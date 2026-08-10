Dicen que Kenia Os está en medio de una campaña de “hate” tras polémica con Danna y Belinda

Tremendo escándalo ha golpeado a la joven cantante Kenia Os. Sabemos que todo se desencadenó después de la reacción de Belinda ante su dueto con Danna, la cual fue tomada por los seguidores de Kenia Os como si no le diera importancia al que hizo con ella previamente; la cantante finalmente reacciona, según señaló el portal de Mezcal TV.

Mientras tanto, Kenia ha hecho uso de sus redes sociales para exponer los muchos comentarios negativos que ha estado recibiendo, lo cual la tiene sumamente preocupada y triste. “Últimamente, mi equipo y yo hemos notado que las notas negativas hacia mí han estado incrementando y me parece muy injusto”, expuso Kenia Os.

Estoy consciente de que esta es una nueva campaña de odio que busca dañar mi integridad personal y minimizar mi trayectoria, primero como creadora de internet y ahora como artista. “Lo que se dice desde el enojo casi nunca se dice bien”, escribió Kenia.

Ante la declaración de la cantante y creadora de contenido, dicho portal retoma que cuando surgió toda esta polémica, tanto Belinda como Danna usaron sus redes sociales de inmediato para pedirle a los seguidores de Kenia no propiciar el odio y concentrarse en las carreras de cada una de ellas.

Lee aquí el comunicado completo:

En una primera instancia, la cantante le recuerda a sus seguidores que reconoce una campaña de odio gracias al tiempo que posee como creadora de contenido. Hola, bebés. Últimamente, mi equipo y yo hemos notado que las notas negativas hacia mí han estado incrementando. Obviamente, al principio, después de pasar por tantos años recibiendo hate hacia mi persona, me parecía normal, hasta que dejó de ser una coincidencia. Quise entender bien qué estaba pasando, porque lo que se dice desde el enojo casi nunca se dice bien”.

Agrega también: Han circulado muchas notas sobre mí estas semanas. Algunas son especulación y otras simplemente no son ciertas. Varias personas del medio: reporteros, creadores, colegas, se acercaron a mi equipo para contarnos cómo se están armando algunas de ellas. Se los agradezco de corazón. No voy a señalar a nadie públicamente: no me corresponde a mí hacerlo“.

Y finaliza: Estoy consciente de que esta es una nueva campaña de desprestigio que busca dañar mi integridad como persona y minimizar mi trayectoria, primero como creadora de internet y ahora como artista; sin embargo, no soy partidaria de promover el hate, nunca lo he sido y nunca lo seré. Pero nunca seré tampoco responsable de las acciones de otras personas y las consecuencias que estas traigan”.

Sigue leyendo más de Kenia Os aquí:

Danna pide un alto a la violencia digital tras polémica entre Belinda y Kenia Os

De Kenia Os a Jacky Bracamontes: así celebraron las estrellas el triunfo de México

Kenia Os y Peso Pluma ponen fin a su relación tras un año juntos