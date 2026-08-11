Charytín Goyco se une a Karina, Adamari, Amara y Migbelis al programa “Desiguales”

Charytín Goyco se incorporó temporalmente al programa “Desiguales”. En el mes de mayo del presente año se dio la noticia a la prensa y conversamos sobre la oportunidad que se abría ante ella, en una época en donde el público tiene la facilidad de consumir de todo un poco, tanto en las redes sociales como en la televisión.

Así fue nuestra conversación con la conductora para ese momento:

El programa pensó en Charytín, para compartir junto a Karina Banda, Adamari López, Amara La Negra y Migbelis Castellanos por su carisma inigualable, su amplia trayectoria en la televisión hispana y esa conexión tan especial que tiene con el público.

Por su parte, Charytín llegó con una decisión muy clara: sumar con su energía y personalidad al panel durante lo que se pensaba sería un periodo especial. Ese tiempo terminó y ahora la reconocida conductora de televisión se une de manera definitiva al programa. Y es que, sin lugar a dudas, Goyco llegó para aportar a la conversación y la dinámica de la producción; con ella en pantalla, ha ganado mucho.

“Me siento demasiado feliz. No lo creo, porque vine por dos meses… pero he recibido tanto amor de ustedes… Estoy tan contenta con el amor de ustedes“, dijo Goyco, verdaderamente agradecida por el apoyo de toda la producción y del público.

Los televidentes del programa han aplaudido la decisión del productor Carlos Mesber y así se lo han hecho saber a través de plataformas como YouTube e Instagram con comentarios como este: “Excelente decisión del productor. Ganamos todos. Felicidades, Charitin”.

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