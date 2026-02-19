Pixel 10a ya es oficial y llega con IA de Gemini, nueva pantalla y más batería

Google renovó su apuesta por los teléfonos asequibles con la presentación del Pixel 10a, un modelo que busca llevar IA de Gemini y una experiencia “Pixel” completa a un precio más accesible, con mejoras claras en pantalla, carga y durabilidad. El objetivo es reforzar la línea A como la puerta de entrada a funciones avanzadas, con cámara, seguridad y software sin saltar a la gama alta.

Especificaciones del Google Pixel 10a que debes conocer

El Pixel 10a llega con pantalla Actua de 6,3 pulgadas, con resolución 1080 x 2424 en panel pOLED, tasa de refresco variable de 60 a 120 Hz y protección Corning Gorilla Glass 7i. Google también destaca que este panel es 11% más brillante que el del Pixel 9a, y en la ficha técnica se menciona un brillo de hasta 2.000 nits en HDR y hasta 3.000 nits de pico.

En el corazón del equipo está el Google Tensor G4, acompañado por el coprocesador de seguridad Titan M2. El conjunto está pensado para habilitar funciones de IA en el dispositivo y seguridad multicapa. El Pixel 10a incluye 8 GB de RAM y opciones de 128 GB o 256 GB de almacenamiento.

En batería, Google promete más de 30 horas de uso, y hasta 120 horas con Extreme Battery Saver. La capacidad típica es de 5.100 mAh, y la carga rápida llega hasta 50% en unos 30 minutos con un cargador USB‑C PPS de 45 W o superior, el cargador se vende por separado. También incluye carga inalámbrica Qi.

El apartado fotográfico mantiene el enfoque clásico de la serie A con sistema dual trasero, cámara principal de 48 MP y ultra gran angular de 13 MP, además de Super Res Zoom hasta 8x. Google subraya funciones como Macro Focus y Night Sight, y suma herramientas como Auto Best Take y Camera Coach, junto con edición asistida por IA desde Google Photos. En video, la cámara trasera graba 4K a 30 o 60 fps y la frontal 4K a 30 fps.

Colores del Pixel 10a y qué cambia en el diseño

En colores, Google habla de una “reimagined color story” y confirma cuatro acabados, Lavender, Berry, Fog y Obsidian. La idea es darle a la gama accesible un look más actual, con opciones que van más allá del negro clásico sin perder sobriedad.

En diseño y materiales, el Pixel 10a apuesta por una trasera completamente plana y una barra de cámara integrada para que el teléfono quede al ras al apoyarlo. También hay un énfasis fuerte en sostenibilidad, con marco de aluminio con acabado satinado hecho con 100% aluminio reciclado y cubierta trasera con 81% de plástico reciclado, además de otros componentes con materiales reciclados listados en la ficha técnica.

En resistencia, Google lo presenta como su A‑series más durable hasta ahora gracias a certificación IP68 contra agua y polvo, y el Gorilla Glass 7i en la parte frontal para mejorar resistencia a rayones y caídas. A esto se suma un paquete largo de soporte, siete años de actualizaciones de sistema operativo, seguridad y Pixel Drops.

Precio y disponibilidad del Google Pixel 10a en 2026

Google fijó el precio del Pixel 10a en $499 dólares, con un posicionamiento directo en la franja de menos de $500 en la que la marca insiste en competir por cámara y experiencia general. La disponibilidad arranca el 5 de marzo, y Google indica que estará disponible a ese precio desde esa fecha en Google Store y con operadores principales.

La compañía también menciona que habrá fundas oficiales en los mismos colores, Lavender, Berry, Fog y Obsidian, para combinarlas o mezclarlas. Como parte del ecosistema, Google anuncia Pixel Buds 2a en nuevos colores Berry y Fog para acompañar el lanzamiento.

Sigue leyendo:

• Google Pixel 10 Pro XL: puntos fuertes y puntos débiles del smartphone buque insignia de Google

• Google renueva su familia de teléfonos con la llegada del Pixel 10

• Google lo ha vuelto a hacer: se filtran todos los detalles del Pixel 10 Pro