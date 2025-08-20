Pixel Watch 4: el reloj definitivo de Google que busca superar al Apple Watch

Google aprovechó su evento Made by Google 2025 para mostrar al mundo la nueva generación de su reloj inteligente, el Pixel Watch 4, un dispositivo que llega con la misión de perfeccionar aún más lo que ya era uno de los productos mejor valorados dentro del ecosistema Pixel.

La compañía apuesta por un diseño elegante y minimalista, acompañado de un conjunto de especificaciones que lo convierten en un gadget ideal para quienes buscan estilo y tecnología en su muñeca.

No cabe duda de que el Pixel Watch 4 es la gran apuesta de Google para dominar en un segmento en el que los de Cupertino con su Apple Watch han venido liderando desde hace años. Y la idea no parece descabellada tomando en cuenta tanto su diseño premium, como sus funciones, aunado al hecho de que llega con un precio sumamente competitivo.

Un diseño refinado y pensado para el día a día

El Pixel Watch 4 llega de la mano con toda la familia de dispositivos Pixel 10 Crédito: Google | Cortesía

El Pixel Watch 4 mantiene la esencia que lo ha caracterizado desde su primera versión, pero con mejoras que lo hacen destacar aún más. Su cuerpo está fabricado en aluminio 100% reciclado, lo que no solo le da un acabado premium, sino que también refuerza el compromiso de Google con la sostenibilidad.

El reloj está disponible en dos tamaños: 45 mm y 41 mm, ambos con un grosor de 12,3 mm. En cuanto al peso, la versión grande llega a los 36,7 gramos sin correa, mientras que el modelo pequeño se queda en 31 gramos, lo que asegura comodidad incluso durante usos prolongados.

Los colores son otro de sus puntos fuertes. El modelo de 45 mm se puede conseguir en negro mate con correa Obsidian, plata pulida con correa Porcelain y tono Moonstone con correa a juego. Por su parte, el de 41 mm amplía las opciones con una versión en oro champagne con correa Lemongrass y otra en plata con correa Iris. En todos los casos, las correas están fabricadas en fluoroelastómero con recubrimiento de tacto suave, pensadas para resistir el desgaste diario.

Su pantalla es otro aspecto clave: un panel AMOLED LTPO de 320 ppi protegido con Corning Gorilla Glass 5 3D. Ofrece brillo máximo de hasta 3.000 nits, lo que garantiza buena visibilidad incluso bajo la luz del sol, y puede bajar hasta 1 nit para ahorrar energía en interiores. Además, soporta frecuencia adaptable de 1 a 60 Hz y cuenta con modo always-on display.

Batería y velocidad de carga mejoradas

Uno de los apartados que más interesan a los usuarios de smartwatches es la batería, y el Pixel Watch 4 llega con buenas noticias. La versión de 45 mm integra una batería de 455 mAh, mientras que la de 41 mm equipa una de 325 mAh. En el uso real, esto se traduce en hasta 40 horas con pantalla siempre encendida en el modelo mayor y 30 horas en el más compacto.

Quienes buscan mayor duración pueden activar el modo Battery Saver, que extiende la autonomía hasta 72 horas en el modelo de 45 mm y 48 horas en el de 41 mm.

La carga también ha dado un salto importante gracias a su base de carga rápida USB-C. Con ella, es posible obtener 50% de batería en solo 15 minutos, llegar al 80% en media hora y alcanzar el 100% en aproximadamente una hora. Para quienes tienen un estilo de vida dinámico, esta mejora es crucial: unos minutos de carga bastan para que el reloj aguante todo un día.

Sensores de salud y funciones inteligentes

El Pixel Watch 4 no solo es bonito, también es un centro de monitoreo avanzado para la salud y la actividad física. Entre sus sensores encontramos un medidor multipropósito compatible con ECG, un sensor óptico de frecuencia cardiaca de múltiples trayectorias, y sensores de oxígeno en sangre (SpO2) con luces rojas e infrarrojas.

A esto se suman un sensor eléctrico de conductancia de la piel (cEDA) para registrar respuestas corporales relacionadas con el estrés, un sensor de temperatura cutánea de campo lejano, barómetro, brújula, altímetro, giroscopio y hasta un magnetómetro. Todo este conjunto permite un seguimiento integral del estado físico, el descanso y el bienestar general.

El dispositivo corre sobre Wear OS 6.0, con el chip Snapdragon W5 Gen 2 acompañado por 2 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento, lo que asegura un rendimiento fluido. En cuanto a conectividad, incluye 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0, NFC y ultra wideband, además de soporte para GPS de doble frecuencia.

En el apartado de resistencia, el reloj cuenta con certificación IP68 y 5 ATM, lo que significa que aguanta polvo y puede sumergirse en agua hasta 50 metros, ideal para nadar o practicar deportes acuáticos sin preocupaciones.

Precio y disponibilidad

Google anunció que el Pixel Watch 4 puede reservarse desde ya. Sin embargo, llegará al mercado a partir del 9 de octubre. La compañía precisó que la versión de 41 mm tendrá un preció de $349 y $449 dólares para las versiones con WiFi y con sorporte para LTE respectivamente. Por su parte en el caso de la variante más grande de 45 mm su precio arranca desde los $399 dólares y llega hasta los $499 dólares

El Pixel Watch 4 es la muestra clara de que Google no solo quiere competir en el mercado de los relojes inteligentes, sino marcar la pauta en diseño, autonomía y funciones de salud avanzadas. Un dispositivo que, sin duda, se convertirá en uno de los favoritos del ecosistema Android.

