Horóscopo semanal del amor: qué augura para tu signo del 10 al 16 de agosto

El horóscopo del amor del 10 al 16 de agosto de 2026 predice que, para algunos signos del zodiaco, la semana traerá mensajes inesperados y encuentros románticos; para otros, será un momento de cerrar ciclos y dejar atrás experiencias que todavía condicionan sus relaciones.

La comunicación, el perdón y la honestidad serán claves para que el amor avance de manera saludable.

He aquí cómo será la semana en términos románticos para cada signo del zodiaco, según predicciones de astrólogos del sitio Hindustan Times.

Aries

Aries vivirá una semana fresca y llena de posibilidades románticas. Si estás soltero, un mensaje inesperado, una nueva conexión o un encuentro casual podría despertar tu interés.

Si tienes pareja, expresar directamente lo que sientes ayudará a fortalecer el vínculo. Los pequeños gestos de cariño tendrán un efecto mucho mayor del que imaginas.

Tauro

Para Tauro, la sanación emocional será protagonista. Si todavía cargas con una decepción o un arrepentimiento, esta semana te invita a dejar atrás el pasado.

Las parejas pueden fortalecer su relación mediante el perdón, mientras que los solteros descubrirán que cerrar una etapa puede abrir la puerta a un comienzo mucho más saludable.

Géminis

La madurez emocional será el principal atractivo de Géminis. Las parejas tendrán conversaciones profundas y podrán alcanzar una mayor comprensión mutua.

Los solteros podrían sentirse atraídos por alguien que valore la honestidad, la amabilidad y la estabilidad por encima de los dramas románticos.

Cáncer

La comunicación será fundamental para Cáncer. Si existe algo que has estado guardando, esta semana será apropiada para expresarlo con honestidad y sensibilidad.

Para los solteros, una conversación significativa podría convertirse en el inicio de una relación prometedora.

Leo

Leo disfrutará de una energía amorosa firme y reconfortante. Las parejas podrían hablar sobre planes de futuro o tomar decisiones destinadas a fortalecer su compromiso.

Los solteros tendrán posibilidades de atraer a alguien que valore la lealtad, la estabilidad y una conexión emocional auténtica.

Virgo

Virgo podría experimentar acontecimientos emocionantes capaces de revitalizar su vida sentimental. Un mensaje, una invitación o un plan espontáneo puede convertirse en un recuerdo especial.

Las parejas deberían buscar espacios para divertirser juntas, mientras que los solteros harían bien en aceptar nuevas experiencias sociales.

Libra

Para Libra, el amor avanzará con mayor naturalidad. Los solteros podrían conocer a alguien encantador y expresivo, mientras que quienes están en pareja podrán recuperar la intimidad mediante conversaciones sinceras y gestos afectuosos.

La clave será dejarse llevar por las emociones sin construir expectativas poco realistas.

Escorpio

Escorpio podría enfrentarse nuevamente a emociones del pasado. Sin embargo, estas heridas no regresan necesariamente para causar dolor, sino para encontrar finalmente una forma de sanar.

Las parejas deberán evitar discusiones antiguas y concentrarse en comprenderse. Los solteros necesitan liberar cargas emocionales antes de comenzar una nueva historia.

Sagitario

Sagitario tendrá que equilibrar mejor su vida sentimental con sus demás responsabilidades. Si tienes pareja, procura que la relación no quede relegada a un segundo plano.

Para los solteros, será importante evitar señales contradictorias y comunicar claramente qué buscan en una relación.

Capricornio

Pequeños desacuerdos podrían aparecer en la relación de Capricornio, pero no tienen por qué convertirse en conflictos importantes.

Escuchar antes de responder y estar dispuesto a ceder ayudará a mantener la armonía. Los solteros, por su parte, deberían evitar comparar a una nueva persona con alguien del pasado.

Acuario

Acuario vivirá una semana de reflexión sentimental. Si has estado evitando hablar sobre un asunto importante, este puede ser el momento de abordarlo con honestidad y comprensión.

Los solteros deberían tomarse su tiempo antes de comprometerse y preguntarse qué buscan realmente en una pareja.

Piscis

La resiliencia y bondad de Piscis serán fundamentales durante estos días. Si recientemente el amor ha puesto a prueba tu paciencia, recuerda que esas experiencias también pueden ayudarte a comprender mejor tus necesidades.

Las parejas encontrarán fortaleza en el apoyo mutuo, mientras que los solteros deberán mantener la confianza en que el momento adecuado llegará.

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