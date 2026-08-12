Danna desmiente conflicto con Kenia Os y pide parar el odio en redes

En medio de una ola de especulaciones y tensiones en redes sociales, Danna habló sobre la presunta enemistad entre ella, Belinda y Kenia Os.

La intérprete mexicana desmintió cualquier tipo de roce profesional o personal con la artista sinaloense y lanzó un contundente llamado a sus seguidores para erradicar el odio y el acoso virtual.

“No tengo ningún problema con ella. Ella, Belinda y yo nos llevamos siempre muy bien y nada”, declaró la cantante.

Danna enfatizó la importancia del apoyo entre mujeres dentro del gremio artístico: “Muchísimo éxito a todas y no solamente a ella, sino a todas las que estamos en la lucha de ser escuchadas”.

La controversia se originó a finales de julio, cuando Belinda anunció en una entrevista con Vogue México su tema colaborativo con Danna, titulado “Dolce Vita” —programado para estrenarse este 27 de agosto—. Durante la conversación, la artista señaló que era la primera vez que se unían dos pop stars mexicanas de tal magnitud, lo que desencadenó la molestia del público de Kenia Os, con quien Belinda lanzó previamente el tema “Jackpot”.

Pese a que Belinda aclaró en sus canales oficiales que su comentario hacía referencia a la histórica rivalidad construida por los medios entre ella y Danna, el conflicto escaló rápidamente.

La cantante reveló haber recibido agresiones y amenazas de muerte en redes, llevándola a retirar comentarios para cuidar su salud mental. Por su parte, Kenia Os señaló recientemente a través de su canal de difusión en Instagram ser víctima de una campaña de desprestigio coordinada, aunque evitó responsabilizar a sus colegas.

Frente al clima de hostilidad, Danna instó al público a reorientar su atención hacia la música y dejar de alimentar confrontaciones infundadas. “Creo que estamos en momentos de mucho odio en general, hay que enfocar la energía. Yo estoy enfocada en el trabajo y en las cosas positivas. El odio no es algo en lo que yo sea partícipe”, concluyó la artista.

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