahí no pienso quedarme.”
CAPRICORNIO – 10 DE AGOSTO DE 2026
Es momento de meterle mano a esas actitudes que sabes perfectamente que te están frenando, porque una cosa es tener defectos y otra encariñarte con ellos como si pagaran renta. Este 10 de agosto de 2026 te pondrá frente a decisiones importantes relacionadas con trabajo, relaciones y proyectos personales. Ya no podrás seguir dejando ciertos asuntos “para después”, porque ese después lleva meses esperando turno. Si quieres resultados diferentes, tendrás que dejar de repetir comportamientos que siempre terminan llevándote al mismo callejón.
En el terreno laboral podrías sentirte fastidiado, poco valorado o simplemente cansado de una rutina que ya no te entusiasma. Si no estás a gusto en tu trabajo, comienza a moverte discretamente. Actualiza información, pregunta, investiga opciones y habla con personas que puedan abrirte puertas. No renuncies mañana nomás porque amaneciste atravesado, pero tampoco permanezcas diez años quejándote del mismo escritorio. Las oportunidades rara vez llegan tocando la puerta con mariachi; muchas veces tienes que salir a buscarlas.
Además, podría surgir una conversación con una persona de autoridad que te haga reconsiderar tu futuro profesional. Tal vez aparezca una responsabilidad diferente, cambio de área, propuesta o posibilidad de aprender algo nuevo. No respondas inmediatamente. Analiza qué ganas además de dinero: experiencia, contactos, estabilidad y crecimiento también cuentan.
En cuestiones económicas, tendrás que poner especial atención a compromisos que parecen pequeños pero juntos podrían comerse buena parte de tus ingresos. Suscripciones, pagos pendientes, compras a meses o favores económicos podrían convertirse en una fuga silenciosa. Revisa tus cuentas y elimina aquello que ya no utilizas. Podrías sorprenderte de cuánto dinero se te está yendo en puras cositas que “ni se sienten”, hasta que juntas todas y resulta que sí se sintieron y hasta te cachetearon la cartera.
En el amor será indispensable hablar con sinceridad. Si tienes pareja, deja de utilizar mentiras piadosas para evitar discusiones. Una verdad incómoda puede provocar un pleito de una tarde; una mentira descubierta puede sembrar desconfianza durante meses. Hay algo que necesitas expresar respecto a planes, dinero, familia, tiempo o expectativas dentro de la relación. Hazlo con tranquilidad antes de que la otra persona tenga que descubrirlo por su cuenta.
Se marca también un compromiso importante en puerta, pero no necesariamente tienes que correr a poner fecha y comprar argollas. Puede tratarse de formalizar una relación, vivir juntos, asumir una responsabilidad compartida o tomar una decisión que cambie la dinámica sentimental. Dale tiempo al tiempo. Si algo tiene bases firmes no necesita acelerarse para demostrar que es verdadero.
Para Capricornio soltero o soltera, aparecerá alguien que inicialmente podría parecer demasiado diferente a ti. Esa persona tendrá una manera particular de vivir, organizarse o relacionarse que despertará curiosidad. Antes de descartarla porque no cumple con tu lista de requisitos, date oportunidad de conocerla. Eso sí: una cosa es flexibilizar expectativas y otra bajar estándares hasta el sótano porque te agarró la necesidad de cariño.
Los próximos días traerán varios cambios y habrá momentos en los que no sabrás qué camino elegir. Cuando eso suceda, deja de preguntarte únicamente cuál opción parece más segura y piensa cuál te acerca realmente a la vida que quieres construir. No todas las decisiones correctas vienen acompañadas de tranquilidad inmediata; algunas primero dan miedo y después agradeces haberlas tomado.
Una de tus grandes lecciones será aprender a decir que no sin sentir culpa. Has aceptado compromisos, favores y responsabilidades únicamente para evitar que alguien se moleste contigo. Eso se acabó. Si no puedes, di que no puedes. Si no quieres, también es válido. No necesitas inventarte una enfermedad, matar ficticiamente a una tía o decir que se te descompuso el carro para justificar un límite.
En familia podría presentarse una petición que te coloque entre lo que deseas hacer y lo que esperan de ti. Ayuda si está dentro de tus posibilidades, pero evita convertirte nuevamente en la persona que resuelve todo mientras los demás se acostumbran. Hay adultos que también necesitan aprender a solucionar sus propios problemas.
Cuidado también con querer controlar absolutamente cada resultado. Habrá una situación que no dependerá enteramente de ti y tendrás que esperar una respuesta. No te desesperes ni intentes mover influencias donde todavía no es necesario. La información llegará cuando corresponda y podría terminar favoreciéndote más de lo que imaginas.
Capricornio entra en una etapa donde deberá escoger entre seguir siendo la persona que cumple las expectativas ajenas o comenzar a construir una vida que verdaderamente le haga sentido. No tomes decisiones importantes solamente para evitar decepcionar a otros, porque después quien termina viviendo las consecuencias eres tú.
COLOR DEL DÍA: Café cobrizo.
FRASE DEL DÍA: “Decir que no también es respetarme; no vine a resolverle la vida a todos mientras dejo la mía para después.”
SAGITARIO – 10 DE AGOSTO DE 2026
En el amor vienen movimientos que te van a sacar de la rutina y podrían hacerte replantear eso que jurabas que ya tenías bien decidido. Este 10 de agosto de 2026 comienza una etapa en la que vas a descubrir que una cosa es decir “yo ya no quiero saber nada del amor” y otra muy diferente cuando aparece alguien que te habla bonito, te trata como mereces y hasta te vuelve a acomodar las mariposas que ya tenías jubiladas. No te adelantes a poner etiquetas ni quieras saber desde la primera salida si ahí habrá boda, hijos, perro y crédito hipotecario. Deja que la historia avance a su propio ritmo.
Existe posibilidad de que alguien relacionado con tu pasado vuelva a tener presencia en tu vida, pero esta vez tendrás que mirar la situación con otros ojos. No porque regrese significa que debas abrirle la puerta automáticamente. Primero observa qué cambió realmente. Las palabras bonitas cualquiera las aprende cuando quiere recuperar terreno; los cambios verdaderos se demuestran con constancia. Si esa persona sigue ofreciendo el mismo circo con diferente lona, ni para qué comprar boleto.
También aparecerá alguien capaz de sacarte de tu zona de confort al mostrar sentimientos más claros de los que estás acostumbrado o acostumbrada a recibir. Eso podría confundirte porque tú sabes manejar perfectamente el coqueteo, pero cuando alguien llega hablando en serio hasta te dan ganas de salir corriendo. No sabotees una posibilidad bonita solamente porque sentir algo verdadero te da más miedo que una aventura sin consecuencias.
Se marca un encuentro amoroso bastante intenso con una persona especial. Si estás soltero o soltera y deseas disfrutarlo, hazlo sin cargar culpas que nadie te pidió. Tu vida sentimental no necesita consejo administrativo de vecinos, amistades ni familiares. Mientras exista respeto, claridad y responsabilidad entre adultos, que el mundo ruede. La gente siempre va a hablar: si sales porque sales y si no sales porque seguramente “algo te pasa”. Mejor que hablen mientras tú disfrutas.
En dinero vienen movimientos favorables. Podrías recibir una cantidad adicional, mejorar temporalmente tus ingresos o encontrar una manera de sacar provecho económico de algo que anteriormente veías únicamente como pasatiempo. Sin embargo, no gastes ese dinero antes de tenerlo en las manos. Se aproximan gastos importantes relacionados con una compra necesaria, documentación, traslado o asunto personal, así que empieza a guardar desde ahora.
También tendrás oportunidad de corregir una mala costumbre financiera: gastar por impulso cuando estás emocionado. Sagitario entra a una tienda por una cosa y sale con siete porque “estaban bonitas”. Ponte presupuesto antes de salir y no conviertas cada antojo en premio por haber sobrevivido al lunes.
En el terreno laboral necesitarás hacerte escuchar. Existe una situación con la que no estás completamente de acuerdo y has estado esperando que alguien más levante la mano primero. Esta vez te tocará hablar. Hazlo con argumentos y no desde el coraje. Si necesitas mejores condiciones, aclarar funciones, solicitar apoyo o señalar algo que está afectando tu desempeño, éste será buen momento para hacerlo. En el pedir está el dar, pero tampoco llegues exigiendo como si fueras dueño hasta del estacionamiento.
Una persona dentro de tu entorno profesional podría sorprenderte apoyando una idea tuya. Habías pensado que estaba en tu contra y descubrirás que simplemente tenía una manera distinta de trabajar. Esa alianza podría servirte para sacar adelante un pendiente que parecía complicado.
En familia o amistades tendrás que poner un límite importante. Alguien se ha acostumbrado a opinar demasiado sobre tus decisiones y probablemente lo hace pensando que te está ayudando. Escucha una vez, agradece y después decide tú. Nadie tiene derecho a dirigir tu vida solamente porque te quiere. El cariño no otorga escrituras sobre tus decisiones.
También habrá una pequeña sacudida en tu círculo social. Una amistad podría comenzar a comportarse distante después de que tú tomes una decisión que no esperaba. No corras detrás preguntando veinte veces qué tiene. Dale espacio. Si existe un problema real, eventualmente tendrá que hablarlo como adulto.
Durante estos días recuperarás una parte de tu independencia emocional. Vas a entender que no necesitas aprobación para cambiar de opinión, comenzar una relación, terminar algo, viajar, gastar tu propio dinero o escoger un camino diferente. Puedes escuchar consejos sin convertirlos en órdenes.
Sagitario tendrá enfrente una oportunidad importante para comenzar a vivir con menos explicaciones y más decisiones propias. Quien verdaderamente te quiera tendrá que aprender a respetar que no siempre vas a elegir lo que esa persona considera correcto.
Y recuerda algo: ser libre no significa hacer lo que se te pegue la gana sin pensar en consecuencias; significa tener el valor de elegir tu camino y también los pantalones para responsabilizarte de aquello que venga después.
COLOR DEL DÍA: Naranja terracota.
FRASE DEL DÍA: “Mi vida no necesita la aprobación de nadie; escucharé consejos, pero las decisiones y sus consecuencias serán mías.”
ARIES – 10 DE AGOSTO DE 2026
La vida te va a sorprender de una manera que no tienes contemplada y será precisamente mediante una situación inesperada como comprenderás quién te quiere de verdad y quién solamente estaba ocupando espacio. Este 10 de agosto de 2026 comienza para Aries con una sacudida emocional que te ayudará a entender el verdadero significado del amor, la amistad y la lealtad. No necesariamente será algo malo; simplemente ocurrirá una situación que separará rápidamente a quienes hablan bonito de quienes realmente saben estar presentes cuando hacen falta.
Deja de lastimarte por historias que ya terminaron. Has regresado mentalmente demasiadas veces a conversaciones, errores y decisiones que ya no puedes modificar. Puedes analizar el pasado para aprender, pero no convertirlo en domicilio permanente. Lo sucedido ya cobró su factura y tú ya pagaste bastante. Ahora toca utilizar esa experiencia para escoger diferente, porque de nada sirve decir que aprendiste si vuelves a meterte exactamente al mismo hoyo nomás porque ahora tiene lucecitas.
Mucho cuidado con una persona que intentará influir en una decisión tuya utilizando culpa, chantaje emocional o frases como “si realmente me quisieras…”. Ahí abre bien los ojos. Quien te quiere puede aconsejarte, pero no necesita manipularte para conseguir lo que desea. Empieza a tomar decisiones propias aunque a ciertas personas les incomode. Tú vas a vivir las consecuencias, no quienes opinan desde la comodidad de afuera.
Tu círculo social también necesita una buena fumigada. Estás rodeado de personas que verdaderamente desean verte bien, pero entre ellas se han colado una o dos que disfrutan demasiado enterándose de tus problemas. No le cuentes tus planes a cualquiera. Hay gente que pregunta cómo estás no para ayudarte, sino para llevar material fresco al siguiente café. Durante estos días una actitud, comentario o indiscreción te permitirá identificar perfectamente quién anda jugando doble.
Al mismo tiempo, dale espacio a quienes sí han demostrado cariño mediante acciones. A veces persigues atención de personas complicadas mientras ignoras a quienes siempre están disponibles para ti. Comenzarás a valorar mucho más una amistad que anteriormente dabas por sentada. Incluso podría existir una conversación muy especial con alguien que te recuerde que no necesitas estar pasando por todo solo o sola.
En el amor, cuidado con regresar a relaciones terminadas únicamente porque te entró la nostalgia. Ya sabes aquello de que volver con el ex puede ser como tragarte lo que ya vomitaste: posiblemente siga sabiendo igual de culero. Si existe un intento de reconciliación, analiza por qué terminó la relación y qué ha cambiado realmente desde entonces. Si solamente hay promesas, calentura y recuerdos bonitos, no confundas recaída con segunda oportunidad.
Para Aries soltero o soltera, el panorama amoroso será impredecible. Podrías comenzar a conversar con alguien que inicialmente no te provoque gran cosa y después descubrir una conexión bastante fuerte. No quieras decidir en cinco minutos si esa persona “es para ti”. El amor no viene con instructivo ni garantía extendida. Conoce, disfruta y deja de fabricar finales antes de comenzar la historia.
Si tienes pareja, una situación externa podría ponerlos a prueba y mostrarte qué tan sólido es el equipo que han formado. Será importante repartirse responsabilidades en vez de competir para ver quién está más cansado o quién hace más sacrificios.
En familia habrá preocupación por la salud o bienestar de una persona cercana. No te adelantes imaginando escenarios terribles; lo importante será estar pendiente, brindar apoyo y atender cualquier problema de manera adecuada. Esta situación también servirá para acercar a familiares que últimamente habían estado cada quien por su lado.
Se marca además un viaje, traslado o salida en próximos días. Puede surgir con poco tiempo de anticipación y obligarte a reorganizar pendientes. Aunque al principio te dé flojera o te complique los planes, podría terminar dejándote una experiencia muy agradable y hasta una conversación importante.
En cuestiones laborales aparecerá una oportunidad para demostrar iniciativa. No esperes que alguien te diga exactamente qué hacer. Una idea tuya podría solucionar un problema y hacer que una persona con capacidad de decisión comience a tomarte más en cuenta. Eso sí, no compartas todo el plan antes de tiempo; primero desarrolla bien la propuesta.
Con el dinero habrá que evitar compras hechas por emoción. Podrías querer consentirte después de días pesados y terminar gastando en algo que una semana después estará aventado en un rincón. Guarda una parte de tus ingresos porque hacia finales de mes podrías necesitarla para algo verdaderamente importante.
Aries comenzará a comprender que crecer también significa dejar de pelear por conservar personas. Quien quiera estar contigo tendrá que aportar paz, respeto y reciprocidad. Ya no estás para relaciones donde necesitas demostrar diariamente que mereces cariño.
COLOR DEL DÍA: Rojo ladrillo.
FRASE DEL DÍA: “Ya no voy a perseguir a quien duda de mí; mi lugar está con quienes demuestran con hechos que quieren verme bien.”
TAURO – 10 DE AGOSTO DE 2026
Se aproxima una situación que podría sacarte momentáneamente de balance, pero también dejarte un aprendizaje que necesitabas desde hace tiempo. Este 10 de agosto de 2026 vas a comprobar que existen lecciones que uno no entiende hasta que la vida se las explica con manzanas y, cuando tampoco entiende, hasta con el árbol completo. Lo importante será no desperdiciar el golpe. Si algo sale diferente a como esperabas, pregúntate qué puedes corregir antes de buscar culpables.
Necesitas modificar la manera en que tratas a ciertas personas. Has confundido compasión con responsabilidad y por querer ayudar terminaste solucionando problemas de gente que ya se acostumbró a tenerte como salvavidas. Lo más delicado es que alguna de esas personas podría estar hablando de ti a tus espaldas después de haber recibido tu apoyo. No armes escándalo ni reclames inmediatamente; simplemente observa y comienza a retirar privilegios. Hay gente que solamente entiende cuánto valías cuando deja de recibir lo que le dabas.
Durante estos días llegará información que confirmará una sospecha respecto a alguien de tu círculo. No será necesariamente una traición enorme, pero sí descubrirás un comentario, indiscreción o actitud que te hará cambiar la confianza que depositabas en esa persona. No necesitas declararla enemiga pública; basta con cambiarla de asiento. No todo mundo merece estar en primera fila de tu vida.
Precisamente deberás tener cuidado con personas nuevas que comenzarán a acercarse. Una de ellas será bastante preguntona y querrá saber rápidamente sobre relaciones, dinero, familia o problemas personales. No confundas interés con confianza. Conocer a alguien desde hace tres días no significa entregarle hasta el expediente clínico de la abuela. Deja que el tiempo te enseñe sus intenciones antes de contar información que después pueda utilizarse como moneda de chisme.
En familia podría presentarse preocupación por el malestar o enfermedad de alguien cercano. Todo apunta a que será una situación manejable, así que evita convertirte en director de película de tragedias antes de tener información clara. Acompaña, ayuda en lo necesario y no permitas que la preocupación te haga descuidar tus propias obligaciones.
En el amor, si tienes pareja, deja de enfocarte únicamente en lo que te desespera de esa persona. Últimamente podrías tener lupa para sus defectos y lentes oscuros para sus virtudes. Date oportunidad de conocerla en situaciones diferentes: hagan algo nuevo, salgan de la rutina o tengan una conversación sobre planes que nunca habían tocado. Podrías descubrir cualidades que habías pasado por alto porque estabas demasiado ocupado u ocupada contando aquello que te molesta.
Eso tampoco significa aguantar fregaderas. Reconocer virtudes no implica justificar faltas de respeto. Simplemente aprende a distinguir entre un defecto humano y un comportamiento que verdaderamente afecta la relación.
Si estás soltero o soltera, alguien podría llamar tu atención mediante una conversación bastante espontánea. No habrá flechazo de telenovela necesariamente, pero sí curiosidad. Dale oportunidad al tiempo. Tauro suele tardar en abrir la puerta, pero cuando la abre hasta entrega copia de la llave; por eso esta vez primero revisa quién está tocando.
En economía aparece una racha interesante. Se marca la llegada de un dinero favorable, posiblemente mediante venta, comisión, pago, negociación o movimiento que finalmente comienza a dar resultados. También habrá buenas condiciones para los negocios y para convertir una habilidad práctica en ingreso adicional. Si has pensado invertir o iniciar algo por tu cuenta, empieza a investigar seriamente costos, clientes y posibilidades.
No te avientes con los ojos cerrados solamente porque “sientes que va a pegar”. Tu intuición puede ayudarte, pero las cuentas también tienen que cuadrar. Comienza de manera inteligente y evita invertir todo tu capital en una sola jugada. Se marca suerte en juegos de azar, pero tómala como entretenimiento y no como plan financiero; juega únicamente cantidades pequeñas que no afecten tus compromisos.
En trabajo podrías recibir una propuesta, información o recomendación que inicialmente parecerá casual. Pon atención porque de ahí puede salir algo interesante durante las próximas semanas. También será buen momento para cobrar correctamente por aquello que haces. Has regalado demasiado trabajo por quedar bien y luego te sorprende que la gente quiera todo barato.
Hacia los próximos días tendrás una decisión relacionada con una compra importante. No la hagas por presión ni porque alguien te diga que “es ahora o nunca”. Compara opciones. Podrías encontrar una alternativa mejor si esperas un poco.
Tauro entra en una etapa donde aprenderá que ayudar no significa permitir abusos, confiar no significa contar todo y querer a alguien no significa cerrar los ojos ante la realidad. Tu bondad seguirá siendo una virtud siempre que venga acompañada de límites.
COLOR DEL DÍA: Verde jade.
FRASE DEL DÍA: “Seguiré teniendo buen corazón, pero ya no voy a ponerlo al servicio de quien solamente sabe aprovecharse de él.”
GÉMINIS – 10 DE AGOSTO DE 2026
Una amistad muy cercana podría atravesar una ruptura amorosa o una crisis bastante fuerte con su pareja y necesitará más tu compañía que tus consejos. No quieras convertirte en terapeuta de consultorio improvisado ni empezar con el clásico “yo te dije”, porque cuando alguien trae el corazón hecho pedazos lo último que necesita es que le restrieguen sus errores. Invítalo o invítala a salir, cambien de ambiente y ayúdale a recordar que existe vida después de una relación. Eso sí, acompaña sin terminar cargando un problema que no te corresponde solucionar.
En tus propias cuestiones amorosas habrá movimiento. Una persona comenzará a andar detrás de tus huesitos con bastante insistencia y las intenciones no serán precisamente rezar juntos el rosario. Habrá mucha atracción física y química, pero poca señal de compromiso. Si tú también quieres algo casual, eres adulto o adulta y sabrás dónde te aprieta el zapato; disfruta con responsabilidad y sin inventarte sentimientos donde nadie los prometió. Pero si estás buscando estabilidad, no intentes convertir una calentura sabrosa en historia de amor porque después terminas poniendo corazón donde solamente habían puesto horario.
También aparecerá otra persona con una energía completamente diferente, más reservada y menos aventada, que podría mostrar interés mediante detalles pequeños. No la descartes por no llegar haciendo tanto ruido. Durante agosto de 2026 Géminis tendrá que aprender a diferenciar entre quien despierta deseo rápidamente y quien poco a poco genera tranquilidad. Ninguna opción es incorrecta siempre que sepas perfectamente qué estás buscando.
Vienen visitas inesperadas que podrían alterar tus planes. Alguien podría llegar sin demasiado aviso o anunciar su llegada prácticamente cuando ya venga en camino. Además, se marca la visita o regreso temporal de familiares que viven en el extranjero o lejos de tu ciudad. Esto traerá reuniones, comidas y recuerdos, pero también podría revivir un asunto familiar que llevaba tiempo sin mencionarse. No seas tú quien saque los trapitos viejos nomás porque se acabaron los temas de conversación.
En economía tendrás que andar con mucho cuidado porque se aproxima una compra importante. Puede estar relacionada con tecnología, transporte, muebles, herramienta de trabajo o algo que llevabas tiempo deseando. Antes de comprometerte con mensualidades, haz cuentas con tus gastos normales y no solamente con la emoción del momento. Lo barato sale caro, pero lo caro a 24 meses también sale carísimo si luego andas pagando hasta cuando ya ni te acuerdas qué compraste.
Además, tendrás que cuidar tus pertenencias. Se marcan distracciones que podrían ocasionar pérdida de cartera, celular, dinero, llaves o algún documento. Revisa dos veces antes de bajarte del automóvil, transporte o salir de algún establecimiento. Tu cabeza andará brincando entre veinte pendientes y podrías dejar algo importante donde menos imaginas.
En el terreno laboral se abren posibilidades interesantes, pero tendrás que moverte. Si estás buscando empleo, deja de esperar que la vacante perfecta llegue montada en caballo blanco hasta tu casa. Manda solicitudes, pregunta, utiliza contactos y toca puertas. Tienes habilidad para comunicar, convencer y negociar, por lo que actividades relacionadas con ventas, atención a clientes, comercio, publicidad o trato directo con personas podrían darte muy buenos resultados.
Si ya tienes trabajo, aparece posibilidad de cambio de horario, funciones o incluso puesto. No necesariamente llegará como ascenso inmediato; podría comenzar con una responsabilidad temporal que después se convierta en algo permanente. Demuestra capacidad, pero tampoco permitas que te carguen trabajo adicional eternamente con la promesa de que “más adelante vemos”. Si aumenta la responsabilidad, eventualmente también tendrá que mejorar la recompensa.
Una conversación laboral podría hacerte pensar seriamente en buscar mejores oportunidades. No tengas miedo de explorar. Ser agradecido con un empleo no significa casarte con él hasta que la jubilación los separe.
En salud, bájale a los excesos de harinas, comidas demasiado condimentadas y picante si notas que tu estómago anda sensible. El estrés también podría reflejarse en digestión pesada o sensación de inflamación. Come con más calma; últimamente parece que algunos alimentos te los tragas como si alguien te los fuera a quitar.
Algo importante sucederá con tu manera de organizarte. Tendrás tantas actividades juntas que finalmente comprenderás que confiar únicamente en tu memoria ya no está funcionando. Anota citas, pagos y pendientes porque podrías olvidar una fecha que sí tiene consecuencias.
Géminis entra en días de mucho movimiento social, laboral y sentimental. Habrá oportunidades, pero necesitarás escoger en lugar de querer agarrarlas todas. No todo lo que te busca te conviene, no todo lo que te atrae merece tu corazón y no todo trabajo que ofrece más dinero necesariamente ofrece una vida mejor.
Aprende a distinguir entre oportunidad y distracción. Esa será tu verdadera ventaja durante estos días.
COLOR DEL DÍA: Amarillo ámbar.
FRASE DEL DÍA: “No todo lo que me prende me conviene, ni todo lo que me busca merece quedarse; esta vez voy a escoger con la cabeza despierta.”
CÁNCER – 10 DE AGOSTO DE 2026
Los recuerdos van a andar de revoltosos y podrías comenzar este 10 de agosto de 2026 con sentimientos encontrados por una persona que ya no forma parte de tu vida como antes. Tal vez aparezca su recuerdo por una fecha, un lugar, una canción o simplemente porque la memoria tiene la mala costumbre de sacar fotografías emocionales cuando nadie se las pidió. No te castigues pensando en aquello que pudo haber sido. En el camino vas a conocer personas que durarán años, otras solamente unos meses y algunas llegarán exclusivamente a enseñarte algo antes de seguir su rumbo.
Lo importante será aprender a valorar a la gente mientras está presente sin querer convertir cada despedida en fracaso. No todas las relaciones están destinadas a durar para siempre y eso no significa que hayan sido inútiles. Algunas personas llegan a enseñarte amor, otras límites y una que otra llega para enseñarte exactamente qué chingados no volverás a permitir.
En cuestiones personales necesitas recuperar disciplina. Tienes sueños y proyectos que podrían avanzar muchísimo, pero en ocasiones te desanimas cuando no observas resultados inmediatos. Quieres sembrar el lunes y estar recogiendo cosecha el miércoles. Así no funciona. El problema no es falta de capacidad, sino que permites que comentarios ajenos te hagan cuestionar decisiones que inicialmente tenías muy claras. Si cada vez que alguien duda de ti abandonas un proyecto, terminarás construyendo los sueños de otros y dejando los tuyos en obra negra.
Durante estos días podrías retomar una idea que habías dejado archivada. Hazlo de manera diferente: establece fechas, costos y pequeños objetivos. Deja de anunciar lo que vas a hacer antes de comenzar, porque cuando cuentas demasiado tus planes aparecen veinte expertos en decirte por qué no van a funcionar. Primero trabaja y después enseña resultados.
En el amor habrá tentaciones interesantes. Una persona de otra ciudad, estado o incluso de otro país podría comenzar a calentarte bastante el boiler mediante mensajes, llamadas o conversaciones cada vez más coquetas. Si estás soltero o soltera, conoce, disfruta y observa hasta dónde puede llegar esa conexión, pero tampoco armes una boda imaginaria con alguien que todavía conoces principalmente por pantalla.
Si ya tienes pareja o un compromiso serio, aquí sí mucho ojo. Una conversación aparentemente inocente podría empezar a subir de temperatura y después vas a querer apagar el incendio con una cucharita. Antes de cruzar límites pregúntate si realmente estás dispuesto o dispuesta a perder lo que tienes por una emoción momentánea. No dejes ir una relación valiosa por alguien que apenas está enseñándote su mejor versión.
También será importante revisar cómo está tu relación actual. Si necesitas constantemente buscar emoción afuera quizá existe algo dentro que no estás atendiendo. Habla antes de traicionar. Si algo ya no funciona, primero termina con dignidad y después date vuelo hasta que rechinen los resortes, pero no quieras tener dos historias abiertas porque tarde o temprano se te puede caer el teatrito.
En cuestiones económicas aparecerá un gasto que inicialmente te dará coraje, pero terminará resolviendo un problema que llevabas tiempo postergando. También podrías recibir información relacionada con una venta, devolución o posibilidad de conseguir un ingreso adicional. No gastes dinero para impresionar a nadie. Quien solamente se acerca cuando invitas tú no es amistad, es cliente frecuente.
En trabajo podrías sentir cierta inconformidad porque una persona recibirá reconocimiento por algo en lo que tú también participaste. En lugar de quedarte haciendo corajes, comienza a dejar más evidencia de tus aportaciones y aprende a hablar de tus resultados. Ser humilde no significa permitir que otros se cuelguen tus medallas.
Tu círculo cercano también necesitará limpieza. Hay personas cuya presencia te deja más cansado que acompañado. Cada conversación termina en quejas, críticas o problemas y después eres tú quien se queda cargando esa energía. Empieza a tomar distancia sin discursos dramáticos. No necesitas anunciar que vas a alejarte; simplemente deja de estar disponible para aquello que continuamente altera tu tranquilidad.
Además, podrías recibir una invitación que inicialmente pensarás rechazar. Considérala antes de decir que no, porque cambiar de ambiente te ayudará a despejarte y podrías conocer personas interesantes o recuperar contacto con alguien agradable.
Cáncer necesita entender durante estos días que proteger su paz no significa aislarse del mundo. Significa escoger mejor a quién le abre la puerta. Deja de entregar espacio emocional a quien solamente llega a desordenarlo.
Tu vida no está atrasada porque algunos sueños todavía no se cumplen. Simplemente hay cosas que requieren constancia y otras que necesitan una versión tuya más segura para poder sostenerlas cuando finalmente lleguen. Trabaja en esa persona desde ahora.
COLOR DEL DÍA: Blanco perla.
FRASE DEL DÍA: “No voy a abandonar mis sueños por opiniones de gente que ni siquiera tuvo el valor de perseguir los suyos.”
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