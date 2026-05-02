Con cultura y orgullo, así festeja su cumpleaños Dwayne “The Rock” Johnson

El actor estadounidense Dwayne Johnson recibe un año más de vida haciendo honor a sus raíces y celebrando su legado familiar. Esto ha sido posible a través de una reflexión que tuvo como protagonista al tatuaje que lo acompaña desde el 2003 y con el que no pierde foco de dónde viene y lo que representa.

El emotivo mensaje se difundió desde su cuenta de Instagram, dando detalles sobre la inspiración detrás de la pieza que adorna parte de su pecho y hombro izquierdo, así como el largo proceso al que se sometió para su realización.

“El arte que es para siempre. Cada símbolo, cada marca, cuenta una historia muy personal que es el reflejo de mi gratitud por mis antepasados y el pasado de mi vida, mi inspirada esperanza para el futuro de la vida, y la parte más importante de la historia de mi vida… vivir plenamente presente, en el ahora”, comenzó el protagonista de “Rampage”.

De acuerdo con su relato, el tatuaje se logró tras largas horas de diseño y más de una sesión sobre la silla: “Mi tatuador y yo hablamos durante horas, definitivamente bebimos nuestro kava, definitivamente rezamos, luego fuimos a trabajar. 3 sesiones totales. Más de 60 horas. Mi ‘tatau’ estaba completo”, continuó.

Para acompañar su escrito, el histrión conocido como “The Rock” dejó evidencia fotográfica de la marca que adorna su piel. Pese a los más de veinte años que han transcurrido desde su realización, se siente más orgulloso que nunca de llevar un símbolo que lo representa a él y su historia.

“Amor y respeto al excepcionalmente talentoso Sr. Frédéric ‘Po’oino’ Yrondi, cuyo arte se refleja en tatuajes que, dos décadas después, siguen encarnando nuestra cultura, patrimonio e historias que han ayudado a moldearme, y que con orgullo llevaré para siempre”, dijo para finalizar.

Esta reflexión de Dwayne Johnson toma relevancia debido a que fue lanzada en el marco de su cumpleaños número 54, demostrando que sin importar los reflectores y la fama internacional, se mantiene firme a su objetivo de dejar en alto sus raíces.

Y esta enseñanza no pasó desapercibida para sus seguidores, quienes lo llenaron de felicitaciones como: “Perfecto, eres toda una inspiración”; “Sus tatuajes son un hermoso tributo a sus antepasados”; “El hombre más electrizante” y “Gran actor y gran ser humano”, por mencionar algunos.

Dwayne Johnson y su ascenso a Hollywood

Un día como hoy, pero de 1972, nació el actor, productor y luchador profesional Dwayne Johnson, mejor conocido como “The Rock”. Tras su paso por la lucha libre y convertirse campeón de peso pesado en nueve ocasiones, decidió probar suerte en el mundo de la actuación.

Su debut en la pantalla grande se dio en la película “La momia regresa”, brindándole fama internacional e iniciando una carrera que ha destacado gracias a sus personajes en cintas de acción y comedias. Dentro de los títulos más conocidos destacan: “Rápido y furioso”, “Jumanji 2”, “Rampage” y “La falla de San Andrés”

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