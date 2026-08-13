Cristian Castro celebra su graduación de preparatoria a los 51 años junto a Verónica Castro

Cristian Castro ha subido un peldaño más en su vida académica al graduarse de la preparatoria tras dos años de esfuerzo en los que compaginó su faceta como estudiante con la apretada agenda de cantante.

La dedicación y constancia del famoso se vio recompensada la noche del pasado 12 de agosto, cuando se llevó a cabo la ceremonia de graduación para la que posó en toga y birrete junto a sus compañeros de clase.

“Era un sueño pendiente. Me lo debía a mí mismo. Me ganó la música por un tiempo, pero quiero estudiar más”, reconoció Cristian Castro ante la ola de medios de comunicación que se dieron cita en un recinto ubicado al sur de la capital mexicana, sitio donde se llevó a cabo el evento.

@showandtellwithrc #parati #foryou #veronicacastro #cristiancastro #graduacion El cantante mexicano Cristian Castro se graduó de la preparatoria a los 51 años el pasado miércoles 12 de agosto de 2026. Tras retomar sus estudios en la adultez y esforzarse durante dos años y medio en la modalidad a distancia, el intérprete logró cerrar este ciclo académico pendiente desde su juventud. Su madre, Verónica Castro, asistió al evento en la Ciudad de México como la madrina de honor de la generación. ♬ sonido original – user0812

Para celebrar este logro, el intérprete de “Azul” tuvo como invitados de lujo a su madre, la conductora y actriz Verónica Castro, su tío Fausto Sáenz y la productora Lila Solana. Asimismo, al encuentro acudieron la señora Beatriz Castro y Michelle, hermano del cantante.

La llegada de Verónica Castro dio mucho de qué hablar debido a que apareció con un tanque de oxígeno suplementario y con dificultad al caminar hacia su asiento.

Sin embargo, los invitados de Cristian Castro no dejaron pasar la oportunidad de disfrutar cada una de las actividades del evento protocolario. Dentro de estas destacaron: la entonación del Himno Nacional mexicano, así como la entrega de diplomas y hasta una breve presentación del artista ante los otros 17 graduados y sus familias.

@lacastamonica Cristian Castro se graduó de la preparatoria en una ceremonia donde sus profesores reconocieron el esfuerzo del cantante y los demás alumnos quienes mediante clases en línea se convierten en la primera generación egresada de esta escuela. . . #graduacion #preparatoria #cristiancastro ♬ sonido original – monicacastaneda

El cantante multipremiado celebró este importante logro cantando tres temas musicales: “Estudiar”, “Sueños” y “My Happiness”.

Al finalizar la velada, Cristian Castro entabló una conversación con los medios de comunicación, en la cual aseguró que el siguiente paso en su vida académica será completar sus estudios en la universidad. Para ello, busca ingresar en la máxima casa de estudios en su país natal, la Universidad Autónoma de México (UNAM).

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