Aylín Mujica dedica emotivo mensaje a su hijo Mauro en el que sería su cumpleaños 33

Este 2026, el 11 de agosto adquirió un significado especialmente doloroso para la actriz Aylín Mujica, quien recordó a su fallecido hijo Mauro en el día que habría celebrado su cumpleaños número 33.

Por medio de su cuenta de Instagram, la villana de historias como “Corazón valiente” y “Marina” compartió un conmovedor mensaje con el que no dejó pasar desapercibida esta fecha, ni las emociones que evoca a solo unas semanas de haberle dado el último “adiós” al joven.

“Hoy celebro tu vida hasta el cielo, mi Mauro querido. Te extraño demasiado. Desde el momento en que llegaste a mi vida, me hiciste la mamá más feliz del mundo”, inició su reflexión Aylín Mujica.

La estrella de la pantalla chica usó su plataforma para hacer mención de las cualidades que caracterizaban al joven. “Siempre fuiste un ser muy especial: tu nobleza, tu gran corazón, tus inmensas ganas de vivir y ese maravilloso sentido del humor que iluminaba todo a tu alrededor”, continuó.

Pese al vacío que deja su partida, Aylín Mujica se comprometió a no dejarse derrumbar por el dolor: “Sé que nada volverá a ser igual, pero te prometo que voy a intentar ser feliz, porque sé que eso es lo que más deseas para mí. Te amaré y te llevaré conmigo eternamente”, expresó la famosa.

La conmovedora dedicatoria fue finalizada con un conmovedor: “Toda la familia te ama. Happy birthday my love”, haciendo mención del que sería el cumpleaños número 33 de Mauro, conocido en la escena musical como DJ MAAHEZ.

Aylín Mujica y su regreso a la televisión tras la muerte de su hijo Mauro

La fecha del 11 de agosto no solo representó el inicio de una nueva realidad en la vida de Aylín Mujica en el ámbito personal, sino también en el profesional. Y es que la fecha de cumpleaños de su primogénito coincidió con el estreno de “Top Chef VIP 5”, reality en el que la histrionisa se encontraba grabando cuando recibió la noticia del fallecimiento de su hijo.

Aunque en un principio se pensó que la artista se bajaría del barco y cancelaría su participación en la producción de Telemundo, ella misma anunció su decisión de continuar con el proyecto en honor a la memoria de Mauro.

“Yo tengo que seguir con mi vida porque es lo que más hubiera deseado Mauro y tengo que seguir con mis compromisos de trabajo, y eso es lo que me va a dar fortaleza, porque si yo me quedo llorando yo no voy a resolver nada y no voy a ser un ejemplo para mis hijos, que tengo que sacar adelante todavía”, indicó en un video compartido desde las redes sociales del show, para aclarar las dudas en torno a su futuro laboral.

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