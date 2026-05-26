Donald Trump presume los resultados de su reciente examen médico

Después de someterse a su examen médico semestral de rutina, el presidente Donald Trump aseguró que los resultados salieron perfectos.

Minutos después de abandonar el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, lugar a donde acudió para evaluar su estado de salud, el republicano de 79 años recurrió a la plataforma Truth Social para compartir un mensaje a través del cual destacó sentirse perfectamente.

“Acabo de terminar mi examen físico de seis meses en el Centro Médico Militar Walter Reed. Todo salió PERFECTO. ¡Gracias a los excelentes médicos y al personal!”, escribió.

Aunque la Casa Blanca suele emitir un comunicado sobre los resultados de los exámenes del mandatario en turno, todavía se desconoce cuando surgirá un parte médico donde se describa a detalle qué pruebas especificas le practicaron al jefe de la nación y cómo salió exactamente en cada una de ellas.

Desde el año pasado, los detractores de Trump se enfocaron en unos extraños hematomas que comenzaron aparecer en sus manos y en una semana donde sus apariciones públicas dejaron de ser parte de su agenda diaria de actividades.

No obstante, Sean Barbabella, médico que suele estar pendiente de la salud de Trump, respaldó el resultado de su segunda evaluación y sobre las manchas se las atribuyó al envejecimiento sin nada fuera de lo normal apuntando hacia un problema crónico de salud.

En unos días más Donald Trump cumplirá ocho décadas de vida. (Crédito: Alex Brandon / AP)

De esa manera, se logró confirmar que padece insuficiencia venosa crónica, una afección común en personas mayores que dificulta la circulación sanguínea por el cuerpo.

Cabe señalar que, durante su anterior visita al centro médico nacional llevada a cabo en octubre, además de un examen físico, al presidente se le realizó una prueba cognitiva, la cual aprobó sin dificultad, esto a partir de los resultados dados a conocer.

De hecho, mediante una tomografía computarizada se descartó cualquier posible problema cardiovascular.

Como una medida precautoria, el doctor que atiende al magnate neoyorquino le recomendó consumir alrededor de 325 miligramos de aspirina al día, pues de esa manera reduce el riesgo de enfrentar alguna complicación cardíaca.

Recientemente, Trump señaló a manera de broma practicar como máximo un minuto de ejercicio al día.

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