Muse Glimmer: Meta apuesta todo al código abierto con su nuevo modelo de IA

Meta acaba de mover pieza en el tablero de la inteligencia artificial. La compañía presentó Muse Glimmer, su nuevo modelo de IA de código abierto, y lo hizo justo en un momento en el que Mark Zuckerberg está apretando el acelerador con su discurso a favor de los modelos abiertos. El anuncio llegó acompañado de un ensayo de catorce páginas firmado por el propio Zuckerberg, titulado “The Future Is for Everyone”, en el que defiende que la inteligencia artificial no debería quedar en manos de unas pocas empresas.

Qué puede hacer Muse Glimmer

Lo primero que llama la atención de Muse Glimmer es su tamaño. A diferencia de los gigantes que suelen dominar los titulares, este modelo es mucho más pequeño que los desarrollos más potentes de la competencia, y esa “debilidad” es en realidad su gran fortaleza. Está pensado para correr tareas agénticas, es decir, procesos en los que la IA no solo responde preguntas sino que ejecuta acciones de forma autónoma, y todo esto en una Mac o PC con una sola tarjeta gráfica.

Esto significa que no necesitas una supercomputadora ni pagar por servidores en la nube para aprovecharlo. Meta apunta directamente a la demanda creciente de sistemas de IA que corran en el propio dispositivo del usuario, algo que gana fuerza porque reduce costos y también preocupaciones de privacidad. Zuckerberg fue claro en un video publicado en Instagram, donde confirmó que las “weights” quedarán disponibles para que cualquiera las descargue.

Pero la jugada no termina ahí. Meta también anunció que liberará los pesos de Muse Spark 1.2, su modelo más avanzado, desarrollado por el equipo de superinteligencia que la empresa armó el año pasado para volver a pelear en la carrera de la IA. “Tenemos modelos aún más grandes que vienen en camino“, adelantó Zuckerberg, dejando claro que esto es apenas el inicio de una ofensiva más amplia.

El impulso de Zuckerberg al código abierto

El contexto de este lanzamiento importa tanto como el modelo en sí. Zuckerberg lleva meses defendiendo que distribuir la inteligencia artificial ampliamente es mejor que concentrarla en pocas manos. En su ensayo escribió que “en lugar de centralizar la superinteligencia, deberíamos distribuirla ampliamente y darle a cada persona la capacidad de dirigirla”. Es un mensaje que contrasta con la estrategia de otros laboratorios enfocados en construir IA para empresas, gobiernos e instituciones.

El directivo también pidió cambios en la política estadounidense para reducir las restricciones sobre los datos de entrenamiento, argumentando que los laboratorios extranjeros tienen ventaja porque enfrentan menos trabas. Y aquí viene un dato que pocos esperaban, según Zuckerberg, bloquear el acceso a modelos abiertos extranjeros no es una solución efectiva. Su meta es que los modelos abiertos estadounidenses sean los mejores del mundo, no que se gane por descalificación.

Además del lanzamiento técnico, Meta presentó un fondo de mil millones de dólares para apoyar a comunidades afectadas por la construcción de sus centros de datos, un tema que se ha convertido en un asunto político candente en Estados Unidos.

Modelos abiertos frente a los cerrados

Aquí está la clave que separa a este anuncio del resto del mercado. Los modelos de código abierto ponen a disposición pública sus componentes principales, lo que permite a desarrolladores y empresas personalizarlos, auditarlos y adaptarlos a sus propias necesidades sin depender de un proveedor externo. Los modelos cerrados, en cambio, permanecen bajo control total de la compañía que los crea, algo que suelen preferir gigantes como OpenAI, Anthropic y Google.

La diferencia no es solo filosófica, también pega directo en el bolsillo. Los modelos abiertos tienden a ser más económicos de operar, y eso ha empezado a pesar fuerte entre empresas preocupadas por facturas de IA que no dejan de crecer. A esto se suma un factor de seguridad que ganó relevancia recientemente, cuando Hugging Face reveló que recurrió a un modelo abierto chino para defenderse de un ataque, precisamente porque los modelos cerrados tienen restricciones para usarse en tareas de ciberseguridad.

La carrera por el código abierto ya no es solo territorio estadounidense. Empresas chinas como Moonshot con Kimi K3, Alibaba con Qwen3.8-Max y DeepSeek con V4-Flash están entregando un rendimiento que rivaliza con los mejores sistemas de laboratorios de Estados Unidos. Esa competencia es justo lo que Zuckerberg quiere frenar, no cerrando la puerta a lo extranjero, sino apostando a que lo estadounidense sea, sencillamente, mejor.

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