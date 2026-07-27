Padres son arrestados en Texas tras descubrir que su bebé presentaba desnutrición potencialmente mortal

Una pareja de Gatesville, Texas, fue arrestada después de que las autoridades encontraran a su hija de 9 meses con un grave cuadro de desnutrición que, según el personal médico, ponía en riesgo su vida.

Los detenidos fueron identificados como Jenny Sanchez, de 23 años, y Adariance Rahman, de 22, quienes enfrentan un cargo cada uno por causar lesiones graves a un menor y otro por poner en peligro a un niño, informó el Departamento de Policía de Gatesville.

La investigación comenzó el 20 de julio, cuando una persona alertó a las autoridades por la aparente falta de cuidados que recibía la bebé en una vivienda ubicada en North 27th Street.

La bebé presentaba signos de desnutrición extrema

Al llegar al domicilio alrededor de las 9:00 p.m., los agentes observaron que la niña presentaba signos evidentes de desnutrición extrema, por lo que solicitaron asistencia médica de inmediato.

La menor fue trasladada al Baylor Children’s Medical Center, en Temple.

Según la denuncia penal citada por CBS, la bebé tenía un peso muy inferior al esperado para su edad y sus costillas, clavículas, omóplatos y columna vertebral eran claramente visibles a través de la piel.

Los agentes también describieron que la niña tenía los ojos hundidos y la piel pálida y flácida.

La madre afirmó que la bebé no consumía fórmula

De acuerdo con la investigación, Sanchez explicó a los agentes que su hija había estado enferma con gripe, aunque reconoció que nunca había sido llevada a un médico ni había recibido controles médicos desde su nacimiento.

Asimismo, declaró que dejó de amamantarla cuando tenía cuatro meses de edad.

Según el documento judicial, la madre indicó que la bebé tampoco consumía fórmula infantil y que su alimentación consistía únicamente en agua y alimentos para bebés en envases exprimibles.

Médicos calificaron el caso como uno de los peores que han visto

El personal del hospital diagnosticó a la menor con desnutrición severa, alteraciones óseas y síndrome de realimentación, una condición que puede desarrollarse cuando se vuelve a alimentar a una persona que ha permanecido durante un tiempo prolongado sin recibir los nutrientes necesarios.

Uno de los profesionales de la salud afirmó que se trataba de uno de los peores casos de desnutrición en un bebé que había visto con vida, según consta en la denuncia.

Los médicos también advirtieron que la niña podría sufrir problemas permanentes de crecimiento, además de retrasos en su desarrollo cognitivo y motor como consecuencia del prolongado estado de desnutrición.

La menor apenas había aumentado de peso desde su nacimiento

Las autoridades informaron que la bebé pesó 6 libras y 14 onzas al nacer.

Cuando fue ingresada en el hospital, con nueve meses de edad, su peso era de 7 libras y 16,3 onzas, apenas poco más de una libra adicional respecto a su peso al nacer.

Tras la intervención de las autoridades, Servicios de Protección Infantil (CPS) asumió la custodia de la bebé y de otros dos menores que vivían en la misma residencia.

Sanchez fue arrestada en el hospital, mientras que Rahman fue detenido posteriormente en la vivienda familiar.

El caso continúa bajo investigación.

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