Pixel Watch 5 llega con Gemini, salud preventiva y una pantalla que brilla con fuerza

Google quiere que el Pixel Watch 5 deje de ser un simple complemento del móvil para convertirse en un asistente que entiende el contexto, acompaña el entrenamiento y vigila señales importantes de bienestar. El nuevo reloj inteligente sube el listón con Gemini más proactivo, novedades de salud ambiciosas, un GPS mucho más preciso y una batería que promete aguantar mejor el ritmo diario.

Gemini convierte al Pixel Watch 5 en un asistente más rápido

La gran apuesta del Pixel Watch 5 está en la inteligencia artificial. Google ha reforzado la experiencia de Gemini para que el reloj sea capaz de mostrar información útil en el momento oportuno, sin que el usuario tenga que navegar por menús ni sacar el teléfono del bolsillo.

La función At a Glance adquiere un papel mucho más relevante. El reloj puede mostrar la tarjeta de embarque cuando detecta que el usuario llega al aeropuerto, enseñar las paradas que quedan durante un trayecto habitual o recuperar información relacionada con la agenda diaria. La idea es sencilla y muy atractiva para el uso cotidiano. Menos interrupciones, menos pantallas que tocar y más información relevante directamente en la muñeca.

También mejora Raise to Talk, el gesto que permite activar Gemini levantando la muñeca. Ahora se puede iniciar un entrenamiento, programar un temporizador o consultar reservas de una cena almacenadas en Gmail con una respuesta mucho más ágil. Google asegura que varias acciones esenciales se procesan localmente en el dispositivo, con baja latencia e incluso sin conexión a internet. Es una mejora importante para quienes usan el reloj mientras caminan, corren o están en medio de una reunión.

Otra de las novedades se llama Gemini Intelligence Proactive Suggestions. El sistema puede detectar tareas de varios pasos y proponer una acción directa. Si alguien pregunta cuándo es una cena familiar, por ejemplo, el reloj puede localizar la cita en el calendario y mostrarla en pantalla. Un gesto de doble pellizco sirve para seleccionar, confirmar o enviar esa sugerencia sin utilizar las dos manos.

Ese salto de fluidez se apoya en el procesador Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2 Accelerated y una arquitectura de doble chip. El Pixel Watch 5 incorpora 50 por ciento más memoria RAM y una mejora de 12 por ciento en CPU. Según Google, el resultado es un reloj 20 por ciento más rápido frente a la generación previa.

Salud, deporte y seguridad son el gran salto del Pixel Watch 5

El Pixel Watch 5 llega con una ambición clara en bienestar. Google habla de su GPS más preciso hasta la fecha, con una precisión de ruta dos veces superior frente a modelos anteriores en entornos difíciles. Eso cobra especial importancia entre edificios altos, zonas de cobertura irregular o rutas cubiertas donde muchos relojes suelen perder el rastro.

La compañía ha aplicado modelos tridimensionales de edificios, correcciones atmosféricas y optimizaciones basadas en inteligencia artificial para mejorar la lectura de los satélites. Google incluso sostiene que, en sus pruebas internas de julio de 2026, el reloj superó a Apple Watch Ultra 3 y Garmin Fenix 8 Pro en precisión de mapas para correr, caminar y pedalear en ciudades complejas. Conviene tomar esta comparación como una medición propia de la marca, aunque deja claro el nivel de confianza que Google deposita en su nueva plataforma GPS.

El entrenamiento de fuerza también gana protagonismo. Próximamente llegará una experiencia guiada desde la muñeca que permitirá seguir series, descansos, pesos y repeticiones sin estar pendiente del teléfono. Google Health Coach podrá crear rutinas personalizadas basadas en los objetivos del usuario y sugerir ajustes según el descanso, la variabilidad de la frecuencia cardiaca o las condiciones del día. Una recomendación podría ser cambiar una sesión intensa de carrera por yoga en interiores durante una tarde de calor fuerte.

El descanso recibe varias mejoras que pueden conquistar a quienes usan el smartwatch durante las 24 horas. Google promete una detección de fases del sueño 15 por ciento más precisa, automatizaciones para pausar audiolibros al quedarse dormido y una esfera dedicada a la hora de acostarse. Smart Wake analiza el ritmo cardiaco y el movimiento durante los 30 minutos previos a la alarma para despertar al usuario en una fase de sueño más ligera.

La parte más llamativa llega bajo el nombre Health Guardian. El Pixel Watch 5 incorpora detección de emergencia respiratoria, una función que busca caídas graves y persistentes en la saturación de oxígeno. Si detecta una posible emergencia y no recibe respuesta del usuario, puede llamar automáticamente a los servicios de emergencia y compartir la ubicación exacta. Su estreno será inicialmente en Europa y no sustituye la atención médica ni los dispositivos clínicos de monitorización.

Además, Google prepara resúmenes mensuales sobre tendencias de presión arterial, calidad respiratoria durante el sueño y resistencia a la insulina. No ofrecerán diagnósticos ni lecturas clínicas en tiempo real, aunque pueden ayudar a identificar cambios de bienestar que merezcan una conversación con un profesional sanitario.

Colores, pantalla, batería y precio del Pixel Watch 5

El diseño circular sigue siendo uno de los sellos reconocibles de la familia Pixel Watch, aunque ahora llega con una pantalla Actua 360 abovedada capaz de alcanzar 3,000 nits de brillo. Esto debería marcar una diferencia real cuando toca consultar notificaciones, métricas deportivas o indicaciones bajo el sol directo.

Google incorpora 11 nuevos estilos de complicaciones, dos esferas nuevas y esferas generativas que buscan adaptar el reloj al estilo personal de cada usuario. La marca también destaca una arquitectura más reparable, un punto que puede ser decisivo para reducir el coste y el desperdicio asociado a una futura reparación.

En colores, el Pixel Watch 5 suma las opciones Fog, Canyon y Olive, junto a una nueva caja Pyrite. Canyon será exclusiva del modelo de 41 mm. El reloj estará disponible en tamaños de 41 mm y 45 mm, con bandas HNBR pensadas para ofrecer comodidad y resistencia durante el ejercicio. También habrá una Stephen Curry Special Edition de 45 mm, con una correa deportiva que absorbe el sudor y un acabado inspirado en el universo del baloncesto.

La autonomía anunciada alcanza hasta 30 horas en el modelo de 41 mm y hasta 40 horas en el de 45 mm. Incluye carga rápida, aunque la duración real dependerá de factores como el uso del GPS, la conectividad, la pantalla siempre activa y las funciones de salud.

En Estados Unidos, el Pixel Watch 5 parte de $399 dólares para el modelo de 41 mm y de $429 dólares para la versión de 45 mm. La edición Stephen Curry costará $579 dólares. Las reservas comienzan el 12 de agosto y el reloj llegará a tiendas el 20 de agosto, mientras que la edición especial se pondrá a la venta el 3 de septiembre.

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