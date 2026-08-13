Dwayne Johnson explora su faceta musical con “Your Dad”, una canción dedicada a sus hijas

El actor Dwayne Johnson, conocido por protagonizar grandes producciones de acción como “Red One” y “San Andrés”, sorprendió a sus fans al dar a conocer la aventura profesional en la que se embarcó hace unos meses: grabó una canción.

En entrevista con la revista Rolling Stone, el famoso reveló varios detalles sobre este proyecto musical que lleva por título “Your Dad” y que tiene como inspiración a sus hijas Tia, Jazzy y Simone.

De acuerdo con el histrión, la balada fue escrita junto a Iam Tongi (ganador de American Idol en 2023) y forma parte del álbum “Moana: Voices Across the Ocean”, inspirado en la cinta ‘live-action’ que se lanzó en julio de 2026.

En principio, la canción hacía mención de un padre fallecido y de lo que un hijo quisiera contarles algún día a sus propios hijos sobre las enseñanzas que este le dejó.

“Lo escuché y me emocioné mucho y estaba llorando“, señaló sobre su primera reacción al tema. No obstante, su historia de vida no le permitió interpretar esta temática, por lo que optó por hacer un homenaje a los grandes amores de su vida: sus hijas.

“Le dije: ‘Amo la idea de esta canción y, si puedes caminar por este camino conmigo, ¿podemos reescribirla y puedo cantársela a mis hijas? Solo como su papá”, señaló.

Sobre esta experiencia, Dwayne Johnson reveló que se trata de un tributo al vínculo “único y muy especial” entre una hija y su papá. “Es un amor más profundo del que jamás conocí: te llevaste mi corazón y me ayudaste a salir adelante”, comentó desde su perfil de Instagram.

“Puede que tropiece de vez en cuando, pero mientras fluya la vida por estas manos curtidas, siempre los respaldaré y seré su protector y apoyo de por vida (y, algún día, también su protector espiritual). Y jamás dejaré de esforzarme por ser el mejor padre y amigo que pueda ser para ustedes”, canta el famoso.

Pese al revuelo que generó esta aventura musical, esta no es la primera vez que Dwayne Johnson presta su voz para un tema musica: en 2000 participó en “It Doesn’t Matter”, de Wyclef Jean, y años después a “You’re Welcome”, canción de Maui en la película animada Moana de 2016.

Seguir leyendo:

• Dwayne Johnson defiende “Moana” frente a las duras críticas

• MrBeast une fuerzas con LeBron James y Dwayne Johnson para sorprender a 100 niños con cáncer

• Con cultura y orgullo, así festeja su cumpleaños Dwayne “The Rock” Johnson