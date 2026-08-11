Conmebol anunció fechas de partidos reprogramados por terremoto

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) confirmó este martes la reprogramación de dos partidos internacionales previstos originalmente para esta semana en Colombia, después del terremoto de magnitud 7,4 registrado el lunes y que llevó al Gobierno colombiano a declarar la situación de “desastre nacional”.

La medida afecta encuentros correspondientes a los octavos de final de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana.

El organismo sudamericano informó, a través de su Dirección de Competiciones y Operaciones, que el partido entre Deportes Tolima e Independiente del Valle ya no se jugará en la fecha inicialmente prevista. El compromiso fue trasladado al martes 18 de agosto a las 19:30 hora local en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, mismo escenario que figuraba en la programación original.

? SE REPROGRAMÓ UNA DE LAS SERIES SUSPENDIDAS POR CONMEBOL



? Deportes Tolima e Independiente Del Valle se enfrentarán por los octavos de la #Libertadores



? Ida: 18 de agosto en Ibagué, Colombia (19:30 hora COL)



? Vuelta: 25 de agosto en Quito, Ecuador (19:30 hora ECU) pic.twitter.com/pZc6PgaC8Z — SportsCenter (@SC_ESPN) August 11, 2026

La serie se completará el 25 de agosto a las 19:30 hora local en el Estadio Banco Guayaquil de Quito, Ecuador.

La decisión fue anunciada un día después del fuerte movimiento telúrico que sacudió amplias zonas del país.

Santa Fe-River Plate también cambia de fecha

La otra modificación corresponde a la Copa Sudamericana. El encuentro entre Santa Fe y River Plate, programado originalmente para el miércoles en Bogotá, fue postergado y se disputará el 19 de agosto a las 19:30 hora local en el Estadio El Campín.

El partido de vuelta quedó fijado para el 26 de agosto a las 21:30 hora local en el Estadio Mâs Monumental de Buenos Aires.

Con estas decisiones, la Conmebol ajustó el calendario continental para permitir que ambos cruces se desarrollen la próxima semana.

¡Así será la nueva fecha y hora del León ? en los octavos de final de la CONMEBOL Sudamericana ?!



La ida será el miércoles, 19 de agosto en Bogotá y la vuelta el miércoles, 26 de agosto en Buenos Aires ??



??Ambos partidos se disputarán a las 19:30 (??) pic.twitter.com/jhWMSJRqfC — Independiente Santa Fe (@SantaFe) August 11, 2026

El terremoto dejó decenas de ciudades afectadas

El sismo del lunes se sintió en Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira, Medellín y otras ciudades del centro y el occidente de Colombia. También hubo reportes de percepción del movimiento en Ecuador, Panamá y Venezuela.

Las autoridades colombianas actualizaron este martes la cifra oficial de víctimas mortales a 181 personas. No obstante, balances difundidos por autoridades regionales elevan el número de fallecidos a al menos 240.

La emergencia llevó al Gobierno a declarar el estado de desastre nacional y continúa generando consecuencias en distintos ámbitos del país, incluido el calendario deportivo internacional.

La Conmebol no anunció cambios adicionales en otras competiciones y se limitó a comunicar las nuevas fechas de los encuentros afectados en Colombia.

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