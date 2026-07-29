Sale a la luz el último mensaje de voz del hijo de Aylín Mujica

El fallecimiento de Mauro Menéndez, conocido DJ e hijo de la actriz Aylín Mujica, sacudió al mundo del entretenimiento el pasado 16 de julio. A solo unas semanas del lamentable suceso, ha salido a la luz el último mensaje de voz que envió a su madre.

Fue durante una transmisión de “La Mesa Caliente” que las conductoras Verónica Bastos y Elizabeth Gutiérrez abordaron las críticas que ha recibido Aylín Mujica por la calma y resiliencia que ha mostrado tras el fallecimiento de su primogénito.

“Mucha gente ha estado cuestionando de que por qué el niño se fue a otro país estando enfermo, que por qué no lo detuvieron y demás. Este, que vas a escuchar a continuación, es el último mensaje que Mauro le dejó a su mamá en su teléfono antes de morir y miren lo que le dijo su hijo a mamá, por eso mamá estaba tranquila“, comentó Verónica Bastos ante la audiencia de Telemundo.

Durante el clip se escucha a Mauro, conocido en el mundo del espectáculo como DJ MAAHEZ, explicar a su mamá que pese a las complicaciones de salud que presentó previo a su viaje logró mejorarse.

“Me hicieron los rayos x y sí dicen que tenía neumonía, pero ya me tomé los antibióticos, el jarabe y todo lo que me dieron. Ya no tengo tos, ya no me siento mal, ya me siento bien, ya me siento normal, ya no me duele nada… ya estoy bien“, se escucha en el mensaje.

Tras presentar dicho audio de voz, Verónica Bastos retomó el tema y lamentó la poca empatía que Aylín Mujica ha recibido ante esta gran pérdida.

“¿Quién eres tú para criticarla hoy que ella quiere estar bien? ¿Quién eres tú para estar cuestionando si ella está o no en un programa de televisión? ¿Qué sabes tú del dolor de una madre?“, cuestionó molesta. “Ojalá nadie tuviera que pasar por ese dolor que ni siquiera tiene nombre, así que respeten y tengan cuidado cuando le manden un mensaje a Aylín”, concluyó.

Por su parte, Aylín Mujica agradeció el apoyo de la producción con un comentario en Instagram donde se lee: “Gracias mi vero hermosa , solamente una madre que ha perdido un hijo sabe el dolor que albergo en mi alma”.

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