Investigación revela que ICE alimenta a la fuerza a detenidos en huelga de hambre

La política migratoria de Donald Trump enfrenta nuevas preguntas por el trato a personas detenidas por ICE. Una investigación de The Guardian reveló que la agencia obtuvo órdenes judiciales para aplicar tratamiento médico involuntario a 18 personas en huelga de hambre entre enero de 2025 y el 4 de agosto de 2026.

El hallazgo amplía la cifra de 10 casos documentados días antes. En varios expedientes, el procedimiento incluyó alimentación mediante una sonda nasogástrica, colocada por personal médico mientras los detenidos eran inmovilizados.

Un caso que expone el procedimiento

Uno de los testimonios es el de Gabar Choli, cineasta y activista kurdo detenido en Texas. Según documentos judiciales revisados por el medio citado, fue sometido a alimentación forzada desde mayo de 2025 hasta su deportación a Canadá en enero de 2026.

“Me destrozó, me destrozó mentalmente”, relató Choli al periódico. También aseguró que varios guardias lo sujetaban mientras le introducían el tubo por la nariz.

Choli no contó con representación legal durante el proceso. Registros judiciales muestran que ICE argumentó que su huelga representaba un riesgo para su salud y para la seguridad del centro.

ICE defiende las intervenciones

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no respondió sobre el caso de Choli, pero un portavoz sostuvo que la agencia respeta el derecho a rechazar tratamiento médico “donde sea apropiado”.

Añadió que ICE puede solicitar autorización judicial cuando existe un riesgo de muerte o daño permanente. La agencia aseguró que cualquier tratamiento involuntario se realiza bajo autoridad legal y con personal médico calificado.

La práctica ha provocado críticas de especialistas. La doctora Chanelle Diaz, de Columbia University, dijo a al diario que el caso de Choli “no es atención médica, es tortura”.

El reportaje advierte que los procedimientos se tramitaron con rapidez y bajo sello judicial, mientras algunos detenidos carecían de abogados. Para expertos médicos y organizaciones de derechos humanos, el debate cuestiona hasta dónde puede llegar el gobierno para intervenir sobre el cuerpo de una persona detenida que utiliza una huelga de hambre como protesta.

ICE sostiene que las intervenciones pueden realizarse cuando existen riesgos graves y con autorización judicial.

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