Horóscopo de hoy para Libra del 10 agosto de 2026

Si en el trabajo surgen malos entendidos con jefes o superiores, respáldate en tu trayectoria y en los logros que has conseguido. Evita proyectar una imagen superficial, pues jugaría en tu contra. Si aspiras a crecer profesionalmente, ha llegado el momento de asumir más responsabilidades.

Horóscopo de amor para Libra Tienes dificultad para comunicarte con las personas que te importan y tiene problema diciéndoles exactamente cómo te sientes. Puedes transmitir fácilmente el sentimiento equivocado o mal interpretar lo que se dice. No hay una verdadera razón para tu mal humor, trata de ignorarlo y desaparecerá tan rápido como apareció.

Horóscopo de dinero para Libra Este es el mejor momento para salir y gastar. Comprate algo bonito, pero no te lo gastes todo en una sola cosa.En cambio invierte tu dinero de forma inteligente. Otras personas están siendo honestas contigo, así que no dudes en escuchar su consejo. Ya sea que pretendas comprar algo pequeño o estás invirtiendo en algo grande, no puedes perder, aún si gastas más de lo usual.