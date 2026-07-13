Danna se suma al elenco del musical Mentiras All Stars

El ecosistema del teatro musical en México se prepara para uno de los acontecimientos más esperados del año. La producción de “Mentiras All Stars” confirmó la incorporación de la cantante y actriz Danna como invitada especial para su próxima temporada de shows.

Con este anuncio, la intérprete compartirá el escenario con otras dos grandes figuras del entretenimiento mexicano como Belinda y Mariana Treviño.

La puesta en escena, creada y dirigida por José Manuel López Velarde, se ha consolidado como un referente imprescindible de la cultura pop y el teatro en el país. En esta ocasión, la ambiciosa propuesta “All Stars” busca potenciar su alcance uniendo el talento de tres artistas con sólidas trayectorias en la música, la televisión y los escenarios teatrales.

Danna asumirá el icónico papel de Yuri, una participación que promete inyectar frescura y una gran potencia vocal a las funciones programadas.

La gira constará de tres fechas exclusivas en los recintos más importantes de México: el 12 de septiembre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, el 2 de octubre en el Auditorio Banamex de Monterrey, y finalmente el 9 de octubre en el Auditorio Telmex de Guadalajara.

Los boletos para estas presentaciones ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Ticketmaster.

Este anuncio llega en un momento de gran revitalización para la franquicia, impulsado por el reciente éxito de la serie inspirada en la obra dentro de las plataformas de streaming, logrando conectar con nuevas generaciones de espectadores.

Más allá del impacto sobre el escenario, la unión de este elenco ha despertado un enorme interés mediático por la estrecha relación profesional y de amistad que Danna y Belinda han desarrollado durante las sesiones de ensayo.

Fuentes cercanas a la producción revelaron que ambas artistas no solo coordinan sus rutinas teatrales, sino que preparan el lanzamiento de un sencillo musical conjunto que verá la luz en los próximos meses.

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