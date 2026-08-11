Terremoto en Colombia: “Todo en mi apartamento se movía, por la ventana veía los edificios alrededor sacudirse de un lado a otro”

El periodista y meteorólogo Luis Felipe Molina creció y ha vivido la mayor parte de su vida en Manizales, una de las ciudades afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el occidente de Colombia este lunes.

Aunque el epicentro se situó en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, el sismo se sintió con mucha intensidad a unos 150 kilómetros de allí, en la famosa región conocida como Eje Cafetero -en donde se encuentra Manizales – que se ha enfrentado varias veces a este tipo de fenómenos naturales.

“Yo viví el terremoto del 25 de enero de 1999 cuando tenía 6 años”, dice Molina mientras explica que desde entonces se interesó por aprender la ciencia detrás de los sismos.

“Los terremotos en esta zona tienen una cierta periodicidad. Han ocurrido en 1962, 1979 y 1999, pero no habíamos vuelto a tener sismos fuertes”, señala, apuntando que “desde 1999 esto no se movía así tan horrible”.

De ahí que Manizales tenga “un código de sismoresistencia y construcción muy riguroso, aunque obviamente hay quienes se saltan las reglas”, explica.

Una muestra de eso es que el edificio de 17 pisos en el que vive Molina y que, según explica, fue construido con la regulación vigente, se mantuvo en pie a pesar de la tremenda fuerza que lo sacudió este lunes.

“Todo en mi apartamento se movía. Por la ventana veía los edificios alrededor sacudirse de un lado a otro. Tengo 450 libros y solo unos pocos quedaron en pie. Se escuchaban cristales romperse, gritos”.

“Les juro que si no fuera por el código de seguridad esta ciudad estaría en ruinas”, dice Molina. “Yo nunca había visto tanta fuerza”.

Molina se encontrada en el gimnasio del edificio cuando empezó a sentir el movimiento y decidió correr para refugiarse en su apartamento. Una vez sintió que era seguro salió a la calle y encontró a la población en pánico:

“Fueron momentos de mucha incertidumbre porque no había energía, no había teléfonos y mucha gente aglomerada en las calles con temor a las réplicas”.

Cortesía Luis Felipe Molina: El baño del apartamento de Molina luego del terremoto.

Una de las ciudades más afectadas

El aeropuerto y la carretera que conecta a Manizales con la capital, Bogotá, se encuentran cerrados.

El alcalde de la ciudad, Jorge Eduardo Rojas, informó que al menos dos personas fallecieron por el sismo.

Agregó que “más de 12 edificios” y “más de 20 viviendas” quedaron total o parcialmente destruidos, y reportó fugas de gas y daños en el tendido eléctrico.

Según Rojas, la ciudad desplegó todas sus capacidades de respuesta, pero “no estamos dando abasto”.

Y calificó la situación de “muy trágica y muy dura” para la ciudad.

Getty Images: La catedral de Manizales con la torre visiblemente recostada a un lado.

Una de las imágenes del terremoto que más impacto han causado es la de la catedral de Nuestra Señora del Rosario de Manizales con una de sus torres visiblemente afectada, sin colapsar.

“Fue construida en la década de los años 30, es nuestro emblema, y en un terremoto en el año 62 ya se había caído una de sus torres. Esta vez se afectó la torre nororiental”, explicó Molina.

Aunque “la catedral es muy vieja y no tiene sismoresistencia, se mantuvo en pie”.

“Yo me imagino que esta noche será en vela para muchos de nosotros que no vamos a poder dormir pensando en una réplica”, le dice el periodista a BBC Mundo en una videollamada desde su apartamento.

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