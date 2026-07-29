Mujer de 32 años y hombre de 75 fueron detenidos por presuntos actos lascivos frente a niños en una piscina de Texas

Una mujer de 32 años y un hombre de 75 fueron arrestados en Waco, Texas, acusados de realizar presuntos actos obscenos en la piscina de un complejo de apartamentos, un incidente que, según las autoridades, ocurrió frente a familias y menores de edad.

De acuerdo con una declaración jurada de arresto citada por KWTX, el hecho ocurrió alrededor de las 5:00 p.m. del domingo en la piscina del complejo de apartamentos Central Texas Marketplace.

Las autoridades identificaron a los detenidos como Emilie Parma, de 32 años, y Douglas Faith, de 75.

Testigos alertaron a la policía por la presencia de niños

Según el expediente judicial, varios testigos llamaron al 911 para denunciar que la pareja mantenía una conducta de naturaleza sexual en una de las esquinas de la piscina, situación que, afirmaron, estaba incomodando a los niños que se encontraban en el lugar.

Cuando los agentes llegaron al sitio, entrevistaron a los involucrados. De acuerdo con la declaración jurada, Faith reconoció que Parma estaba sobre él, pero negó que ambos estuvieran manteniendo relaciones sexuales.

El hombre explicó a los agentes que posee un implante peniano y sostuvo que, por esa razón, no estaban teniendo relaciones sexuales, aunque admitió que sí existió contacto de naturaleza sexual entre ambos.

Ambos enfrentan cargos; uno también fue acusado por posesión de marihuana

Tras la investigación inicial, Parma y Faith fueron arrestados y acusados de conducta lasciva en un lugar público.

Además, Faith enfrenta un cargo adicional por posesión de marihuana, luego de que los agentes encontraran en su poder dos cigarrillos que presuntamente contenían esa sustancia.

Registros judiciales indican que Parma recuperó su libertad tras pagar una fianza de $1,500 dólares, mientras que Faith fue liberado después de depositar una fianza de $3,000 dólares.

El caso continúa su curso en el sistema judicial del condado de McLennan.

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