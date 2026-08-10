Volkswagen prepara una pickup para conquistar Estados Unidos

Volkswagen podría estar a punto de meterse en un terreno donde todavía no tiene presencia directa en Estados Unidos. La marca alemana estudia desarrollar una pickup para ese mercado, con una posible llegada alrededor de 2030 y una planta estadounidense entre las opciones para su fabricación.

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La información, publicada por Reuters y medios alemanes, todavía no revela cómo será la camioneta ni qué tamaño tendrá.

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Lo que sí queda claro es que Volkswagen ve en este segmento una oportunidad para ampliar su oferta en Norteamérica, donde actualmente concentra buena parte de sus esfuerzos en SUV, además de modelos como el Jetta, Golf e ID.Buzz.

La Amarok aparece como punto de partida

Una de las posibilidades más lógicas sería aprovechar la experiencia que Volkswagen ya tiene con la Amarok. La pickup mediana se vende en distintos mercados y comparte arquitectura con la Ford Ranger gracias al acuerdo que mantienen Volkswagen y Ford.

Eso no significa que la futura camioneta estadounidense vaya a ser una Amarok adaptada. Por ahora, esa conexión no está confirmada. Sin embargo, contar con una plataforma conocida podría permitirle a Volkswagen reducir tiempos y costos de desarrollo.

La relación con Ford también abre otra puerta. Ambas compañías ya han colaborado en distintos proyectos, especialmente en vehículos comerciales, por lo que una nueva asociación para este producto tampoco parece imposible.

Chattanooga podría tener un papel clave

Otro punto que genera interés es el lugar donde podría fabricarse la pickup. Los reportes apuntan a la planta de Volkswagen en Chattanooga, Tennessee, una instalación que ya tiene un peso importante dentro de la operación de la compañía en Estados Unidos.

Fabricar allí tendría bastante sentido. Volkswagen podría producir el vehículo cerca de sus compradores y, al mismo tiempo, simplificar parte de la logística necesaria para llevarlo al mercado.

La decisión también encajaría con la necesidad de controlar los costos de desarrollo y fabricación. Una arquitectura existente y una planta que ya opera para el mercado estadounidense podrían convertirse en dos piezas importantes del proyecto.

Referencia de la Volkswagen Amarok. Crédito: Volkswagen. Crédito: Cortesía

Un segmento donde nadie regala espacio

El desafío será considerable. Una pickup Volkswagen tendría que competir contra nombres con una enorme tradición entre los compradores estadounidenses, como Ford Ranger, Toyota Tacoma, Chevrolet Colorado, GMC Canyon y Nissan Frontier.

Por eso, la marca alemana necesitaría algo más que una camioneta con su logotipo. El diseño, la tecnología, las capacidades de carga y remolque, el precio y la experiencia de conducción tendrían que estar muy bien planteados para llamar la atención.

Volkswagen ya había mostrado interés en este mercado con conceptos como Tanoak y Tarok. La Amarok, en cambio, nunca consiguió dar el salto oficial a Estados Unidos.

Ahora la situación podría cambiar. Si el proyecto avanza, Volkswagen tendría hasta el final de la década para preparar una pickup capaz de enfrentarse a fabricantes que llevan generaciones entendiendo las necesidades del comprador estadounidense. Por ahora, el proyecto sigue en desarrollo y todavía quedan muchas preguntas por responder.

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