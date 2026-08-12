Google Pixel Tag ya es oficial y quiere evitar que vuelvas a perder tus llaves

Google ha aprovechado el escenario de Made by Google para presentar Pixel Tag, su primer rastreador inteligente diseñado para que llaves, mochilas, carteras y maletas dejen de convertirse en pequeños misterios cotidianos. El dispositivo llega integrado en el ecosistema Pixel y Android con una propuesta sencilla y potente, encontrar objetos personales desde el móvil, el reloj o incluso mediante comandos de voz con los Pixel Buds.

Pixel Tag llega para vigilar tus objetos importantes

El Pixel Tag se estrena como la respuesta oficial de Google a la creciente popularidad de los rastreadores Bluetooth. Su función es clara, acompañar los objetos que solemos perder de vista y ofrecer herramientas para recuperarlos con rapidez. Puede ir dentro de una maleta antes de un vuelo, en un llavero con el accesorio adecuado, en una mochila de trabajo o junto a una cartera que siempre parece esconderse justo cuando hay prisa.

Google ha apostado por un formato delgado y ligero fabricado en acero inoxidable resistente. El diseño busca soportar el uso diario y cuenta con certificación IP67 frente al polvo y el agua. En términos prácticos, eso aporta tranquilidad frente a salpicaduras, lluvia o un accidente con una botella dentro de la mochila. La compañía también señala que está diseñado para resistir flexiones y grietas, aunque conviene recordar que no es indestructible ni está pensado para sobrevivir a golpes fuertes sin consecuencias.

Uno de sus puntos más interesantes está en la batería. El Pixel Tag ofrece una autonomía estimada de hasta un año de uso y permite reemplazar la pila sin complicaciones. Es un detalle importante porque evita que el rastreador se convierta en un producto desechable cuando llegue el momento de renovar la energía. La duración real dependerá de elementos como la frecuencia con la que se haga sonar el dispositivo, las búsquedas de precisión y las condiciones ambientales.

Google también ha incorporado un altavoz en el interior. Cuando el objeto está cerca, basta con abrir la app Find Hub y hacer sonar el Pixel Tag para seguir la pista. Es la clase de función que parece pequeña hasta que toca buscar unas llaves entre cojines, ropa acumulada o el fondo de una mochila. Y hay una vuelta curiosa a la idea, ya que el propio Pixel Tag incluye un botón capaz de hacer sonar el teléfono vinculado.

Find Hub y UWB hacen la búsqueda mucho más precisa

La clave del Pixel Tag no reside únicamente en el pequeño accesorio metálico. Su gran ventaja está en la red Find Hub de Google, anteriormente conocida como Find My Device. Desde la aplicación, el usuario puede consultar la ubicación de sus objetos sobre un mapa, revisar el último punto detectado y activar el sonido del tag cuando se encuentre dentro del alcance Bluetooth.

Cuando el objeto está fuera de ese rango cercano, el sistema entra en un terreno mucho más ambicioso. Find Hub aprovecha una red de más de mil millones de dispositivos Android para ayudar a localizar de forma segura un objeto perdido. Esa infraestructura permite que un móvil Android cercano detecte el Pixel Tag y contribuya a actualizar su ubicación sin revelar la información personal de quienes participan en la red. Google asegura que estos datos de localización están protegidos con cifrado de extremo a extremo.

La experiencia sube de nivel gracias a la conectividad Ultra-Wideband con Bluetooth Channel Sounding. En los móviles Android compatibles, esta tecnología habilita la búsqueda de precisión con indicaciones visuales de distancia y dirección. En vez de mirar un mapa y empezar a caminar al azar, el teléfono puede guiar al usuario hacia el tag con señales claras hasta encontrarlo. Es especialmente útil cuando el objeto se ha quedado entre los cojines del sofá, debajo de una pila de ropa o escondido en una habitación grande.

Pixel Tag también incorpora alertas de objeto olvidado. Si el usuario se aleja de sus llaves o su cartera, Find Hub puede enviar una notificación preventiva. No elimina los despistes, claro, pero sí ayuda a detectarlos antes de que un trayecto cotidiano se convierta en una vuelta innecesaria a casa.

La seguridad ocupa un lugar relevante en esta categoría de productos. Los teléfonos detectarán un Pixel Tag desconocido que esté viajando con una persona y mostrarán instrucciones para hacerlo sonar y actuar a continuación. Esta capa está pensada para reducir usos indebidos de los rastreadores y dar al usuario información útil cuando aparezca un dispositivo ajeno cerca durante un desplazamiento.

Compatibilidad, precio y disponibilidad del Pixel Tag

Configurar un Pixel Tag será muy fácil. Google indica que basta con retirar la lengüeta de la batería y acercar el accesorio a un dispositivo Android con Android 9 o posterior. El emparejamiento se realiza mediante Fast Pair y el objeto se puede identificar con una categoría predefinida o un nombre personalizado dentro de Find Hub.

El rastreador permite compartir su acceso con hasta diez personas. Esta capacidad resulta especialmente práctica para objetos que pertenecen a una familia, una pareja o un equipo de trabajo. Una maleta compartida, las llaves de un coche o una mochila con equipo técnico pueden quedar visibles para las personas autorizadas sin depender de una única cuenta.

El enfoque de Google también refuerza la conexión entre sus dispositivos. Los propietarios de un Pixel Watch pueden localizar y hacer sonar el tag desde la muñeca a través de Find Hub. Quienes usen Pixel Buds podrán pedirle a Gemini que haga sonar el rastreador, una función con bastante potencial para esos momentos en los que se está saliendo de casa con las manos ocupadas.

El Pixel Tag costará $29 dólares por unidad en Estados Unidos. Google venderá además un paquete de cuatro unidades por $99 dólares, una alternativa lógica para quienes quieran cubrir varios objetos importantes desde el primer día. Su lanzamiento comercial está previsto para el 11 de noviembre.

Con ese precio, Google convierte al Pixel Tag en una pieza accesible de su estrategia de ecosistema. El gran atractivo no es solo encontrar algo perdido, también prevenir olvidos, compartir la localización de objetos importantes y acceder a una red Android gigantesca desde una interfaz familiar. Para muchos usuarios de Pixel y Android, este pequeño dispositivo puede terminar siendo uno de los accesorios más útiles presentados en Made by Google.

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