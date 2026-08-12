Horóscopo de hoy de Nana Calistar 12 de agosto de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO – 12 DE AGOSTO DE 2026
Leo, este 12 de agosto de 2026 se comienza a mover el gallinero en cuestiones del amor, porque a mediados de este mes podría aparecer una persona nueva que te haga voltear hasta donde no querías. Lo curioso es que este acercamiento podría darse por redes sociales, mediante una reacción, comentario, mensaje aparentemente inocente o una conversación que comenzará sin grandes expectativas. No te aceleres ni quieras ponerle nombre, apellido y hasta fecha de boda a algo que apenas está naciendo. Primero conoce el terreno, porque una cosa es que te muevan el tapete y otra muy distinta que ya quieras entregar hasta las escrituras.
Vienen días bastante buenos para ti, pero el cambio más importante no sucederá afuera sino dentro de tu cabeza. Estás entrando en una etapa de madurez y crecimiento personal que te permitirá comprender situaciones que anteriormente te causaban coraje. Vas a entender por qué ciertas personas se alejaron, por qué algunos planes no funcionaron y por qué hubo puertas que, aunque pataleaste para que se abrieran, terminaron cerrándose en tus narices. Ahora comenzarás a darte cuenta de que algunas negativas fueron bendiciones disfrazadas de fregadazos.
En la familia o entre tus amistades cercanas podría surgir la noticia de un embarazo, anuncio que traerá sorpresa y posiblemente cambie planes o dinámicas familiares. También habrá reuniones o conversaciones importantes que te permitirán acercarte nuevamente a alguien con quien últimamente habías tenido cierta distancia.
En cuestiones de trabajo y dinero, ponte abusado porque se aproxima una oportunidad que podría mejorar considerablemente tu situación. Puede tratarse de un cambio de puesto, modificación de horario, nuevas responsabilidades, una propuesta laboral o incluso una actividad adicional que te permita generar más lana. No rechaces algo solamente porque implique aprender desde cero. A veces quieres ganar como gerente trabajando como becario, y tampoco se puede tener la marrana y los veinte. Si quieres crecer económicamente, tendrás que demostrar de qué estás hecho y dejar de esperar que alguien venga a descubrir tus talentos mientras tú estás echado viendo pasar la vida.
Mucho cuidado con volver a confiar ciegamente en alguien que ya te traicionó anteriormente. Perdonar es una cosa y volver a entregar las llaves de la casa, el corazón y hasta la contraseña del WiFi es otra. Quien ya te enseñó de qué pata cojea merece trato cordial si así lo decides, pero no necesariamente un lugar privilegiado nuevamente en tu vida.
También podría aparecer un amor del pasado y ahí sí se te van a revolver los frijoles. Una llamada, encuentro inesperado o conversación podría despertar sentimientos que jurabas enterrados tres metros bajo tierra. Antes de emocionarte recuerda por qué terminó aquello. No confundas nostalgia con amor ni calentura con destino, porque luego amaneces queriendo regresar donde anteriormente saliste hasta con la dignidad raspada.
Este 12 de agosto también tendrás que hacerte responsable de tus propias decisiones. Ya no culpes al vecino, al ex, a Mercurio retrógrado ni a la humedad por las tonterías que tú mismo cometes. Reconocer un error no te hace menos fuerte; al contrario, demuestra que ya aprendiste.
Y deja de esperar que todas las personas quieran, agradezcan y correspondan como tú. Tu corazón podrá ser grande, Leo, pero no todo mundo trae la misma educación emocional. Da bonito cuando nazca de ti, pero aprende también a retirarte cuando notes que solamente tú estás poniendo las tortillas, el guisado y hasta lavando los platos.
COLOR DEL DÍA: Dorado miel.
FRASE DEL DÍA: “No vuelvo donde me rompieron nomás porque ahora tocaron bonito la puerta.”
VIRGO – 12 DE AGOSTO DE 2026
Virgo, este 12 de agosto de 2026 podrías encontrarte con situaciones que al principio parecerán más complicadas de lo que realmente son. No hagas tormentas en vasos de agua ni te pongas a fabricar tragedias antes de tiempo, porque tendrás las herramientas suficientes para resolver lo que aparezca. Tu mayor problema en estos días no será lo que suceda, sino esa costumbre tuya de pensar demasiado cada movimiento hasta terminar cansándote antes de comenzar. Hay asuntos que necesitan acción y no otras cuarenta juntas dentro de tu cabeza.
En el amor, si tienes pareja, llegó el momento de sacudirle el polvo a la relación. Entre pendientes, responsabilidades y problemas cotidianos podrían haberse convertido más en compañeros de administración que en enamorados. Recuerda cómo eran cuando comenzaron: las conversaciones interminables, los detalles inesperados, las ganas de verse y hasta aquellas mañas que antes parecían encantadoras y ahora nomás hacen que uno quiera aventarle la chancla al otro. No se trata de regresar literalmente al pasado, sino de recuperar aquello que hacía especial su relación.
También será indispensable trabajar en la comunicación, respeto y tolerancia, porque últimamente alguna discusión podría haber cruzado límites peligrosos. Hay palabras que salen durante cinco segundos de coraje, pero tardan meses en olvidarse. No conviertan cada desacuerdo en campeonato nacional para descubrir quién lastima más bonito. Si todavía existe amor, tendrán durante estos días oportunidades importantes para corregir errores, establecer nuevos acuerdos y comenzar una etapa mucho más madura. Pero los dos deberán poner de su parte; una relación no se levanta cuando solamente uno carga los ladrillos.
Si estás soltero o soltera, tampoco te desesperes. Primero acomoda lo que quieres emocionalmente antes de aceptar cualquier cosa nomás porque te hablaron bonito. Tu corazón no es sala de espera para que llegue cualquier hijo o hija de la fregada a sentarse mientras decide qué quiere contigo.
En cuestiones de metas, proyectos y crecimiento personal, estás entrando en una etapa bastante poderosa. Confía más en tus capacidades porque podrías avanzar en algo que anteriormente considerabas demasiado grande para ti. El detalle será dejar de querer tener absolutamente todo bajo control. Atrévete a comenzar aunque todavía falten piezas. Tienes capacidad, inteligencia y experiencia; lo único que algunas veces te falta es dejar de hacerle caso a esa vocecita desgraciada que te pregunta veinte veces si realmente podrás.
También aprende a cumplir aquello que prometes. Tu palabra tendrá mucho peso durante las próximas semanas y alguien podría recordarte un compromiso que hiciste tiempo atrás. Si dijiste que ibas a hacer algo, hazlo; y si ya no puedes cumplirlo, habla claro. Más vale una verdad incómoda que andar escondiéndote como abonero cuando llega la quincena.
La vida podría ponerte frente a frente con una persona de tu pasado que alguna vez te causó daño. Lo interesante será que no necesitarás reclamar absolutamente nada. Podrías enterarte de situaciones que te harán comprender que cada quien termina recogiendo lo que sembró. No disfrutes demasiado su caída ni quieras meterle todavía el pie; tú sigue caminando. El verdadero triunfo será darte cuenta de que aquello que antes te dolía hoy ya ni cosquillas te hace.
Pon atención también a tu familia, porque alguien cercano podría necesitar apoyo, compañía o simplemente sentirse escuchado. Quizá no te pida ayuda directamente por orgullo, así que observa ciertos cambios de comportamiento. No necesitas resolverle la existencia; algunas veces estar presente vale más que sacar la cartera.
Este 12 de agosto será para aprender que no todo necesita perfección para funcionar. Haz lo que puedas con lo que tienes y deja de castigarte por aquello que todavía estás aprendiendo. Vienen oportunidades de reparar vínculos, fortalecer relaciones y demostrarte que puedes avanzar sin tener cada detalle calculado.
COLOR DEL DÍA: Verde olivo.
FRASE DEL DÍA: “Ya no quiero tener todo bajo control; quiero tener los pantalones para resolver lo que venga.”
LIBRA – 12 DE AGOSTO DE 2026
Libra, este 12 de agosto de 2026 vas a necesitar andar con los ojos bien abiertos porque se marca posibilidad de una caída, golpe o pequeño accidente provocado principalmente por andar con prisas, distraído o queriendo hacer varias cosas al mismo tiempo. Fíjate por dónde caminas, no conduzcas pensando en la inmortalidad del cangrejo y ten especial cuidado al mover objetos pesados o subir y bajar escalones. No se trata de vivir asustado, sino de dejar esa maña de traer la cabeza en veinte pendientes mientras el cuerpo anda por otro lado.
También llegó la hora de ponerle nombre y límite a ciertas relaciones que llevan demasiado tiempo estacionadas en la puerta de tu vida. Hay una persona que ni entra ni se va, no formaliza, no desaparece, no aporta claridad, pero eso sí: cuando siente que comienzas a olvidarla, vuelve a mover el avispero. Ya estuvo bueno. No eres estacionamiento público para que alguien llegue, se acomode cuando tenga ganas y luego desaparezca sin pagar boleto. Este día tendrás más claridad para identificar quién realmente quiere formar parte de tu historia y quién solamente aparece para comprobar que todavía tiene acceso a ti.
En cuestiones del amor para Libra, agosto traerá oportunidades interesantes, pero también bastante confusión porque podrías tener más de una posibilidad o comenzar a cuestionarte qué clase de relación quieres realmente. Cuando estás solo te quejas porque nadie llega, pero cuando aparece alguien dispuesto a conocerte empiezas a buscarle hasta antecedentes penales al pobre cristiano. El miedo a volver a sufrir podría estar haciendo que rechaces personas antes de permitirles demostrar sus intenciones.
Atrévete a conocer sin entregar inmediatamente hasta el acta de nacimiento. No necesitas enamorarte mañana ni confiar ciegamente; solamente dejar que las cosas avancen naturalmente. Habrá alguien que podría sorprenderte precisamente porque no llegará con el tipo de personalidad que normalmente buscas. No descartes una buena oportunidad por andar persiguiendo el mismo molde que tantas veces te ha salido defectuoso.
Y cuidado con las promesas sin hechos. Ya estás grandecito para seguir creyendo que “pronto”, “después”, “cuando pueda” y “te juro que voy a cambiar” constituyen un proyecto de vida. Las palabras bonitas sirven para una canción, pero en una relación necesitas acciones. Quien quiera estar contigo tendrá que demostrarlo sin que tú tengas que estar rogando explicaciones.
En cuanto a tu estado de ánimo, podrías atravesar momentos de tristeza o incertidumbre porque comenzarás a preguntarte si realmente estás avanzando hacia tus metas. No confundas una etapa lenta con estar perdido. Has avanzado más de lo que reconoces, solo que tienes la mala costumbre de mirar lo que todavía falta en lugar de valorar lo que ya recorriste. Algunas respuestas llegarán cuando dejes de compararte con personas que llevan una historia completamente distinta.
También pon atención a tus hábitos y a tu bienestar físico. Últimamente podrías estar más sedentario, comiendo a deshoras o abusando de antojitos por ansiedad y luego preguntándote por qué el pantalón ya anda solicitando libertad condicional. Muévete más, organiza mejor tus horarios y cuida lo que consumes, pero sin obsesionarte ni castigarte. El objetivo es sentirte mejor, no andar peleado con el espejo.
En el área económica aparece una señal positiva. Si recientemente atravesaste una pérdida material, gasto inesperado o robo, podría llegar un ingreso adicional, devolución, pago atrasado o recurso que te permita reponer parte de aquello que perdiste. Eso sí, aprende la lección: cuida mejor tus pertenencias y no andes contando cuánto tienes, qué compraste o dónde guardas las cosas, porque hasta las paredes tienen orejas y algunas amistades tienen manos.
Tu vida ha tenido subidas y bajadas, pero ninguna caída ha sido completamente inútil. Este 12 de agosto de 2026 entenderás que algunos tropiezos no llegaron para detenerte, sino para enseñarte dónde ya no debes volver a poner el pie.
COLOR DEL DÍA: Azul petróleo.
FRASE DEL DÍA: “Quien no sabe si quiere entrar a mi vida, que no estorbe la puerta porque vienen otros detrás.”
ESCORPIÓN – 12 DE AGOSTO DE 2026
Escorpión, este 12 de agosto de 2026 vas a sentir una necesidad muy fuerte de dejar de aplazar aquello que llevas demasiado tiempo queriendo hacer. La vida se está encargando de recordarte que los planes guardados en el cajón no sirven de mucho si nunca les pones fecha. Hay un proyecto, experiencia, aprendizaje o gusto personal que has pospuesto por falta de dinero, tiempo o porque siempre aparece una fregadera que consideras más importante. Comienza a mover las piezas desde ahora, aunque todavía no tengas todos los recursos. Muchas veces esperas el momento perfecto y, mientras llega el condenado, se te van los meses y hasta los años.
Deja también de comparar tu presente con tu pasado, principalmente en cuestiones sentimentales. No toda persona nueva viene a hacerte la misma chingadera que aquella que te dejó desconfiando hasta del repartidor. Has aprendido bastante, pero una cosa es utilizar la experiencia para protegerte y otra vivir esperando que la historia se repita. Si conoces a alguien interesante, dale oportunidad de mostrar quién es antes de condenarlo por delitos que cometió otro cristiano.
Se aproximan cambios importantes para Escorpión, y uno podría relacionarse con un viaje que llevas tiempo deseando. Existe posibilidad de comenzar a organizar una salida larga, incluso un viaje al extranjero, que podría concretarse más adelante. Esta experiencia no solamente será para pasear y subir fotografías para que se retuerzan los envidiosos; podría cambiar tu manera de mirar ciertas situaciones, abrirte nuevas ideas y hacerte reconsiderar decisiones sobre trabajo, relaciones o proyectos personales. Empieza a revisar gastos, pendientes y documentos porque aquello que parecía lejano podría comenzar a tomar forma.
En el amor, aguas con los regresos del pasado. Una persona podría volver mediante mensaje, llamada o utilizando a alguien en común para saber cómo estás. No te sorprendas si llega muy cambiado, arrepentido y hasta hablando como protagonista de novela de las nueve. Escucha si quieres, pero no te hagas tarugo: cuando ellos apenas van por la leche, tú ya vienes con el queso, las tortillas y hasta la salsa. Tú sabes perfectamente reconocer cuando alguien vuelve porque te extraña y cuando regresa porque en otro lado no le funcionó el numerito.
Si tienes pareja, podrían aparecer celos e inseguridades por cambios de rutina, nuevas amistades o información entendida a medias. Antes de armar una investigación digna de fiscalía, pregunta. Tampoco permitas que revisiones de teléfono, interrogatorios o reclamos disfrazados de preocupación se conviertan en algo cotidiano. Amar no significa vivir entregando comprobantes de dónde estabas cada quince minutos. Si existe una razón real para desconfiar, enfréntala; si solamente son heridas antiguas hablando por ti, no castigues a tu pareja por cuentas que dejó otra persona.
En cuanto a tus sueños y metas, la clave será la constancia. Tienes capacidad de sobra, pero algunas veces arrancas como caballo de carreras y a mitad del camino ya quieres vender hasta la montura. No necesitas avanzar rápido todos los días; necesitas no abandonar. Un pequeño progreso diario terminará dando mejores resultados que esos arranques intensos que duran lo mismo que una dieta después de diciembre.
También se marca la visita de un familiar o una persona muy importante para ti en próximas fechas. Su llegada podría traer una conversación que necesitabas, recuerdos agradables y hasta información que desconocías sobre un asunto familiar. Aprovecha ese encuentro y no permitas que viejas diferencias arruinen un momento que podría ser especial.
Este 12 de agosto deja de pedir permiso para disfrutar tu propia existencia. Haz eso que llevas tiempo imaginando, organiza ese viaje, comienza ese proyecto y habla con quien tengas que hablar. La prudencia evita problemas, pero vivir con miedo también te roba experiencias. No te quedes mirando cómo otros hacen aquello que tú también podrías conseguir.
COLOR DEL DÍA: Vino oscuro.
FRASE DEL DÍA: “Ya no voy a guardar mis ganas para después; la vida no entrega reembolso por lo que uno no se atrevió a vivir.”
PISCIS – 12 DE AGOSTO DE 2026
Piscis, este 12 de agosto de 2026 vas a tener que aprender algo que llevas demasiado tiempo posponiendo: ponerte a ti primero sin sentir culpa. Tienes esa costumbre de querer resolver problemas ajenos, escuchar dramas a cualquier hora y convertirte en ambulancia emocional de medio mundo, pero cuando tú necesitas ayuda muchas de esas personas se hacen más perdidas que calcetín en lavadora. Ayudar está muy bonito, pero tampoco significa cargar cruces que ni son tuyas. Antes de preguntarle a todo mundo qué necesita, comienza a preguntarte qué necesitas tú.
En el entorno familiar o entre personas conocidas podría llegar la noticia de un embarazo que tomará a varios por sorpresa. Habrá comentarios, opiniones y posiblemente hasta versiones distintas sobre la situación. Tú mantente al margen del mitote porque precisamente durante estos días circulará información que podría estar incompleta o exagerada.
De hecho, tendrás que cuidarte bastante de los chismes y rumores. Alguien podría acercarse con información sobre una amistad, familiar o persona que te interesa, queriendo sembrarte dudas. No compres problemas que todavía ni sabes si existen. Confía en hechos y no en el “me dijeron que dijeron”, porque ya sabes que un chisme sale de una casa caminando y llega a la siguiente hasta embarazado. Si algo realmente te interesa, pregunta directamente antes de hacer conclusiones.
También mide la manera en que expresas ciertas inconformidades. Cuando te hartas puedes soltar verdades con tanta fuerza que terminas lastimando precisamente a quien sí quieres. No necesitas quedarte callado, pero existe una diferencia enorme entre hablar claro y utilizar palabras para desquitar el coraje acumulado. Una persona importante podría sentirse herida por algún comentario tuyo si no controlas el hocico cuando estés molesto.
Y deja de andar ofreciendo explicaciones que nadie te pidió. Si decidiste cambiar de rumbo, cancelar algo, alejarte de alguien o comenzar nuevamente, no necesitas organizar una conferencia de prensa. Quien realmente te conoce entenderá tus decisiones y quien tenga ganas de juzgarte lo hará aunque le presentes gráficas, documentos y hasta tres testigos.
En cuestiones de dinero y proyectos, aparece una oportunidad interesante. Ese negocio, venta, servicio o idea que has estado considerando podría comenzar a caminar si finalmente dejas de darle tantas vueltas. El horóscopo de Piscis para este 12 de agosto de 2026 favorece especialmente la planeación de proyectos propios, promoción mediante redes sociales, búsqueda de clientes y movimientos pequeños que posteriormente podrían convertirse en una entrada económica constante. No quieras comenzar como cadena internacional desde el primer día. Empieza con lo que tengas, prueba, corrige y reinvierte. Lo importante será echar a andar la maquinaria.
En el amor se viene movimiento porque varias personas del pasado podrían reaparecer casi al mismo tiempo. Y no, eso no significa que el universo esté organizando casting para ver con cuál regresas. Algunos solamente tendrán curiosidad por saber qué haces, otros buscarán atención y alguno podría aparecer porque su nueva aventura le salió más chueca que mesa de cantina. No confundas que te busquen con que hayan cambiado. Hay puertas que costó muchísimo cerrar como para abrirlas porque tocaron dos veces.
También necesitas dejar de alimentar mentalmente historias que ya terminaron. Cada vez que regresas a pensar qué habría sucedido “si hubieras hecho esto” o “si aquella persona hubiera cambiado”, desperdicias energía que necesitas para construir lo que sigue. El pasado sirve como escuela, no como domicilio permanente.
Y recuerda de dónde vienes. Estás avanzando, pero podrías comenzar a perder un poco el piso por querer demostrar demasiado o escuchar personas que solamente se acercan cuando te ven progresar. Mantén cerca a quien estuvo cuando no había aplausos, oportunidades ni beneficios de por medio.
No te quejes porque una meta todavía no se cumple. Mejor pregúntate qué puedes hacer diferente desde hoy. Piscis, tendrás una etapa excelente para demostrarte que no necesitas salvar a todo mundo para sentir que vales. Primero construye tu propia estabilidad y después, si te sobra fuerza, ayudas a cargar las bolsas ajenas.
COLOR DEL DÍA: Turquesa profundo.
FRASE DEL DÍA: “Ya no voy a salvar a quien sabe nadar; bastante trabajo tengo con llevar mi propia vida a buen puerto.”
ACUARIO – 12 DE AGOSTO DE 2026
Acuario, este 12 de agosto de 2026 necesitas revisar con calma hacia dónde estás llevando tu vida, porque podrías estar gastando demasiada energía en asuntos que entretienen mucho pero construyen poco. No significa que estés destinado al fracaso ni mucho menos, sino que ciertas distracciones, decisiones tomadas por impulso o ganas de demostrarle algo a los demás podrían desviarte de objetivos que realmente son importantes para ti. Antes de aceptar compromisos nuevos pregúntate si te acercan a lo que quieres o solamente te van a llenar la agenda de pendientes y la cabeza de preocupaciones.
En cuestiones del amor, si tienes pareja podrías notar comportamientos extraños, silencios o cierta distancia. Antes de imaginar que ya existe una novela completa detrás de eso, considera que tu pareja podría estar dudando de lo que sientes. Tu manera independiente y algunas veces fría de demostrar cariño no siempre ayuda. Además, aparece una persona de tu entorno que últimamente podría estar demasiado presente y eso despertará inseguridades. No alimentes situaciones ambiguas nomás por sentirte cotizado, porque luego por andar calentando el comal terminas sin tortilla.
Será momento de hablar claramente sobre lo que cada uno considera una falta de respeto dentro de la relación. No des por sentado que tu pareja “debería saber” cuánto la quieres. Hay sentimientos que necesitan demostrarse y no solamente suponerse.
Si estás soltero o soltera, podrían darse encuentros pasajeros y mucha química con alguien que conocerás en una reunión, salida o mediante amistades. Existe posibilidad de un amor de una noche o una aventura breve que podría resultar bastante entretenida, siempre que ambas personas tengan claro qué están buscando. El problema comenzaría si uno lo toma como diversión y el otro ya está escogiendo nombres para los hijos. Disfruta, pero no prometas eternidades cuando solamente traes disponible el fin de semana.
En el terreno del trabajo para Acuario, vienen movimientos favorables. Podría cambiar una responsabilidad, equipo, horario, proyecto o dinámica que al principio te saque de onda, pero terminará beneficiándote. También podrías recibir reconocimiento de alguien que anteriormente parecía no tomar en cuenta tu esfuerzo. No te minimices frente a personas con más experiencia; tú tienes una manera diferente de resolver problemas y precisamente eso podría abrirte una puerta importante.
También vuelve a tomar fuerza una idea relacionada con negocio propio o ingreso independiente. No necesitas abandonar todo mañana para convertirte en empresario de la noche a la mañana. Comienza haciendo números, identificando clientes y calculando cuánto necesitas realmente para arrancar. Una idea bien aterrizada podría convertirse durante los próximos meses en una fuente importante de dinero. Nomás no le cuentes todos tus planes a cualquiera; hay gente que no pone ni un puesto de limonada pero es experta en explicarte por qué tu negocio no funcionará.
Se visualiza además un viaje acompañado de amistades que traerá momentos agradables y podría ayudarte a despejarte de preocupaciones recientes. Incluso durante esa salida podrías reencontrarte con alguien que hace tiempo no ves o conocer una persona con quien tendrás conexión inmediata. Organiza tus gastos para que el paseo no termine siendo precioso en fotografías y horroroso cuando llegue el estado de cuenta.
Mucho cuidado con tu carácter dominante. Una amistad cercana podría cansarse de sentir que siempre quieres tener la última palabra. No toda diferencia de opinión es una declaración de guerra. En estos días podrías reaccionar exageradamente ante algo pequeño y después darte cuenta de que hiciste un incendio donde solamente había una chispa. Si estás enojado, date tiempo antes de responder mensajes o tomar decisiones importantes.
Tus cambios de ánimo también estarán más marcados. Habrá días en que sentirás que puedes conquistar el mundo antes del desayuno y otros en que hasta escuchar respirar a alguien te va a caer gordo. Procura descansar, desconectarte un poco y no descargar tus frustraciones con quien no tiene vela en el entierro.
Este 12 de agosto tienes oportunidades verdaderas de avanzar, pero necesitarás dirección y disciplina. No corras solamente porque ves a otros avanzando. Tú decide primero hacia dónde quieres llegar, porque de nada sirve ir a toda madre si vas para el lado equivocado.
COLOR DEL DÍA: Azul cobalto.
FRASE DEL DÍA: “No necesito correr detrás de nadie; necesito tener claro mi camino para que nadie me saque de él.”
CAPRICORNIO – 12 DE AGOSTO DE 2026
Capricornio, este 12 de agosto de 2026 tu cuerpo podría comenzar a reclamarte ciertos descuidos que llevas acumulando. Pon especial atención a molestias digestivas, garganta, vías urinarias o síntomas de alguna infección y, si algo persiste o empeora, no quieras jugarle al médico con remedios sacados de cualquier video de internet: busca atención profesional. También revisa tus hábitos de alimentación, hidratación y descanso. Si estás pensando en tomar vitaminas o suplementos, asegúrate de que realmente los necesitas y consulta con un profesional, porque tampoco se trata de tragarte media farmacia creyendo que así vas a quedar como quinceañero.
Últimamente has sentido cierta desesperación porque algunos de tus sueños y proyectos no avanzan a la velocidad que imaginabas. Te esfuerzas, haces planes y cuando no aparecen resultados rápidos comienzas a cuestionarte si estás perdiendo el tiempo. No confundas demora con fracaso. Este periodo será para trabajar con constancia y estrategia. Hay cosas que todavía necesitan acomodarse antes de darte el resultado que esperas. Sigue moviéndote, pero también revisa qué método ya no está funcionando; perseverar no significa darle cabezazos eternamente a la misma pared.
En el terreno del amor para Capricornio, mucho cuidado con buscar reemplazos solamente para tapar un vacío emocional. Si todavía tienes sentimientos atorados por alguien, no utilices a una persona nueva como curita porque podrías terminar lastimándola y metiéndote tú mismo en una relación que desde el principio nació chueca. Una cosa es conocer gente y permitirte nuevas experiencias, y otra agarrar al primer cristiano disponible para demostrarle al ex que ya lo superaste. Si todavía necesitas demostrarlo, probablemente todavía te mueve más de lo que quieres aceptar.
Personas del pasado sentimental podrían seguir apareciendo, ya sea directamente o mediante recuerdos, fotografías, conversaciones o noticias que llegarán por terceros. La diferencia será tu reacción. Antes cualquier señal podía descomponerte el día; ahora podrás observar ciertas historias desde otra perspectiva. Has madurado y finalmente estás aprendiendo algo que te costó varios fregadazos entender: extrañar a alguien no significa necesitarlo nuevamente en tu vida.
Si tienes pareja, se aproximan momentos favorables para fortalecer la relación. Podrían recuperar cierta complicidad que últimamente había quedado enterrada entre responsabilidades, cansancio y pendientes. Una salida improvisada, una conversación nocturna o simplemente comenzar a compartir más tiempo sin teléfonos de por medio hará bastante diferencia. No esperes que haya un problema para demostrar cariño. El amor también necesita mantenimiento, porque hasta el carro más bueno se amuela si nunca le revisas el aceite.
También vienen jornadas de estrés y preocupación porque podrías querer resolver varios asuntos simultáneamente. Tu cabeza estará trabajando horas extras aunque tu cuerpo ya haya cerrado la oficina. Aprende a detenerte. Dormir mejor, organizar pendientes y dejar algunas responsabilidades para el día siguiente no significa flojera. No todo tiene que quedar solucionado antes de acostarte.
En estos días podrías encontrarte además emocionalmente vulnerable, y precisamente ahí deberás andar con cuidado con personas que llegan demasiado intensas. Alguien podría hablarte precioso, llenarte de atención y hacerte sentir que por fin apareció aquello que necesitabas, pero sus intenciones podrían ser principalmente físicas. No tiene nada de malo si ambos quieren exactamente lo mismo; el problema sería que tú esperes cariño mientras la otra persona solamente anda buscando dónde dejar los calzones.
En cuestiones económicas también será importante controlar las compras realizadas por estrés. Podrías sentir ganas de darte varios gustos bajo el argumento de “para eso trabajo”, y sí, pero también trabajas para pagar las cuentas que llegan después. Date uno que otro gusto sin convertir una tarde complicada en deuda de seis meses.
El horóscopo de Capricornio del 12 de agosto de 2026 marca una etapa para aprender a respetar tus propios tiempos. No necesitas demostrar que ya superaste a nadie, ni tener todos tus sueños resueltos inmediatamente. Sigue construyendo con paciencia porque lo que verdaderamente vale la pena no siempre llega rápido.
COLOR DEL DÍA: Café avellana.
FRASE DEL DÍA: “No voy a meter a cualquiera en mi corazón nomás porque encontró la puerta abierta.”
SAGITARIO – 12 DE AGOSTO DE 2026
Sagitario, este 12 de agosto de 2026 vas a tener que cuidar bastante la manera en que tratas a quienes realmente han permanecido contigo, porque últimamente podrías estar teniendo más paciencia con desconocidos que con las personas que te quieren de verdad. Cuando estás cansado, preocupado o de malas, sueles aventar respuestas secas y después asumir que los demás entenderán tu carácter. Pues no, criatura, tampoco vienen con instructivo para saber cuándo estás enojado con ellos y cuándo solamente traes atravesado medio mundo. Una persona cercana podría comenzar a tomar distancia si siente que su cariño siempre termina pagando platos que ni rompió.
Durante estos días también cambiará radicalmente la opinión que tienes sobre una persona que considerabas sincera. Ciertas contradicciones comenzarán a salir y descubrirás que algunas historias que te contó tenían más producción que telenovela de horario estelar. No armes escándalo inmediatamente. Observa, escucha y permite que la misma persona siga hablando; quien miente demasiado normalmente termina enredándose solito en sus propias versiones.
Esto podría provocar también movimientos importantes en tu círculo de amistades. Algunas personas comenzarán a desaparecer de tu vida porque finalmente entenderás que estaban cerca por conveniencia, información o beneficio. Podrías descubrir comentarios hechos a tus espaldas o darte cuenta de que alguien que se decía muy amigo celebraba tus tropiezos más de lo que celebraba tus triunfos. No necesitas hacer despedida con mariachi: simplemente deja de darle acceso a quien ya comprobaste que no sabe cuidar tu confianza.
En el amor para Sagitario, si tienes pareja, los acontecimientos de las próximas semanas te ayudarán a confirmar qué tan sólida es realmente la relación. No serán las palabras bonitas las que te den la respuesta, sino la manera en que esa persona se comporte cuando haya diferencias, cansancio, pendientes o decisiones importantes. El amor verdadero no solamente se reconoce cuando todo está bonito; se nota muchísimo más cuando llegan los días culeros y alguien decide quedarse a resolver en lugar de desaparecer.
Si estás soltero o soltera, aparece una persona de tez clara que podría despertar muchísimo interés. Tendrá una personalidad fuerte, buena conversación y cierta facilidad para meterse rápidamente en tu cabeza. La atracción podría ser inmediata, pero no entregues confianza en abonos adelantados. Conoce primero sus intenciones porque esta persona podría hacerte ver tu suerte, para bien o para enseñarte otra lección que ya deberías traer bastante estudiada. No porque haya química significa que ya encontraste al amor de tu vida.
Se marca también la posibilidad de un viaje o escapada que podría surgir con poca anticipación. Será una experiencia positiva que te permitirá despejarte, conocer lugares diferentes y regresar con nuevas ideas. Incluso una conversación durante ese viaje podría ayudarte a tomar una decisión que llevas tiempo aplazando. Administra bien tu dinero para disfrutar sin regresar contando monedas para completar la semana.
En cuestiones familiares, alguien cercano podría presentar un malestar o problema de salud que requerirá atención y acompañamiento. Evita asumir diagnósticos y procura que reciba atención profesional si es necesario. Tu presencia será importante, pero tampoco cargues tú solo con responsabilidades que pueden repartirse entre varios integrantes de la familia.
También podrías atravesar una pequeña racha favorable relacionada con suerte, premios o juegos de azar, pero tómalo únicamente como entretenimiento. No conviertas una corazonada en estrategia financiera ni vayas a empeñar hasta la licuadora porque soñaste con un número. Si participas, que sea con cantidades pequeñas que puedas perder sin afectar tus gastos.
Este 12 de agosto también tendrás que trabajar en algo que te cuesta muchísimo: no querer controlar el comportamiento de los demás. Tú puedes ser leal, transparente y derecho, pero eso no obliga al resto del mundo a funcionar igual. Aprende a observar acciones y deja que cada persona se acomode solita en el lugar que merece dentro de tu vida.
Confía más en tus sueños y principalmente en tu capacidad para construirlos. Vienen cambios que van a enseñarte quién sí, quién nunca y quién solamente estaba haciendo montón. No tengas miedo cuando tu círculo se haga más pequeño; preocúpate cuando esté lleno de personas que te obligan a dormir con un ojo abierto.
COLOR DEL DÍA: Naranja quemado.
FRASE DEL DÍA: “Prefiero una mesa con pocos leales que una fiesta llena de cabrones esperando verme caer.”
ARIES – 12 DE AGOSTO DE 2026
Aries, este 12 de agosto de 2026 traes la cabeza llena de proyectos, ideas y metas que sí tienen posibilidades de convertirse en algo importante, pero vas a necesitar dejar de querer hacerlo absolutamente todo por tu cuenta. Tu independencia es admirable hasta que se convierte en terquedad. Hay una oportunidad que podría avanzar mucho más rápido si te acercas a personas que sepan lo que tú todavía estás aprendiendo. Pedir orientación, buscar una colaboración o aceptar apoyo no significa que seas menos capaz; significa que finalmente entendiste que hasta para cargar un ropero se necesitan otras manos.
Uno de esos proyectos podría comenzar a tomar forma entre la segunda mitad de agosto y las siguientes semanas. Organiza costos, tiempos, contactos y prioridades. No quieras arrancar cinco cosas simultáneamente porque terminarás con veinte pendientes y ninguna terminada. Elige primero aquello que tenga mayores posibilidades de producir resultados y enfócate ahí. Tu problema no será falta de talento sino querer correr antes de amarrarte bien los zapatos.
En el amor para Aries, si tienes pareja y últimamente han existido distanciamientos, silencios incómodos o discusiones que nunca terminan de resolverse, llegó la hora de poner las cartas sobre la mesa. Pero hablar claro no significa sacar la lista de pecados desde 2019. Concéntrense en lo que actualmente está afectando la relación. Podrían descubrir que detrás de muchos pleitos no existe falta de amor, sino cansancio, orgullo y necesidades que ninguno de los dos ha sabido explicar correctamente.
También necesitas trabajar muchísimo en tu manera de decir las cosas. Eres directo y eso puede ser una virtud, pero algunas veces pareces cobrador de banco notificando embargo. No todo necesita decirse con cara de pocos amigos ni con palabras que parecen pedradas. Si amas a alguien, aprende a corregir sin humillar y a expresar molestias sin convertir cada conversación en juicio oral. Podrías perder algo valioso no por falta de sentimientos, sino porque la otra persona se canse de sentirse constantemente atacada.
Este día también tendrás que controlar las ganas de opinar sobre asuntos que no te corresponden. Podrías enterarte de información delicada relacionada con una amistad, pareja ajena o familiar y sentir deseos de decir lo que piensas. Mejor guarda silencio mientras nadie solicite tu opinión. Una indiscreción aparentemente pequeña podría terminar metiéndote en un pleito donde tú ni vela tenías en el entierro.
Por otro lado, podrías descubrir que hubo una fiesta, reunión o evento al que no fuiste invitado. Que no se te caiga la corona. No necesitas estar en todas las mesas para comprobar que eres importante. Antes de asumir que alguien te excluyó por mala onda, recuerda que las personas tienen derecho a organizar su vida sin pedirte autorización. Y si efectivamente no querían que fueras, pues qué maravilla: te ahorraron tiempo, gasolina y andar saludando gente que ni te cae bien.
Un amor del pasado podría aparecer en tus sueños, quizá de una manera tan real que despertarás preguntándote por qué demonios soñaste con esa persona después de tanto tiempo. No lo tomes automáticamente como señal para buscarla. Muchas veces el cerebro solamente está acomodando recuerdos o emociones pendientes. No conviertas un sueño de madrugada en mensaje enviado a las 7:15 de la mañana porque luego vienen las consecuencias y ni el café te salva.
También tendrás que aprender a dejar que las opiniones negativas se te resbalen. Habrá alguien hablando sobre decisiones tuyas sin conocer ni la mitad de la historia. No pierdas energía tratando de limpiar tu imagen frente a quien ya decidió creer lo peor. Mientras tú tengas claras tus intenciones, sigue avanzando.
Podrías tener una pequeña racha favorable relacionada con sorteos o juegos de azar, pero úsala únicamente como entretenimiento y con cantidades pequeñas. La verdadera oportunidad económica estará en esos proyectos que estás construyendo, no en esperar que un boleto venga a solucionarte la existencia.
Este 12 de agosto de 2026, Aries, tu aprendizaje será entender que tener carácter no significa andar atropellando sentimientos. Puedes seguir siendo fuerte, directo y decidido sin convertirte en piedra. Hay personas que no necesitan que bajes la cabeza; solamente necesitan que bajes tantito el tono.
COLOR DEL DÍA: Rojo ladrillo.
FRASE DEL DÍA: “No necesito gritar para tener razón ni lastimar para demostrar que tengo carácter.”
TAURO – 12 DE AGOSTO DE 2026
Tauro, este 12 de agosto de 2026 podrías terminar el día sintiéndote más cansado de lo normal, con la cabeza llena y el ánimo medio arrastrando la cobija. No todo será tristeza; gran parte vendrá del desgaste de querer resolver demasiadas cosas al mismo tiempo. Date permiso de bajar el ritmo sin sentir que estás perdiendo el tiempo. No eres máquina ni tractor de rancho para andar jalando parejo aunque ya esté echando humo el motor.
Será un día muy bueno para mirar hacia atrás y preguntarte si el camino que has seguido realmente te está llevando a donde quieres. No para lamentarte, sino para corregir rumbo. Hay metas que prometiste cumplir este año y algunas se te han ido quedando guardadas entre pendientes, gastos, flojera o miedo. Todavía estás a tiempo de retomarlas. Haz una lista mental de lo que sí vale la pena rescatar y de aquello que de plano ya no tiene sentido. No todo lo que planeaste en enero tiene que seguir siendo importante en agosto.
También presta atención a tus sueños, porque podrían venir cargados de símbolos, recuerdos o personas que te hagan comprender cosas que llevabas tiempo evitando. No necesitas tomar cada sueño como profecía, pero sí como una forma de tu mente de acomodar emociones pendientes. Si despiertas con una sensación muy marcada, pregúntate qué te está queriendo señalar tu propia conciencia.
En el área emocional, tus cambios de humor podrían jugarte una mala pasada. Habrá momentos en que estarás muy tranquilo y otros en que cualquier comentario te caerá como patada en espinilla. Cuida especialmente la forma en que hablas con una persona que significa mucho para ti. Puedes decir una verdad sin aventarla como ladrillo. Si estás molesto, espera antes de responder porque una frase dicha por impulso podría dejar una herida más grande que el problema original.
También se marca una situación que podría sacudirte un poco en estos días. Tal vez una noticia, una negativa, un atraso o una decisión que no salga como esperabas. No la conviertas en sentencia final. Usa ese golpe para acomodarte, no para tirarte al piso. Tú tienes mucha resistencia, pero algunas veces se te olvida porque te concentras demasiado en lo que salió mal y no en todo lo que ya has superado.
Mucho cuidado con la gente metiche. Hay personas que últimamente se sienten con derecho de opinar sobre tu relación, tu dinero, tus decisiones o hasta sobre cómo debes organizar tu casa. Ya estuvo bueno. Tu defecto es dejar pasar pequeñas intromisiones por evitar pleitos, hasta que un día ya tienes a medio mundo opinando como si pagaran tus recibos. Pon límites desde el principio y con educación, pero claros.
En cuestiones de amor o interés sentimental, podrías entrar en una etapa de confusión porque tendrás que elegir entre seguir esperando, dar un paso adelante o retirarte de una situación que te trae con el pensamiento hecho bolas. No tomes decisiones por miedo a quedarte solo ni por presión de otras personas. Pregúntate qué te da paz y qué te mantiene en ansiedad constante. Ahí vas a encontrar una buena parte de la respuesta.
Se ve también una sorpresa positiva que podría llegar en próximas fechas, posiblemente relacionada con una invitación, una noticia, una oportunidad o algo que creías más lejano. No será necesariamente algo enorme, pero sí suficiente para devolverte entusiasmo.
Y viene posibilidad de viaje con amistades o pareja. Será una escapada que te ayudará muchísimo a cambiar de ambiente y recuperar energía. Organiza bien gastos y tiempos para disfrutarla sin regresar con la cartera temblando. A veces un par de días fuera hacen más por tu cabeza que veinte conversaciones sobre lo cansado que estás.
Este 12 de agosto, Tauro, no necesitas tener todas las respuestas. Necesitas revisar tu camino, cuidar tu energía y dejar de permitir que otros se metan hasta la cocina de tu vida. Lo que todavía no se cumple no está perdido, pero sí necesita que vuelvas a poner manos a la obra.
COLOR DEL DÍA: Verde musgo.
FRASE DEL DÍA: “No voy tarde: voy a mi ritmo, pero ya sin cargar gente que ni sabe a dónde quiero llegar.”
GÉMINIS – 12 DE AGOSTO DE 2026
Géminis, este 12 de agosto de 2026 comienza una etapa en la que varias piezas que parecían atoradas finalmente podrían empezar a moverse. Se aproximan cambios favorables, pero antes podrías atravesar una prueba importante que te obligará a mirar con otros ojos aquello que tienes en casa, tu familia, tus logros y hasta esas pequeñas comodidades que normalmente das por hechas. Hay ocasiones en que te concentras tanto en conseguir lo siguiente que se te olvida disfrutar lo que hace unos años pedías con todas tus fuerzas. Esta situación te servirá para acomodar prioridades y distinguir entre lo urgente, lo importante y las fregaderas que nomás te roban tiempo.
En próximas fechas podría presentarse una oportunidad difícil de rechazar. Puede estar relacionada con trabajo, un proyecto, una colaboración o algo que te permita demostrar capacidades que hasta ahora no habías explotado completamente. No te hagas menos ni permitas que alguien te convenza de que estás apuntando demasiado alto. Tu problema algunas veces no es falta de talento, sino exceso de opiniones ajenas. Si la oportunidad aparece, analiza condiciones, beneficios y responsabilidades antes de decir que sí, pero no la rechaces solamente porque te dé miedo no estar preparado.
En el área laboral, también se marcan movimientos relacionados con puesto, funciones u horarios. Al principio podrían desacomodarte la rutina, pero terminarán enseñándote algo útil o acercándote a mejores posibilidades. Alguien estará observando cómo respondes ante nuevas responsabilidades, así que procura quejarte menos y demostrar más. No necesitas quedar bien con todo mundo; necesitas que tu trabajo hable por ti.
Tu círculo de amistades también comenzará a transformarse. Personas van y personas vienen, pero ahora tendrás que decidir conscientemente a quién quieres conservar cerca. Una amistad podría enfriarse porque descubrirás que ya no tienen la misma manera de mirar la vida, mientras otra persona con quien antes convivías poco podría convertirse en alguien bastante importante. No fuerces vínculos solamente por antigüedad. Hay amistades de quince años que ya no aportan ni los buenos días y personas recién llegadas que muestran más lealtad en tres meses.
Mucho cuidado con las compras y gastos impulsivos. Podrías sentirte tentado a renovar algo, comprar ropa, tecnología, muebles o darte varios gustos seguidos. Comprar no será el problema; gastar dinero que todavía ni llega sí. Antes de sacar la tarjeta como espada del Zorro, revisa qué pagos vienen después. Una compra aparentemente pequeña podría juntarse con otras y dejarte haciendo milagros cuando llegue la siguiente quincena.
En cuestiones del amor para Géminis, necesitas comenzar a utilizar tantito más la cabeza. Tu corazón se emociona rápido cuando alguien sabe hablarte bonito, pero después el cerebro llega tarde a recoger el desmadre. No vuelvas a caer en dinámicas que ya conoces: personas que desaparecen y regresan, relaciones donde solamente tú buscas, promesas que nunca aterrizan o historias donde tienes que adivinar qué lugar ocupas. Si algo ya te salió mal dos veces, la tercera no es perseverancia; ya es cooperación con el enemigo.
Si tienes pareja, cuidado con la rutina y la monotonía. Podrían estar funcionando correctamente como equipo, pero olvidándose de funcionar como pareja. Hablen de cosas que no sean pagos, pendientes, hijos, trabajo o problemas. Planeen una salida diferente, hagan algo espontáneo o recuperen alguna actividad que disfrutaban juntos. No necesitas gastar una fortuna para encender nuevamente la chispa; a veces basta con dejar los teléfonos a un lado y acordarse por qué demonios se escogieron.
Una relación que se mantiene solamente por costumbre puede convertirse lentamente en una bomba de tiempo. Si existe algo que te incomoda, dilo antes de acumular resentimiento.
Este 12 de agosto de 2026, Géminis, tendrás oportunidad de comprobar cuánto has crecido. Valora lo que tienes, selecciona mejor a quienes permites caminar contigo y no desperdicies oportunidades por escuchar límites que pertenecen a otras personas. Tu siguiente etapa necesita menos improvisación emocional y más decisiones tomadas con los ojos abiertos.
COLOR DEL DÍA: Amarillo mostaza.
FRASE DEL DÍA: “Ya no voy a repetir capítulos que me sé de memoria; si la historia no cambia, cambio yo de libro.”
CÁNCER – 12 DE AGOSTO DE 2026
Cáncer, este 12 de agosto de 2026 podría reaparecer una amistad del pasado que en su momento se alejó, te quedó mal o tomó decisiones que terminaron dañando la relación. Ahora podría regresar con la cola entre las patas, buscando conversación, ofreciendo explicaciones o intentando recuperar la confianza que alguna vez existió. Escucha si consideras que necesitas conocer su versión, pero no confundas una disculpa con boleto automático para volver a ocupar el mismo lugar. Perdonar puede darte paz; devolver exactamente los mismos privilegios ya es otra cosa.
Lo importante será descubrir si realmente existe un cambio o solamente nostalgia. Hay gente que extraña tu presencia cuando descubre que afuera no encontró la misma lealtad que tú ofrecías. Si decides darle otra oportunidad a esa amistad, hazlo lentamente y observa acciones. Las palabras bonitas cualquiera las acomoda cuando necesita regresar; sostener un cambio durante meses es donde se conoce quién verdaderamente aprendió.
También habrá movimientos en tu círculo social. Algunas personas podrían alejarse mientras otras intentarán regresar. No persigas a quien decidió marcharse por voluntad propia ni organices operativo de búsqueda cada vez que alguien deja de hablarte. Quien quiera permanecer encontrará la manera de hacerlo. Y si alguien entra y sale constantemente de tu vida como si tuviera puerta giratoria, quizás sea momento de quitarle la membresía.
En cuestiones de dinero y proyectos para Cáncer, aparece una posibilidad bastante interesante de comenzar un negocio, venta, servicio o actividad independiente. Una idea que has considerado podría funcionar mejor de lo que imaginas, especialmente si utilizas redes sociales, recomendaciones o contactos para darla a conocer. Pero no quieras ganancias de empresario grande con esfuerzo de domingo por la tarde. Necesitarás disciplina, cuentas claras y separar desde el principio el dinero del negocio del dinero personal. Si todo lo que entra te lo gastas porque “luego lo repongo”, el negocio va a durar menos que propósito de gimnasio en enero.
Este día también podría presentarte una especie de lección de consecuencias. Si tiempo atrás lastimaste a alguien, actuaste con indiferencia o tomaste una decisión sin pensar demasiado en cómo afectaría a otra persona, podrías atravesar una situación que te permita comprender aquel dolor desde el otro lado. No lo veas como castigo del universo con libreta de cobrador. Úsalo para reconocer errores y actuar diferente. Madurar también significa aceptar que alguna vez nosotros fuimos el cabrón del cuento de alguien.
Has cambiado mucho tu manera de relacionarte con los demás. Antes entregabas sentimientos casi sin preguntar y ahora podrías haberte vuelto más duro, reservado o desconfiado. Esa protección te ayudó a evitar nuevas decepciones, pero cuidado con levantar paredes tan altas que después ni tú puedas salir. No toda persona nueva viene con intención de dañarte. Aprende a poner límites sin convertir el corazón en una oficina donde para entrar necesiten cita, tres referencias y carta de no antecedentes.
También necesitas definir con mayor claridad quién eres y hacia dónde quieres ir. Últimamente podrías haberte adaptado demasiado a necesidades, planes o expectativas ajenas y perder de vista lo que tú querías. Antes de tomar una decisión importante pregúntate si realmente nace de ti o si solamente estás tratando de mantener contento a alguien más.
Y si aparece la necesidad de volver al pasado, que sea únicamente para cerrar aquello que todavía sigue abierto. Tal vez necesites una conversación, aceptar una verdad o simplemente reconocer que cierta historia ya dio todo lo que tenía que dar. Cerrar un ciclo no siempre significa volver a hablar con esa persona; algunas veces significa dejar de imaginar finales diferentes para algo que ya terminó.
Este 12 de agosto de 2026, Cáncer, vas a comprender que no todas las personas que regresan merecen quedarse y no todas las que se marchan representan una pérdida. Tu tarea será seleccionar mejor tus compañías y construir algo propio sin seguir cargando asuntos vencidos.
COLOR DEL DÍA: Plata humo.
FRASE DEL DÍA: “Puedo escuchar tu disculpa sin devolverte el lugar que tú solito decidiste perder.”