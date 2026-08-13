Célebre cardiólogo detecta que el estado de salud de Donald Trump podría llevar meses deteriorándose

Jonathan Reiner, cardiólogo del exvicepresidente Dick Cheney, afirma haber detectado que el estado de salud del presidente Donald Trump podría llevar meses deteriorándose, un diagnóstico en contra de lo expuesto por la Casa Blanca.

A través de un artículo de opinión escrito en el diario The New York Times, el también profesor de medicina y cirugía en la Universidad George Washington cita a los expresidentes como Grover Cleveland y Franklin D. Roosevelt, quienes en su momento ocultaron deficiencias en su estado de salud.

En contraparte, Reiner elogió la determinación y honorabilidad del republicano Dick Cheney al ser transparente sobre la enfermedad que padecía.

“La franqueza de Cheney respecto a su salud era una anomalía para un político estadounidense”, señaló.

En varias ocasiones, las manos de Donald Trump han sido captadas por fotógrafos y camarógrafos exhibiendo hematomas. (Crédito: Alex Brandon / AP)

Acto seguido, el experimentado médico se refirió a varios puntos expuestos en algunas fotografías donde se aprecia lo que, a su juicio, son señales de alerta indicando problemas en el organismo del actual jefe de la nación como son la aparición de hematomas en sus manos, hinchazón alrededor de sus tobillos y el hecho de que parece cerrar los ojos en varios los actos públicos donde se ha presentado.

“A pesar de las garantías de la Casa Blanca en sentido contrario, en ocasiones durante el último año, el presidente no ha tenido buen aspecto. No soy el médico del Sr. Trump y solo he revisado sus registros que se han hecho públicos. El Sr. Trump es probablemente el presidente más fotografiado de la historia de Estados Unidos, y es fácil observar diversos problemas de salud”, enfatizó.

Jonathan Reiner respalda el proyecto de ley presentado por el representante demócrata Jamie Raskin donde sugiere conformar un panel del Congreso dedicado a evaluar la salud y condición física del presidente.

“La práctica actual de informar sobre los resultados de un examen médico anual del presidente comenzó durante la administración Nixon, pero es solo una costumbre, no una obligación formal. Y, como ha demostrado la historia, puede ser poco fiable.

Estados Unidos no tiene un rey. En una democracia representativa, el pueblo debe tener confianza en la salud de su líder y en su capacidad para guiar a la nación. Hemos estado en la ignorancia durante demasiado tiempo”, puntualizó.

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