Pareja de Texas fue arrestada después de que 4 niños dieran positivo a fentanilo
Auston Patrick Green y Cindy Cristina Chevez Batres enfrentan cada uno cuatro cargos por abandono o puesta en peligro de un menor
Dos padres buscados en relación con una investigación por poner en peligro a cuatro menores fueron arrestados, según anunciaron las autoridades.
Agentes del Departamento de Policía de Lakeside detuvieron a Auston Patrick Green y Cindy Cristina Chevez Batres. Ambos fueron ingresados en la cárcel del condado de Tarrant.
Cada padre enfrenta cuatro cargos por abandono o puesta en peligro de un menor.
Los cargos se derivan de una investigación conjunta entre la policía local y el Departamento de Servicios Familiares y de Protección de Texas (DFPS). Las evaluaciones médicas realizadas durante la investigación revelaron que cuatro niños pequeños dieron positivo por fentanilo.
Según los registros de detención del condado de Tarrant, Green se encuentra detenido con cuatro fianzas separadas de $10,000 dólares por los cargos de poner en peligro a un menor, lo que suma un total de $40,000 dólares.
Chevez Batres se encuentra detenida con cuatro fianzas separadas de $7,500 dólares por los cargos de poner en peligro a un menor, lo que suma un total de $30,000 dólares.
Según los registros policiales, también pesa sobre ella una orden de arresto vigente del condado de Denton por robo de propiedad valorada entre $100 y $750 dólares.
Los arrestos se produjeron tras una investigación del Departamento de Policía de Lakeside sobre la pareja. Aún no se han divulgado más detalles sobre el estado y la seguridad de los cuatro niños.
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