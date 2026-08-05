Signos del zodiaco que esperan suerte en el amor con Venus en Libra

Venus, el planeta del amor, la belleza y las relaciones, inicia su recorrido en Libra el 6 de agosto de 2026.

Este movimiento es especialmente relevante porque Libra es uno de los signos regidos por Venus, lo que permite que toda su energía se exprese con mayor intensidad y armonía.

Durante este periodo, que se extenderá hasta el 10 de septiembre, muchas personas podrían experimentar una etapa favorable para fortalecer vínculos, iniciar romances, sanar relaciones o reencontrarse con el entusiasmo sentimental.

Y aunque todos los signos del zodiaco sentirán de alguna manera esta influencia, los astrólogos del portal especializado Horóscopo Negro consideran que cuatro de ellos tendrán mayores probabilidades de vivir sorpresas amorosas durante las próximas semanas.

1. Libra

No resulta sorprendente que Libra encabece la lista de los signos más favorecidos por este tránsito.

Con Venus recorriendo su propio signo, los nacidos bajo esta energía irradiarán un atractivo especial que será difícil de ignorar.

Los solteros podrían conocer a alguien de forma inesperada, incluso en situaciones cotidianas que inicialmente parecían no tener ninguna importancia.

Una conversación casual, una reunión entre amigos o unas vacaciones podrían convertirse en el escenario perfecto para el nacimiento de una historia romántica.

Para quienes ya tienen pareja, este tránsito promete revitalizar la relación. Los pequeños conflictos, la rutina o la distancia emocional podrían empezar a disiparse gracias a una mayor disposición para escuchar, comprender y compartir tiempo de calidad.

Agosto y los primeros días de septiembre serán ideales para fortalecer la complicidad.

2. Aries

Venus activará el área de las relaciones de Aries, por lo que el universo dirigirá gran parte de su energía hacia la vida sentimental de este signo.

Quienes permanecen solteros tendrán mayores posibilidades de iniciar una relación significativa, distinta a los romances pasajeros que suelen aparecer sin demasiado compromiso.

La conexión emocional tendrá más peso que la simple atracción física. No se descarta tampoco el regreso de una persona del pasado.

Será responsabilidad de Aries decidir si vale la pena dar una segunda oportunidad o cerrar definitivamente ese capítulo.

En las relaciones consolidadas, Venus favorecerá la reconciliación, el diálogo y la construcción de proyectos compartidos.

Será un excelente momento para fortalecer la confianza y dejar atrás discusiones innecesarias.

3. Géminis

Para Géminis, Venus recorrerá la zona relacionada con el romance, el coqueteo y las nuevas experiencias sentimentales.

Después de una etapa en la que quizá predominó la apatía o la falta de interés por conocer nuevas personas, este tránsito traerá un renovado entusiasmo.

La facilidad para comunicarse será uno de sus mayores atractivos, permitiendo que las conversaciones fluyan de manera natural.

Los astrólogos creen que una amistad, un intercambio de mensajes o un encuentro casual podría evolucionar hacia una conexión mucho más profunda de lo esperado.

Este periodo también favorece las citas, las reuniones sociales y cualquier actividad que permita ampliar el círculo de contactos.

Cuanto más abierto se muestre Géminis a nuevas experiencias, mayores serán las posibilidades de encontrar a alguien compatible.

4. Acuario

Uno de los aspectos más interesantes de Venus en Libra será la forma en que impactará a Acuario.

En lugar de propiciar romances dentro de su entorno habitual, este tránsito impulsará encuentros completamente inesperados.

La astrología indica que el amor podría surgir durante unas vacaciones, un viaje de trabajo, un curso, una actividad cultural o incluso mediante personas provenientes de contextos muy diferentes.

Lo más llamativo es que quien despierte su interés probablemente no coincidirá con el tipo de pareja que normalmente busca.

Precisamente esa diferencia será lo que hará que la conexión resulte tan especial.

Para los solteros, la recomendación será mantenerse abiertos a nuevas experiencias y aceptar invitaciones que normalmente rechazarían.

Salir de la rutina será la clave para que Venus despliegue todo su potencial.

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