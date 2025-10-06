Dwayne Johnson afronta el peor estreno de taquilla de su carrera

Dwayne Johnson ‘The Rock’, o ‘La Roca (en español) está enfrentando el estreno más bajo de su carrera en la taquilla con su más reciente película, ‘The Smashing Machine’, un drama producido por A24 que recaudó apenas 5.9 millones de dólares a nivel nacional en su primer fin de semana.

A pesar de las cifras, el actor está demostrando una actitud serena y agradecida, enfocándose en el valor artístico del proyecto.

La película, dirigida por Benny Safdie, presenta a Johnson en el papel del luchador de artes marciales mixtas (MMA) Mark Kerr, un personaje que, según el actor, le cambió la vida.

A través de una publicación en Instagram, Johnson reflexionó sobre la experiencia: “No se puede controlar la taquilla, pero sí se puede controlar la actuación y el compromiso de desaparecer por completo en un personaje. Y siempre aprovecharé esa oportunidad”.

Un alto costo de producción

‘The Smashing Machine’ se ubicó en el tercer puesto de la taquilla, muy por debajo de las proyecciones iniciales, que estimaban una recaudación entre 8 y 15 millones de dólares.

Este resultado marca el peor debut de Johnson en toda su carrera, superando negativamente el estreno de ‘Faster’ en 2010, que obtuvo 8.5 millones de dólares.

Además, la película representa un duro golpe financiero para A24, que invirtió alrededor de 50 millones de dólares en su producción, sin contar los costos adicionales de promoción, que incluyeron presentaciones en el Festival de Cine de Venecia y el Festival de Cine de Toronto.

A pesar de estos números, la cinta ha sido bien recibida por la crítica. En su estreno en Venecia, Safdie ganó el premio a Mejor Dirección, y la actuación de Johnson ha sido destacada como una de las más sólidas de su carrera, posicionándolo incluso como un posible candidato al Óscar. Junto a Emily Blunt, quien interpreta a Dawn Staples, la esposa de Kerr.



Johnson protagoniza un drama basado en hechos reales que explora la turbulenta relación de la pareja y los desafíos personales y profesionales del luchador, incluyendo su lucha contra el abuso de sustancias.

Mark Kerr, en quien se basa la película, fue un destacado luchador de MMA entre 1997 y 2009, ganando cuatro Campeonatos Mundiales de la ADCC a lo largo de su trayectoria.

Johnson cerró su mensaje en redes sociales con palabras de agradecimiento para Safdie y el público: “Fue un honor para mí asumir este papel para mi director, Benny Safdie. Gracias, hermano, por creer en mí. La verdad es que esta película me ha cambiado la vida”.

