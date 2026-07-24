Aylín Mujica narró los últimos momentos de su hijo Mauro: “Lo revivieron seis veces”

La actriz Aylín Mujica rompió el silencio sobre la repentina muerte de su hijo Mauro en una conmovedora entrevista concedida a la conductora de “La Mesa Caliente”, Verónica Bastos.

A solo unos días del desgarrador suceso, la villana de historias como “” y “” abrió su corazón para compartir cómo lo que parecía una gripe común terminó en una neumonía que cobró la vida de su primogénito en Barbados.

De acuerdo con el testimonio de Mujica, Mauro, quien era conocido en el ambiente musical como DJ MAAHEZ, presentó un “catarro muy fuerte” durante su última visita a Miami. Sin embargo, el joven decidió no acudir al médico pese a la insistencia de su madre, y cumplir con el viaje que tenía programado para Barbados.

“Yo no me voy a bajar, tengo que viajar a Barbados”, son las palabras que Mauro Menéndez exclamó a la histrionisa tras llevarlo al servicio de urgencias.

Una vez en su destino, Mauro presentó complicaciones que lo hicieron acudir al médico y obtener el diagnóstico de neumonía: “Me dice: ‘Sí, fui al hospital y me han dicho que tengo una neumonía muy fuerte, pero ya me dieron antibiótico y me siento al cien'”, comentó Aylín Mujica.

Horas más tarde, la situación dio un giro que ninguna madre desearía experimentar. Y es que luego de horas de silencio por parte del joven, Aylín pudo contactarse con una amiga de su hijo, quien le comunicó que estaba con él en el hospital.

“Cuando le hablo, me contesta su amiga, que estaba en el hospital, y lo único que me dice es: ‘Mauro estaba jugando soccer viendo el sunset con nosotros y unos amigos. Convulsionó tres veces, la ambulancia llegó tarde, le faltó oxígeno en el cerebro y está en este momento intubado, pero se le está parando el corazón todo el tiempo‘”, declaró la famosa de 51 años.

Lo revivieron aproximadamente cinco veces. La sexta me llamaron y la doctora me dijo: Tenemos que tomar una decisión Aylín Mujica – Actriz

Una de las revelaciones más impactantes de la artista fue acerca de sus últimas palabras a Mauro: “Yo le dije a la amiga que pusiera su teléfono cerca de su oído para que me escuchara. Y en eso le empiezo a gritar: ‘¡No te vayas, Mauro, no te vayas!'”, relató.

Tras este incidente, Mujica tomó un vuelo de emergencia a Barbados desde Colombia, sitio en el que se encontraba filmando “Top Chef VIP”. No obstante, antes de llegar a su destino, el padre de Mauro, Osamu Menéndez, la llamó para darle la noticia del fallecimiento de su primogénito.

La también conductora relató que una vez en la isla, el peso de la situación cayó sobre ella: “Yo no podía. Yo estaba sentada en el aeropuerto hablando con mis mejores amigas diciendo: ‘No entiendo, no entiendo, no entiendo’. El mundo se detuvo y era yo en una silla sin parar de llorar, sin entender la situación (…) No paré de llorar en toda la fila de migración“.

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