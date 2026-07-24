Danna pide un alto a la violencia digital tras polémica entre Belinda y Kenia Os

La cantante mexicana Danna Paola ha emitido un contundente mensaje sobre la violencia digital que se vive en la actualidad. Su contundente reflexión llega en un momento de alta tensión que involucra a sus colegas Belinda y Kenia Os.

La controversia entre las estrellas del pop inició el pasado 21 de julio, cuando la intérprete de “Dopamina” se refirió a su dueto con Danna con una frase que desató la ira de los denominados “Keninis”, fanáticos de la sinaloense.

“Creo que en México nunca se han juntado dos pop stars para hacer música, a veces los egos están muy por arriba del talento o de los proyectos“, son las palabras que los internautas calificaron como una indirecta a Kenia Os.

Esta situación escaló a tal punto que la propia Belinda recurrió a sus canales en redes sociales para denunciar amenazas de muerte.

Ayer borré un comentario porque empecé a recibir muchísimo hate, muchísimo odio; de hecho, amenazas de muerte. Yo no estoy acostumbrada a recibir amenazas de muerte y creo que los fandoms deben de tener límites”, emitió en su cuenta de Instagram.

Danna se suma a la conversación

De cara a esta controversia, Danna rompió el silencio desde su propia cuenta con un mensaje en el que exhortó a sus “dreamers” a no enfrascarse en este círculo de ‘hate’.

“Trabajo en una industria donde yo como mujer, al igual que muchas de mis compañeras, todos los días afronto críticas, burlas y comparaciones. Cancelar, acosar o amedrentar sólo perpetúa el discurso de violencia que durante tanto tiempo ha existido“, sentenció.

En este sentido, la intérprete de “Mala Fama” aseguró que lejos de defender a un artista, el odio en redes sociales crea barreras: “No seamos partícipes en alimentar narrativas de odio, ya que como he dicho, hay lugar para todas y siempre pesarán más las razones positivas para estar feliz y agradecida”, añadió.

Para finalizar su mensaje, Danna hizo alusión al tema musical a dueto con Belinda y prometió muchas sorpresas para el lanzamiento de su próximo EP.

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