Made by Google 2026 ya tiene fecha oficial y el Pixel 11 sería el gran protagonista

Google ya calentó motores para lo que promete ser uno de los eventos tech más importantes del año. La compañía confirmó que su próximo Made by Google 2026 se realizará el 12 de agosto en Nueva York, y todo apunta a que ahí veremos por fin al esperado Pixel 11.

Lo curioso es que Google decidió mover la fecha una semana antes de lo habitual, algo que muchos interpretan como una jugada estratégica para adelantarse a la competencia tras meses de filtraciones que ya dejaron poco a la imaginación.

Google adelanta la fiesta en Nueva York

La invitación confirma que la cita será en la Gran Manzana, repitiendo la ciudad que Google suele elegir para sus grandes anuncios de hardware. Lo llamativo es que la propia tarjeta de invitación viene con una animación que muestra un adelanto del diseño del nuevo teléfono, algo que Google rara vez hace con tanta anticipación.

Ahí se puede apreciar un acabado dorado con marco metálico brillante que le daría un toque más premium a la gama, además de un detalle que promete ser el gran protagonista visual, el llamado Pixel Glow, un indicador luminoso que sustituiría al sensor de temperatura de los modelos Pro y que recuerda bastante al Glyph de los teléfonos Nothing.

Este movimiento de fecha no es casualidad porque el año pasado la presentación del Pixel 10 se hizo el 20 de agosto, así que adelantar una semana el calendario suena a que Google quiere ganarle terreno a otras marcas que también preparan lanzamientos para ese mismo mes. Para los que seguimos de cerca cada movimiento de la marca, esta anticipación despierta bastante curiosidad sobre qué más tiene guardado bajo la manga.

Todo lo que ya sabemos del Pixel 11 gracias a las filtraciones

Las semanas previas a un evento Made by Google siempre vienen acompañadas de una lluvia de rumores, y esta edición no fue la excepción. Se espera que la familia llegue completa con cuatro modelos, el Pixel 11, el Pixel 11 Pro, el Pixel 11 Pro XL y el Pixel 11 Pro Fold, cada uno con ajustes propios en diseño y especificaciones. El modelo base tendría bordes más delgados y una barra de cámara completamente negra, mientras que el plegable llegaría con un cuerpo más fino y un módulo de cámaras rediseñado respecto a su antecesor.

Por dentro, el gran protagonista sería el nuevo chip Tensor G6, acompañado de una CPU de siete núcleos ARM C1, con un núcleo principal C1 Ultra corriendo a 4,11 GHz. La parte gráfica quedaría en manos de una GPU de Imagination Technologies, sumando un coprocesador de seguridad Titan M3 y un módem MediaTek M90, una combinación que suena bastante ambiciosa en papel.

En el apartado de fotografía, que suele ser el gran gancho de cualquier Pixel, el modelo base daría el salto a un sensor principal de 50 MP, y las versiones Pro sumarían mejoras tanto en la cámara principal como en el teleobjetivo. Estos cambios apuntan a que Google quiere seguir compitiendo de frente en fotografía computacional, terreno donde siempre ha querido destacar.

La crisis de memoria golpea directo al bolsillo

Uno de los temas que más está dando de qué hablar tiene que ver con la RAM y el almacenamiento, algo que normalmente pasaba desapercibido pero que este año se volvió determinante. Las filtraciones señalan que el modelo base tendría opciones de 8 GB y 12 GB, mientras que el Pixel 11 Pro Fold reduciría su memoria de 16 GB a 12 GB en algunos mercados, un ajuste que se atribuye directamente a la crisis de componentes que atraviesa la industria por la fuerte demanda relacionada con la IA.

Las filtraciones apuntan a que el Pixel 11 base rondaría los $799 a $849 dólares según distintas fuentes, manteniendo un rango similar al de generaciones anteriores. El Pixel 11 Pro se ubicaría cerca de los 999 dólares, mientras que el Pixel 11 Pro XL podría llegar hasta los $1,299 dólares si Google decide sostener la estructura de precios del año pasado.

El modelo que más llama la atención por su costo es el Pixel 11 Pro Fold, que según algunas filtraciones arrancaría en $1,799 dólares, aunque otras fuentes lo ubican más cerca de los $1,899 o $1,999 dólares dependiendo del mercado y la capacidad de almacenamiento elegida.eldebate+1

Con todos estos elementos sobre la mesa, el 12 de agosto se perfila como una fecha para marcar en el calendario si te interesa seguir de cerca hacia dónde va la evolución de los teléfonos Google. Aunque las filtraciones ya adelantaron gran parte de la historia, siempre queda ese margen de sorpresa que solo el propio evento puede confirmar.

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