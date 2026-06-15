Meta quema decenas de miles de millones en IA mientras Google y Anthropic dominan el mercado

Meta lleva años metida en una carrera de fondo en inteligencia artificial mientras la conversación pública se la reparten ChatGPT, Gemini y Claude. La compañía invierte decenas de miles de millones de dólares en infraestructura y modelos Llama y aun así muchos usuarios siguen sin asociar “IA” con Meta en su día a día. Esa brecha entre gasto y percepción es justo lo que empieza a incomodar a más de un inversor.

Meta y su apuesta millonaria por la IA

En 2024 Meta elevó su gasto de capital a un rango de entre $37,000 y $40,000 millones de dólares, con foco en centros de datos, servidores y GPU para entrenar modelos de IA generativa. A esto se suma una transición más amplia en la que la empresa destinó cerca de $28,000 millones de dólares a reorientarse por completo alrededor de la IA.

Los planes para 2026 son todavía más agresivos y hablan de un gasto total de al menos $115,000 millones de dólares, frente a unos $72,000 millones el año anterior, con la idea de competir de frente con Google y otros gigantes del sector. En otras palabras, Meta está apostando cantidades históricas de dinero solo para no quedarse fuera de la conversación de la IA.

Si bajamos al nivel de los modelos, Llama 3.1 de 405 mil millones de parámetros se entrenó con más de 16 mil GPU Nvidia H100, chips que pueden costar entre $25,000 y $40,000 dólares cada uno. Esa combinación implica una inversión potencial de cientos de millones de dólares solo en hardware para un modelo que casi nadie identifica por su nombre fuera del mundo desarrollador.

La memoria del metaverso tampoco ayuda. Reality Labs, la división encargada de realidad virtual y el famoso metaverso, acumula pérdidas operativas cercanas a los $70,000 millones de dólares en los últimos años, una cifra que sigue creciendo trimestre a trimestre. Por eso muchos analistas miran el gasto actual en IA y se preguntan si no estaremos frente a otra montaña de dinero que quizá nunca se recupere.

Llama se mueve en la sombra de ChatGPT y Gemini

Mientras tanto, el protagonismo lo acaparan otros. ChatGPT lidera con cientos de millones de usuarios mensuales y un dominio claro en uso y notoriedad, tanto en consumo como en entornos laborales. Gemini se apoya en la distribución brutal de Google y ya suma cientos de millones de usuarios gracias a su integración en Android y en los servicios clave de la compañía.

Claude se ha convertido en la opción favorita de muchos perfiles avanzados, sobre todo para programación, análisis y tareas de alto nivel, aunque su base de usuarios siga siendo más pequeña. En este mapa de asistentes, Meta AI aparece como el invitado silencioso que vive dentro de Facebook, Instagram y WhatsApp, pero que rara vez es la primera opción cuando alguien piensa en “abrir un chatbot de IA”.

En el terreno empresarial la foto tampoco ayuda al ego de Meta. Un informe sobre gasto en APIs de modelos de lenguaje coloca a Anthropic con un 32 por ciento del uso corporativo, a OpenAI con un 25 por ciento y a Google con un 20 por ciento. Meta y Llama se quedan con un 9 por ciento del mercado, muy por detrás pese a la lluvia de dinero destinada a infraestructura.

Lo curioso es que, en paralelo, los modelos Llama se han descargado unos 350 millones de veces en plataformas como Hugging Face y han sido adoptados por empresas como Shopify, Zoom o Goldman Sachs para proyectos internos. Es decir, Llama sí se usa, pero su presencia es discreta y fragmentada, lejos del efecto de marca masivo que tienen ChatGPT o Gemini.

¿Dinero perdido o jugada a futuro para Meta?

Aquí es donde la discusión se vuelve más interesante. En sus llamadas con inversores, Meta admite que sus productos de IA generativa todavía no generan ingresos relevantes y que el impacto económico llegará más adelante, si todo sale bien. Para el mercado, esa frase suena demasiado parecida a la promesa del metaverso, y alimenta la idea de que la empresa está gastando hoy lo que quizá recupere dentro de muchos años.

Sin embargo, la estrategia tiene otra lectura. Al abrir Llama y convertirlo en un estándar de facto dentro de los modelos de peso abierto, Meta se asegura algo que el metaverso nunca tuvo de verdad una base real de desarrolladores y empresas construyendo encima de su tecnología. En esa capa más silenciosa, la compañía sí está logrando relevancia.

Lo que vemos desde fuera parece un déjà vu del metaverso con nuevo nombre. Lo que se juega dentro de la industria es quién controla la infraestructura y los modelos que sostendrán el próximo internet impulsado por IA. Si los números de Meta terminarán en el capítulo de “dinero perdido” o en el de “apuesta visionaria” dependerá de algo que todavía no existe los productos concretos que consigan transformar este gasto salvaje en experiencias que la gente realmente quiera usar todos los días.

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