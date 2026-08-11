Hombre de Arizona es sospechoso de matar a sus padres y enterrar sus cuerpos en el patio

Una revisión de bienestar solicitada por familiares terminó revelando un presunto doble homicidio en un tranquilo vecindario de Litchfield Park, Arizona, donde las autoridades encontraron los cuerpos de una pareja enterrados en el patio de su propia vivienda.

La policía identificó a Matthew Flores, de 27 años, como el principal sospechoso del asesinato de sus padres y señaló que existe evidencia que apunta a que el joven habría abandonado Estados Unidos. Por ahora, las autoridades no han revelado a qué país habría viajado.

La investigación comenzó después de que familiares solicitaran al Departamento de Policía de Avondale que verificara el estado de los tres integrantes de la familia, debido a que no habían podido comunicarse con ellos.

Los agentes llegaron a la vivienda el 4 de agosto y encontraron la propiedad vacía.

Sin embargo, dentro de la casa localizaron una gran cantidad de sangre y señales de que alguien aparentemente había intentado limpiar el lugar.

Una revisión de bienestar llevó a descubrir la escena

Daniel Benavidez, portavoz de la Policía de Avondale, explicó que el hallazgo de sangre llevó a los investigadores a considerar que podía haberse cometido un delito grave.

Los detectives de homicidios acudieron a la propiedad y comenzaron a analizar las evidencias encontradas en el interior.

La investigación posteriormente se extendió al patio trasero.

El 6 de agosto, los agentes utilizaron una excavadora pequeña para remover parte de la tierra y localizaron los restos de dos personas enterradas en tumbas poco profundas.

Benavidez indicó que los cuerpos se encontraban en estado de descomposición.

Las autoridades no han establecido públicamente cuánto tiempo llevaban enterradas las víctimas ni cuándo ocurrieron las muertes.

Los cuerpos corresponderían a una pareja de la familia Flores

Aunque la policía no identificó oficialmente a las víctimas, los registros de autopsias pendientes de la Oficina del Médico Forense del condado de Maricopa identifican a una pareja de unos 60 años como Hector y Larissa Flores.

La información coincide con la relación familiar señalada por las autoridades en la investigación.

La investigación se convirtió en una búsqueda internacional después de que las autoridades concluyeran que Flores probablemente había abandonado Estados Unidos.

El FBI y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos se sumaron al Departamento de Policía de Avondale para localizar al sospechoso.

Las autoridades tampoco han precisado cuándo Flores habría salido del país ni cuál fue su ruta.

La familia pide privacidad

A través de un representante, familiares de las víctimas emitieron un comunicado en el que expresaron su dolor por lo ocurrido y confirmaron que están colaborando con las autoridades.

“La familia Flores Semyonov está devastada por los acontecimientos recientes. Está cooperando plenamente con las autoridades”, señalaron.

Los familiares también pidieron privacidad mientras continúa la investigación y agradecieron las muestras de preocupación y apoyo recibidas de allegados, vecinos y miembros de la comunidad.

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