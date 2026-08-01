Aylín Mujica confirma su participación en “Top Chef VIP” tras la muerte de su hijo Mauro

La actriz cubana Aylín Mujica reapareció en las redes sociales de Telemundo para aclarar cuál será su futuro en el reality “Top Chef VIP” tras el fallecimiento de su hijo Mauro hace algunas semanas.

Por medio de un breve video, la villana de telenovelas como “Corazón Valiente” y “Los Miserables” confirmó su regreso a la televisión a través de la competencia culinaria de Telemundo.

“Hola a todos. He decidido hacer este video, porque como saben estoy pasando por un gran duelo, por la partida de mi hijo Mauro y quiero decirles que tengo que seguir siendo fuerte, que tengo que ser fuerte”, son las palabras con las que Mujica arrancó su mensaje. “He decidido regresar a las grabaciones de ‘Top Chef VIP'”.

De acuerdo con su testimonio, la decisión de volver a la televisión a solo unas semanas de enfrentarse a la pérdida de Mauro Menéndez se trata de una lección de resiliencia y fortaleza para ella y sus hijos.

En este sentido, se dijo agradecida con la ola de apoyo que ha recibido desde que se dio a conocer el deceso de su primogénito.

“Quiero agradecerles a todos los que me han mandado sus oraciones, sus pensamientos, sus condolencias. A todos mis amigos, conocidos, seguidores gracias de verdad porque eso me ha dado fuerza para seguir adelante“, añadió.

Para cerrar su mensaje, Aylín Mujica detalló que el lanzamiento de la nueva entrega de “Top Chef VIP” coincide con el que habría sido el cumpleaños número 32 de su hijo Mauro.

“Este 11 de agosto que mi hijo cumpleaños se estrena la quinta temporada”, indicó la famosa a través de las redes sociales. Dicho inicio será transmitido desde la señal de Telemundo a las 7PM/6 C.

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